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Feiertags-Pause

"Wer weiß denn sowas?": Darum fällt die Sendung am 1. Mai aus

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Die erfolgreiche Quizshow "Wer weiß denn sowas?" mit Bernhard Hoëcker (li.), Wotan Wilke Möhring (re.) und Kai Pflaume.

Bild: ARD/MORRIS/Thomas Leidig/Marc Rehbeck/Morris Mac Matzen/Artwork BDA

Am 29. April rätselten Petra Schmidt-Schaller und Klara Deutschmann bei "Wer weiß denn sowas?". Am 30. April sind Horst Lichter und Fabian Kahl dran - bevor die ARD-Quizshow am 1. Mai wegen einer Programmänderung pausiert.

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Seit Wochen läuft die ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" mit prominenter Unterstützung. Am Mittwoch, 29. April, waren die Schauspielerinnen Petra Schmidt-Schaller und Klara Deutschmann im Studio zu Gast - beide kennt man aus zahlreichen Film- und Serienproduktionen. An der Seite von Quiz-Teamchef Bernhard Hoëcker beziehungsweise Wotan Wilke Möhring (Eltons Nachfolger) traten sie gegeneinander an und knobelten sich durch die gewohnt skurrilen Fragen von Moderator Kai Pflaume.

Am Donnerstag geht es im Ersten um 18 Uhr weiter mit einer Folge, die vor allem Fans von "Bares für Rares" freuen dürfte: In der Episode stehen Horst Lichter und Fabian Kahl an den Pulten. Lichter ist als TV-Koch, Moderator und Gesicht der ZDF-Trödelshow einem Millionenpublikum vertraut, Kahl ist dort als Kunst- und Antiquitätenhändler fester Experte. Gemeinsam mit den Quizmaster-Duos versuchen sie, möglichst viel Geld für das Studiopublikum herauszuholen.

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Programmänderung am 1. Mai: Keine reguläre Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?"

Am Tag der Arbeit müssen Fans der ARD-Quizshow allerdings auf ihre tägliche Rätseleinheit verzichten: An diesem Feiertag läuft keine reguläre Folge von "Wer weiß denn sowas?". Das Erste setzt am frühen Abend auf ein angepasstes Feiertags- bzw. Sonderprogramm, weshalb der gewohnte Sendeplatz einmalig entfällt.

Anfang nächster Woche kehrt die Sendung wieder wie gewohnt ins Programm zurück - mit neuen, skurrilen Fragen und frischen Rate-Duellen mit prominenten Gäst:innen.

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