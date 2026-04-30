"Wer weiß denn sowas?": Darum fällt die Sendung am 1. Mai aus

Am 29. April rätselten Petra Schmidt-Schaller und Klara Deutschmann bei "Wer weiß denn sowas?". Am 30. April sind Horst Lichter und Fabian Kahl dran - bevor die ARD-Quizshow am 1. Mai wegen einer Programmänderung pausiert.

Seit Wochen läuft die ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" mit prominenter Unterstützung. Am Mittwoch, 29. April, waren die Schauspielerinnen Petra Schmidt-Schaller und Klara Deutschmann im Studio zu Gast - beide kennt man aus zahlreichen Film- und Serienproduktionen. An der Seite von Quiz-Teamchef Bernhard Hoëcker beziehungsweise Wotan Wilke Möhring (Eltons Nachfolger) traten sie gegeneinander an und knobelten sich durch die gewohnt skurrilen Fragen von Moderator Kai Pflaume.

Am Donnerstag geht es im Ersten um 18 Uhr weiter mit einer Folge, die vor allem Fans von "Bares für Rares" freuen dürfte: In der Episode stehen Horst Lichter und Fabian Kahl an den Pulten. Lichter ist als TV-Koch, Moderator und Gesicht der ZDF-Trödelshow einem Millionenpublikum vertraut, Kahl ist dort als Kunst- und Antiquitätenhändler fester Experte. Gemeinsam mit den Quizmaster-Duos versuchen sie, möglichst viel Geld für das Studiopublikum herauszuholen.