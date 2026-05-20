Made in Texas
"Grey's Anatomy"-Universum wird noch größer: Alle Infos zum neuen Spin-off
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Mehr als 20 Jahre nach dem Start ist bei "Grey's Anatomy" noch lange nicht Schluss: Jetzt bekommt das Serien-Universum schon wieder Zuwachs.
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Es geht in den wilden Westen
Nach "Private Practice", "Seattle Firefighters" und "Grey's Anatomy: B-Team" bekommt der Dauerbrenner einen weiteren Ableger. Laut "Deadline" hat der US-amerikanische TV-Sender ABC eine neue Serie aus dem "Grey's"-Universum in Auftrag gegeben. Sie soll in einem ländlichen Gebiet im Westen von Texas spielen. Auf dem offiziellen Instagram-Account wurde die News ebenfalls bereits bestätigt.
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In einer offiziellen Mitteilung äußerte sich "Grey's"-Showrunnerin Meg Marinis zu den News. Sie kündigte an, die Serie werde "neue Charaktere und Geschichten zum Leben erwecken, die dieselbe Herzlichkeit, Emotionalität und Verbundenheit verkörpern, die das Publikum seit mehr als zwei Jahrzehnten an 'Grey's Anatomy' liebt - und das alles in meinem Heimatstaat Texas."
Spielt Dr. Meredith Grey mit?
Als ausführende Produzentinnen wurden keine Geringeren als Dr.-Meredith-Grey-Darstellerin Ellen Pompeo und Serienschöpferin Shonda Rhimes engagiert. Marinis ist ebenfalls mit an Bord. Ob Ellen Pompeo in dem Spin-off wieder in ihre Rolle der Ärztin Dr. Meredith Grey schlüpfen wird, ist bislang nicht bekannt. Auch über den restlichen Cast gibt es aktuell noch keine Informationen. Laut "Deadline" soll das neue Ärzteteam aber eine Verbindung zum bereits bekannten Ärzteteam haben. Demnach könnte womöglich Dr. Catherine Fox (Debbie Allen) in der Handlung vorkommen.
Wann die Serie genau startet, ist ebenfalls noch unklar. Der Release sei für "die Midseason 2027" geplant. Demnach könnte das Spin-off zwischen Januar und Mai 2027 erscheinen.
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