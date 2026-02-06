Emotionales Telefonat Ellen Pompeo spricht erstmals öffentlich über Eric Danes ALS-Diagnose Veröffentlicht: Vor 28 Minuten von C3 Newsroom Ellen Pompeo hatte mit Eric Dane kurz nach Veröffentlichung seiner Diagnose telefoniert. Bild: Imago / NurPhoto

"Grey's Anatomy"-Fans stehen noch immer unter Schock: Eric Dane, bekannt als der charismatischer Dr. Mark Sloan, leidet an Amyotrophen Lateralsklerose (ALS). Nun hat sich erstmals seine langjährige Kollegin Ellen Pompeo zu der Diagnose geäußert.

Erstmals seit der öffentlichen ALS-Diagnose von Eric Dane hat sich seine langjährige Kollegin Ellen Pompeo zu der Schock-Nachricht geäußert. Die Schauspielerin sprach bei der "ALS Network Champions for Cures & Care Gala" im kalifornischen Pasadena über den Gesundheitszustand des Schauspielers und berichtete von einem emotionalen Telefonat, dass sie im Frühjahr 2025 mit Dane geführt habe.

"Ich bin da, wenn du reden willst" Ellen Pompeo erklärte, sie habe Dane unmittelbar nach Bekanntwerden der Diagnose kontaktiert. Sie schrieb ihm eine kurze Nachricht: "Ich bin da, wenn du reden willst", so die 56-Jährige in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft. "30 Sekunden später klingelte mein Telefon." In dem Gespräch habe sie ihm ihre uneingeschränkte Unterstützung zugesichert.

Was auch immer du brauchst, wie auch immer ich helfen kann. Ich liebe dich. Ellen Pompeo zu Eric Dane

Pompeo und Dane standen zwischen 2006 und 2012 gemeinsam für die Erfolgsserie "Grey's Anatomy" vor der Kamera. Dane stieß in der zweiten Staffel als Dr. Mark Sloan zur Besetzung und entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling. Pompeo erinnerte sich bei der Gala an eine sofortige Verbundenheit am Set und sprach von einer "elektrischen Chemie" zwischen ihnen: "Ich habe mich sofort in ihn verliebt".

Eric Dane leider nicht anwesend Eric Dane sollte bei der Gala ursprünglich als "Advocate of the Year" ausgezeichnet werden. Aufgrund der körperlichen Folgen seiner Erkrankung musste der Schauspieler seine Teilnahme jedoch kurzfristig absagen. Pompeo übernahm stellvertretend das Wort und betonte ihren Respekt vor dem Umgang ihres Kollegen mit der Krankheit. "Ich bin wirklich stolz auf dich", sagte sie.

Es ist mir eine Ehre, heute über dich sprechen zu dürfen. Ellen Pompeo