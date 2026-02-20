Kampf gegen ALS Trauer um Eric Dane: Hollywood reagiert auf den Tod des "Grey's Anatomy"-Stars Aktualisiert: Vor 44 Minuten von Buzzwoo :newstime "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane gestorben Videoclip • 01:12 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die TV-Welt nimmt Abschied von Eric Dane. Der "Grey’s Anatomy"-Star ist im Alter von 53 Jahren an den Folgen von ALS gestorben. Seine Familie spricht von einem "mutigen Kampf" gegen die Krankheit, seine Hollywood-Kolleg:innen trauern um einen außergewöhnlichen Schauspieler.

Hollywood nimmt Abschied von Eric Dane. Der Schauspieler, der als Dr. Mark Sloan in der Erfolgs-Serie "Grey’s Anatomy" weltweite Bekanntheit erlangte, ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Sein Sprecher bestätigte US-Medien, dass Dane an den Folgen der Nervenkrankheit ALS gestorben ist. ALS steht für Amyotrophe Lateralsklerose, eine schwere Erkrankung des Nervensystems. Dabei sterben nach und nach jene Nervenzellen ab, die für die Steuerung der Muskeln verantwortlich sind. Die Krankheit führt zu fortschreitenden Lähmungen sowie zu Problemen beim Sprechen, Schlucken und Atmen. Eine Heilung gibt es bislang nicht.

Ein Abschied, der Fans weltweit bewegt In einer Mitteilung seiner Familie, die unter anderem vom Sender CNN veröffentlicht wurde, heißt es: "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS gestorben ist. Er verbrachte seine letzten Tage im Kreis enger Freunde, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seiner beiden wunderschönen Töchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seines Lebens waren." Neben seiner Rolle als charismatischer Chirurg in "Grey’s Anatomy" begeisterte Dane zuletzt auch in der HBO-Serie "Euphoria" ein Millionenpublikum.

Dane engagierte sich für Forschung und Aufklärung der Krankheit ALS 2025 hatte Eric Dane seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht. Die Krankheit ist auch als Lou-Gehrig-Krankheit bekannt. Trotz der schweren Diagnose engagierte sich der Schauspieler laut seiner Familie intensiv für mehr Aufmerksamkeit und Forschung für die Krankheit. In der Mitteilung heißt es weiter: "Während seines Weges mit ALS wurde Eric zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für Aufklärung und Forschung, entschlossen, für andere, die denselben Kampf führen, etwas zu bewirken. Er wird zutiefst vermisst und für immer in liebevoller Erinnerung bleiben. Eric liebte seine Fans und ist für immer dankbar für die große Welle an Liebe und Unterstützung, die er erhalten hat. Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser schweren Zeit."

Hollywood-Stars in tiefer Trauer Der Tod von Eric Dane hat nicht nur seine Familie, sondern auch Hollywood tief getroffen. Sam Levinson, der Schöpfer von "Euphoria", erklärte gegenüber dem Branchen-Magazin "The Hollywood Reporter", er sei "zutiefst erschüttert" über den Verlust eines Freundes. Die Zusammenarbeit mit Dane sei eine Ehre gewesen, seine Freundschaft ein Geschenk. Auch Schauspielstar Ashton Kutcher sowie Kolleg:innen aus unterschiedlichen Stationen von Danes Karriere würdigten ihn öffentlich. Das offizielle Statement von HBO (Instagram-Account @hbomax) und dem "Euphoria"-Team betont unter anderem Danes außergewöhnliches Talent und seine Bedeutung für die Serie.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Besonders persönliche Worte fand Alyssa Milano, die mit Dane bei "Charmed" gearbeitet hatte. Sie erinnert auf ihrem Instagram-Account @milano_alyssa an seinen scharfen Humor, seine Liebe zum Absurden - und an die tiefe Zuneigung, die er für seine Familie empfand. Seine Frau Rebecca und die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia seien stets "das Zentrum seiner Welt" gewesen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Streame die Serie kostenlos auf Joyn "Charmed - Zauberhafte Hexen"

Nina Dobrev, die 2022 mit Dane in "Redeeming Love" vor der Kamera stand, hat ihrer Trauer in ihrer Instagram-Story (Account: @nina) Ausdruck verliehen.

Es bricht mir das Herz, vom Tod von Eric zu hören. Er war warmherzig, großzügig, bestens vorbereitet und mit so viel Leidenschaft bei dem, was er tat. Nina Dobrev über Eric Dane