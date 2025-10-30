Ohrwürmer garantiert! Neue Team-Kapitän:innen bei "Hast Du Töne?": Diese Stars sind dabei Aktualisiert: 30.10.2025 • 09:42 Uhr von PM, Redaktion Matthias Opdenhövel moderiert auch die 3. Staffel. Bild: Joyn/Willi Weber

"Hast Du Töne?" ist zurück! Caroline Frier, Oliver Geissen und Sasha batteln sich im Musik-Quiz mit Matthias Opdenhövel um bis zu 30.000 Euro für ihre Zuschauerblöcke.

Du möchtest dich schon mal eingrooven? Alle bisherigen Folgen von "Hast Du Töne?" gibt es hier auf Joyn zum Streamen

Das verändert sich in der dritten Staffel Musik, Spaß und Quiz vereint: "Hast Du Töne?" kehrt mit einer neuen Staffel zurück! Ab sofort können sich Zuschauer:innen auf unterhaltsame Abende mit prominenten Team-Kapitän:innen freuen. Caroline Frier, Oliver Geissen und Sasha treten gegeneinander an und stellen ihr Musikwissen unter Beweis. Moderiert wird die Show weiterhin von Matthias Opdenhövel. In Zweier-Teams mit wechselnden Prominenten versuchen die Team-Kapitän:innen, möglichst viele Songs zu erkennen und bis zu 30.000 Euro für ihren jeweiligen Zuschauerblock zu erspielen.

So funktioniert der musikalische Wettstreit Die Live-Studio-Band Tönlein Brillant sorgt für Partystimmung und liefert die musikalische Grundlage für die spannenden Runden. Die Herausforderungen sind vielfältig: Vom Erkennen der ersten Töne über den rasanten Schnelldurchlauf bis hin zur Identifizierung anhand nur eines Instruments ist musikalisches Können gefragt. Wer beweist das beste Gehör? In insgesamt neun Spielrunden sammeln die Duos Punkte. Das Team mit der höchsten Punktezahl gewinnt am Ende bis zu 30.000 Euro für seinen Zuschauerblock. Produziert wird "Hast Du Töne?" von Banijay Productions Germany. Wer live bei den Aufzeichnungen der sechs neuen Folgen Ende November in Köln dabei sein möchte, kann sich jetzt Tickets sichern.