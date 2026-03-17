Serienmacherin packt aus
Shonda Rhimes verrät: So entstand "Grey's Anatomy"
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Sie hatte zuvor nie fürs Fernsehen geschrieben und schuf trotzdem einen der größten Serienhits der Welt. Shonda Rhimes spricht über die überraschende Entstehung von "Grey’s Anatomy".
Serienmacherin Shonda Rhimes hat verraten, wie ihr weltweiter TV-Erfolg "Grey's Anatomy" tatsächlich entstanden ist. Im Podcast "Stockton Street" von Serena Williams und Venus Williams erzählte sie, dass ein einschneidendes Ereignis ihr Leben veränderte.
Die Terroranschläge vom 11. September veränderten allen
Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA begann Rhimes, ihr Leben zu überdenken. "Ich sagte mir: 'Wenn mein Leben morgen enden würde, was würde ich bereuen, nicht getan zu haben?' Und die Antwort war, Mutter zu sein", erzählte die 56-Jährige. Neun Monate und zwei Tage nach dem 11. September adoptierte sie ihre älteste Tochter Harper, die heute 23 Jahre alt ist.
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Die Idee entstand vor dem Fernseher
Die neue Rolle als Mutter veränderte auch ihren Alltag. "Es war unglaublich. Aber es bedeutete auch, dass ich nie wieder das Haus verließ. Wenn man ein Baby hat, will man nirgendwo hingehen. Man will zu Hause sein", so Rhimes.
In dieser Zeit verbrachte sie viel Zeit vor dem Fernseher und war vom Programm enttäuscht. "Ich dachte: 'Ich sehe nichts im Fernsehen, was ich wirklich sehen will.' Und deshalb war 'Grey's Anatomy' buchstäblich eine Show, die ich schrieb, weil ich diese Show sehen wollte", erklärte sie.
Erfolg ohne TV-Erfahrung
Bemerkenswert: Rhimes hatte zuvor noch nie fürs Fernsehen geschrieben und lernte vieles erst während der Arbeit an der Serie. "Es gab viele Dinge, die ich ausprobiert habe. Es gab viele Dinge, von denen ich nicht wusste, ob sie funktionieren würden. Und das Tolle war, dass das Ding in meinem Kopf genau das war, was das Publikum wirklich sehen wollte", sagte sie.
Heute läuft "Grey’s Anatomy" bereits in der 22. Staffel und gilt als das am längsten laufende Medizin-Drama der TV-Geschichte. Seit dem Start 2005 wurde die Serie 38-mal für einen Emmy nominiert.
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Wie endet "Grey’s Anatomy"?
Obwohl Rhimes bis zur achten Staffel Showrunnerin war, weiß sie selbst noch nicht genau, wie die Geschichte einmal enden wird. "Ich würde sagen, so um Episode 150 herum wusste ich, wie es enden würde. Jetzt sind wir bei 450 - ich habe keine Ahnung", verriet sie in der "Today"-Show.
Die Entscheidung wolle sie ohnehin nicht allein treffen. Gemeinsam mit den Originalstars Ellen Pompeo, James Pickens Jr. und Chandra Wilson soll ein würdiger Abschluss gefunden werden. "Ich möchte, dass alle auf eine wirklich positive, großartige Weise enden", betonte Rhimes.
Neben Harper hat die Produzentin zwei weitere adoptierte Töchter: Emerson und Beckett.
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