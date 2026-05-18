Runder Geburtstag Programmänderung: Wegen Udo Lindenbergs 80. Geburtstag fällt heute "Hart aber fair" aus Aktualisiert: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Panik-Rocker Udo Lindenberg hat in seinem Leben einiges erlebt - eine Doku zum 80. Geburtstag erzählt davon. Bild: 2019 Getty Images/Jens Schlueter

Udo Lindenberg feiert am 17. Mai 2026 seinen 80. Geburtstag - und Das Erste ändert dafür das Programm. Am Montag, 18. Mai, läuft um 20:15 Uhr die Dokumentation "UDO Rebell. Rockstar. Ikone". Dafür entfällt "Hart aber fair".

"Hart aber fair" macht Pause Statt Polit-Debatte gibt es am Montagabend ein Porträt des bekannten Sängers und Künstlers. Die Dokumentation "UDO Rebell. Rockstar. Ikone" zeigt, wie Udo Lindenberg die Musiklandschaft über Generationen geprägt hat. Seltene Archivaufnahmen, persönliche Erinnerungen und Einspielungen von Wegbegleiter:innen schildern das Leben des Stars.

Statt "Hart aber fair" am Montag, 18. Mai, 20:15 Uhr: 90-minütige Doku über Udo Lindenberg Heute, 20:15 Uhr UDO Rebell. Rockstar. Ikone Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Primetime für Udo Lindenberg Dabei gewährt die Doku auch Einblicke in die Abgründe seines wilden Lebens. Jahrelang bestimmte Alkohol das Leben des Künstlers. Auch davon erzählt Udo Lindenberg selbst. Neben dem Sänger kommen Promis wie Bill und Tom Kaulitz, Apache 207, Maria Furtwängler, Inga Humpe, Anna Loos, Jan Josef Liefers, Jan Delay sowie Benjamin von Stuckrad-Barre zu Wort. "Hart aber fair" fällt komplett aus und wird nicht später nachgereicht.

Dieses Film-Highlight über Udo Lindenberg findest du auf Joyn Film ansehen Drama Lindenberg! Mach dein Ding Verfügbar auf Joyn 129:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen