Er ging viral
"Good Luck Guys" 2026: "Zoello Boy" feiert Reality-Debüt - daher kennst du Francesco Morelli
Aktualisiert:von Nicholas Vogel
Good Luck Guys
Recap gefällig? Welches Team in Staffel 3 gewonnen hat, siehst du im Clip
Videoclip • 07:10 Min • Ab 12
Der Cast von "Good Luck Guys" 2026 steht fest: Unter den zwölf Kandidat:innen feiert Francesco Morelli sein Reality-Debüt - doch als Meme-Star ist er längst kein Unbekannter.
Good Luck Guys
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In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand.
Die Besetzung in Staffel 4 ist jung, sportlich und bestens miteinander verbandelt. Aus Formaten wie "Beauty & The Nerd", "Love Island", "Are You The One?", "Too Hot to Handle" und "Temptation Island" bringen die Kandidat:innen alte Flirts, neue Allianzen und reichlich Konfliktpotenzial mit an den Lost Beach. Doch ausgerechnet ein Reality-Newcomer könnte den erfahrenen Stars ab 30. Juli auf Joyn die Show stehlen.
Die Rede ist von Francesco Morelli. In der neuen Staffel von "Good Luck Guys" wagt der 26-Jährige seinen ersten Reality-Einsatz - im Netz ist er jedoch längst Kult.
Unter dem Namen "Zoello Boy" veröffentlichte er mit gerade einmal 13 Jahren YouTube-Videos über Beauty-, Haushalts- und Pflegeprodukte. Seine legendären "Lecker, lecker"-Sprüche sowie Clips über Kaffee und Kokosöl gingen ab Ende 2014 viral - und wurden zu Memes, die bis heute unvergessen sind.
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Doch der virale Ruhm wurde für den Jugendlichen zur Belastungsprobe. Wie Francesco im Oktober 2025 in einem Podcast offenbarte, riefen Mitschüler ihm seine Meme-Sprüche teilweise "mehr als 100-mal" am Tag hinterher. Auf Empfehlung der Schulleitung zog er schließlich die Reißleine: Er löschte seine Videos und wechselte auf eine katholische Schule.
Heute blickt der 26-Jährige mit gemischten Gefühlen auf seinen Rückzug zurück. Nach dem Fachabitur ließ er sich bei MAC zum Make-up-Artist ausbilden und arbeitete unter anderem für Charlotte Tilbury.
Inzwischen ist er Influencer und als unabhängiger Musiker aktiv - und bereit für sein nächstes großes Kapitel: Bei "Good Luck Guys" will der einstige Meme-Star nun die Reality-Welt erobern.
Diese Reality-Stars wagen das ultimative Survival-Experiment "Good Luck Guys" 2026
Wie sich Francesco bei seinem Reality-Debüt schlägt, erfährst du ab 30. Juli kostenlos auf Joyn. Alles Wichtige zum Start der neuen Staffel erfährst du hier.
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