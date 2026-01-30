Das Erste räumt Sendeplatz ARD-Programmänderung: Warum läuft heute kein "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp"? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Team-Kapitän Bernhard Hoëcker (v.l.), Moderator Kai Pflaume und der neue Team-Kapitän Wotan Wilke Möring bei "Wer weiß denn sowas?" Bild: ARD/Morris Mac Matzen

Quizfans aufgepasst! Diese Woche fallen die beliebten Sendungen "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" aus. Grund ist das Halbfinale der Handball-EM mit Deutschland gegen Kroatien, das live in der ARD übertragen wird. Alle Infos zu den neuen Sendezeiten und dem EM-Kracher.

"Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" pausieren Moderator Kai Pflaume sowie die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring begrüßen auch 2026 wieder zahlreiche prominente Gäst:innen, um sich spannenden Wissensfragen zu stellen. "Wer weiß denn sowas?" begeistert seit Jahren mit Unterhaltung, überraschenden Fakten und Rätsel-Spaß. Normalerweise würden am Freitag, 30. Januar, um 18 Uhr "Wer weiß denn sowas?", um 18:50 Uhr "Quizduell-Olymp" und um 20:15 Uhr der Spielfilm "Mein Vater, der Esel und ich" laufen. Doch diesmal wird der eigentliche Plan umgeworfen.

"Wer weiß denn sowas?" kostenlos im Livestream auf Joyn Montags bis freitags um 18 Uhr im ARD-Livestream

Grund: Die Handball-EM-Halbfinal-Spiele Der Grund für die Programmänderung ist sportlicher Natur: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer hat sich für das Halbfinale der Europameisterschaft qualifiziert. Nach dem Sieg gegen Titelverteidiger Frankreich zieht Deutschland ins EM-Halbfinale ein. Dort wartet am Freitag, 30. Januar, um 17:45 Uhr in Herning (Dä), den Gruppensieger der 2. Hauptrundengruppe. Für das DHB-Team ist es ein besonderes Duell: In den Vorbereitungsspielen Anfang Januar konnte Deutschland zweimal gegen Kroatien gewinnen. Außerdem trifft das Team auf Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson, mit dem Deutschland 2016 Europameister wurde. Die zweite Partie (Dänemark - Island), bei der der nächste Gegner für die deutsche Nationalmannschaft ermittelt wird, folgt um 20:15 Uhr.

Live-Übertragung in der ARD Die ARD zeigt das Halbfinale Deutschland - Kroatien live ab 17:15 Uhr (Anwurf 17:45 Uhr) im Ersten. Im Anschluss folgt ab 20:15 Uhr das zweite Halbfinale zwischen Weltmeister Dänemark und Island. Kommentiert wird das EM-Spektakel von Florian Naß und Johannes Bitter, während Alex Schlüter gemeinsam mit ARD-Experte Dominik Klein durch die Live-Übertragung führt.

Heute, 19:45 Uhr • Sportschau vor acht Sportschau vor acht Verfügbar auf Joyn 5 Min Erinnerung Link kopieren Teilen