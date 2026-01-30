zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Das Erste räumt Sendeplatz

ARD-Programmänderung: Warum läuft heute kein "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp"?

Aktualisiert:

von Lena Maier

Team-Kapitän Bernhard Hoëcker (v.l.), Moderator Kai Pflaume und der neue Team-Kapitän Wotan Wilke Möring bei "Wer weiß denn sowas?"

Bild: ARD/Morris Mac Matzen

Quizfans aufgepasst! Diese Woche fallen die beliebten Sendungen "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" aus. Grund ist das Halbfinale der Handball-EM mit Deutschland gegen Kroatien, das live in der ARD übertragen wird. Alle Infos zu den neuen Sendezeiten und dem EM-Kracher.

"Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" pausieren

Moderator Kai Pflaume sowie die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring begrüßen auch 2026 wieder zahlreiche prominente Gäst:innen, um sich spannenden Wissensfragen zu stellen. "Wer weiß denn sowas?" begeistert seit Jahren mit Unterhaltung, überraschenden Fakten und Rätsel-Spaß.

Normalerweise würden am Freitag, 30. Januar, um 18 Uhr "Wer weiß denn sowas?", um 18:50 Uhr "Quizduell-Olymp" und um 20:15 Uhr der Spielfilm "Mein Vater, der Esel und ich" laufen. Doch diesmal wird der eigentliche Plan umgeworfen.

Grund: Die Handball-EM-Halbfinal-Spiele

Der Grund für die Programmänderung ist sportlicher Natur: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer hat sich für das Halbfinale der Europameisterschaft qualifiziert. Nach dem Sieg gegen Titelverteidiger Frankreich zieht Deutschland ins EM-Halbfinale ein. Dort wartet am Freitag, 30. Januar, um 17:45 Uhr in Herning (Dä), den Gruppensieger der 2. Hauptrundengruppe.

Für das DHB-Team ist es ein besonderes Duell: In den Vorbereitungsspielen Anfang Januar konnte Deutschland zweimal gegen Kroatien gewinnen. Außerdem trifft das Team auf Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson, mit dem Deutschland 2016 Europameister wurde.

Die zweite Partie (Dänemark - Island), bei der der nächste Gegner für die deutsche Nationalmannschaft ermittelt wird, folgt um 20:15 Uhr.

Live-Übertragung in der ARD

Die ARD zeigt das Halbfinale Deutschland - Kroatien live ab 17:15 Uhr (Anwurf 17:45 Uhr) im Ersten. Im Anschluss folgt ab 20:15 Uhr das zweite Halbfinale zwischen Weltmeister Dänemark und Island.

Kommentiert wird das EM-Spektakel von Florian Naß und Johannes Bitter, während Alex Schlüter gemeinsam mit ARD-Experte Dominik Klein durch die Live-Übertragung führt.

Neue Sendezeiten im Ersten

Das Vorabendprogramm am 30. Januar:

  • 17:15 Uhr: Sportschau und Handball-EM Deutschland - Kroatien (Anwurf 17:45 Uhr)

  • 19:55 Uhr: Wirtschaft vor acht

  • 20:00 Uhr: Tagesschau

  • 20:15 Uhr: Sportschau und EM Dänemark - Island (Anwurf: 20:30 Uhr)

Quizfans müssen also dieses Mal auf "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" verzichten. Die Sportfans bekommen dafür ein EM-Halbfinale der Extraklasse live im TV.

