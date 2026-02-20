Diskussionen um Besetzung Wirbel nach "Wer weiß denn sowas?": Promi-Besetzung sorgt für Diskussionen Aktualisiert: Vor 37 Minuten von Buzzwoo Moderator Kai Pflaume (m.) begrüßte gemeinsam mit seinen Teamkapitänen Bernhard Hoëcker (l.l) und Wotan Wilke Möhring (r.) die Moderatorinnen Sonja Zietlow (2.P.v.l.) und Laura Karasek (2.P.v.r.). Bild: ARD / NDR / UFA SHOW & FACTUAL / Morri

Nach der Olympia-Unterbrechung ist "Wer weiß denn sowas?" zurück im TV. Die neue Folge sorgte in den sozialen Netzwerken für zahlreiche Reaktionen. Besonders die Besetzung wurde intensiv diskutiert.

Diskussionen um die Promi-Runde In den sozialen Netzwerken wurde die Wahl intensiv kommentiert. Einige Fans zeigten sich auf Instagram (bei einem Post des Accounts @werweissdennsowas_official) begeistert von der prominenten Besetzung. Unter dem offiziellen Beitrag der Show heißt es etwa: "Sehr gute Kandidatenauswahl!”

Hier kostenlos auf Joyn streamen "Wer weiß denn sowas?" montags bis freitags ab 11:15 Uhr und ab 18 Uhr im Livestream ansehen

Vor allem Laura Karasek kann offenbar auf Rückhalt zählen. "Ich hoffe, Laura zeigt, wo der Hammer hängt", kommentierte eine Person voller Vorfreude. Auch Sonja Zietlow sorgt bei vielen für positive Resonanz: "Ich freue mich auf @sonjazietlow_official", äußerte sich ein Fan.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dennoch blieb Kritik nicht aus. "Nicht schon wieder Frau Karasek. Könnte ruhig mal jemand anders kommen", schrieb ein:e User:in. Auch Sonja Zietlows Auftritt wurde vereinzelt kritisch gesehen. "Gleich umgeschaltet, das ist nicht anzuhören. So unruhig und nervös", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Auch "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring erntet Kritik Nicht nur die prominenten Kandidatinnen wurden diskutiert. Seit Oktober 2025 verstärkt Wotan Wilke Möhring das Team der Sendung und trat damit die Nachfolge von Elton an. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle im Tatort.

Der "Tatort" im Ersten sonntags um 20:15 Uhr Kostenlos im Das-Erste-Livestream auf Joyn anschauen