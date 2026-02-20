Diskussionen um Besetzung
Wirbel nach "Wer weiß denn sowas?": Promi-Besetzung sorgt für Diskussionen
Nach der Olympia-Unterbrechung ist "Wer weiß denn sowas?" zurück im TV. Die neue Folge sorgte in den sozialen Netzwerken für zahlreiche Reaktionen. Besonders die Besetzung wurde intensiv diskutiert.
Am Mittwochabend, 18. Februar, lieferten sich Sonja Zietlow (57) und Laura Karasek (43) in "Wer weiß denn sowas?" ein Rate-Duell.
Diskussionen um die Promi-Runde
In den sozialen Netzwerken wurde die Wahl intensiv kommentiert. Einige Fans zeigten sich auf Instagram (bei einem Post des Accounts @werweissdennsowas_official) begeistert von der prominenten Besetzung. Unter dem offiziellen Beitrag der Show heißt es etwa: "Sehr gute Kandidatenauswahl!”
Vor allem Laura Karasek kann offenbar auf Rückhalt zählen. "Ich hoffe, Laura zeigt, wo der Hammer hängt", kommentierte eine Person voller Vorfreude. Auch Sonja Zietlow sorgt bei vielen für positive Resonanz: "Ich freue mich auf @sonjazietlow_official", äußerte sich ein Fan.
Dennoch blieb Kritik nicht aus. "Nicht schon wieder Frau Karasek. Könnte ruhig mal jemand anders kommen", schrieb ein:e User:in. Auch Sonja Zietlows Auftritt wurde vereinzelt kritisch gesehen. "Gleich umgeschaltet, das ist nicht anzuhören. So unruhig und nervös", heißt es in einem weiteren Kommentar.
Auch "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring erntet Kritik
Nicht nur die prominenten Kandidatinnen wurden diskutiert. Seit Oktober 2025 verstärkt Wotan Wilke Möhring das Team der Sendung und trat damit die Nachfolge von Elton an. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle im Tatort.
Auch zu seiner Performance gibt es unterschiedliche Meinungen. "Ich halte Wotan für einen wirklich guten Schauspieler, aber in dieser Quiz-Sendung ist er eine Fehlbesetzung. Sorry!", schreibt eine Person. Eine andere kommentiert: "Der Wotan nervt und ich finde ihn nicht lustig."
