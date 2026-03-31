Ist Ellen Pompeo wieder im Cast?
"Grey's Anatomy" geht weiter: Die ersten Infos zur 23. Staffel
Veröffentlicht:von spot on news
Gute Neuigkeiten für Fans: "Grey's Anatomy" wird eine 23. Staffel erhalten. Die langlebige Krankenhausserie ist vom US-Sender ABC verlängert worden.
"Grey's Anatomy" läuft weiter: ABC hat die Krankenhausserie verlängert. Es wird eine 23. Staffel geben, wie unter anderem das Branchen-Magazin "Variety" meldet. Seit dem Jahr 2005 wird die Serie ausgestrahlt - und baut den schon gehaltenen Rekord für die am längsten laufende Medizinserie in der abendlichen US-Primetime mit der heutigen Verlängerung weiter aus.
Was gibt's Neues im Grey Sloan Memorial?
Ellen Pompeo weiter Erzählerin
Wie Fans wissen, steht Serienstar Ellen Pompeo (56) mittlerweile nicht mehr regelmäßig vor der Kamera, blieb der Produktion aber weiterhin als Erzählerin, gelegentliche Gast-Darstellerin sowie ausführende Produzentin erhalten. Das Ensemble rund um das Grey Sloan Memorial Hospital hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert.
Überbrücke die Wartezeit mit diesen Arztserien
Kim Raver und Kevin McKidd verabschieden sich von "Grey's Anatomy"
Zuletzt meldete das "Deadline"-Magazin auch, dass Kevin McKidd (52) und Kim Raver (57) "Grey's Anatomy" nach dem Finale der 22. Staffel verlassen. McKidd war nach den Originalbesetzungs-Mitgliedern Chandra Wilson, James Pickens Jr. und Ellen Pompeo der dienstälteste Dauerdarsteller der Produktion und seit Staffel fünf dabei.
Raver dagegen blickt auf eine etwas kompliziertere Geschichte mit der Serie zurück: Sie startete als Gast-Darstellerin in Staffel sechs, wurde rasch zur festen Besetzung befördert, verließ die Serie nach drei Jahren wieder, kehrte in Staffel 14 zurück und war insgesamt zwölf Staffeln lang dabei. Beide wurden "Deadline" zufolge vor mehr als einem Monat über ihren bevorstehenden Abgang informiert.
Das Finale der 22. Staffel, bei dem McKidd selbst Regie führte, ist für den 7. Mai auf ABC geplant. Im deutschen Fernsehen startet die 22. Staffel am 13. Mai in sixx. Zuvor war die Serie 21 Staffeln lang bei ProSieben zu sehen.
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