Wurzeln "Helen Dorn"-Star Anna Loos und Jan Josef Liefers: Diesen DDR-Brauch zelebriert das Paar heute noch Aktualisiert: Vor 13 Minuten von C3 Newsroom Schauspielerin Anna Loos und ihr Ehemann und Kollege Jan Josef Liefers (v. l.) sprechen über Vorurteile zwischen Ossis und Wessis. Bild: Panama Pictures

Wie denken Ossis über Wessis und umgekehrt? Darüber haben "Helen Dorn"-Star Anna Loos und "Vernau"-Ikone Jan Josef Liefers in einem Interview gesprochen. Es geht um DDR-Traditionen bei ihnen daheim und Vorurteile auch mit Blick auf den "Tatort" aus Münster.

Sie zählen zu den prominentesten Ostdeutschen des Landes. Über ihre Wurzeln, DDR-Bräuche und Vorurteile zwischen Ossis und Wessis haben Jan Josef Liefers und Anna Loos in einem Interview mit dem "Berliner Kurier" gesprochen. Das Schauspieler-Paar ist seit 2004 verheiratet und hat die gemeinsamen Töchter Lilly (24) und Lola (18). Aus früheren Beziehungen hat Liefers zwei weitere Kinder. Auf die Frage, ob es noch DDR-Traditionen bei ihnen zu Hause gibt, verrät Anna Loos: "Das Singen von Pionierliedern. Also die DDR-Lieder, die können wir alle noch. Manchmal singen wir die auch noch." Liefers widerspricht seiner Frau dem Bericht zufolge zunächst schmunzelnd: "Was? Das glauben die Leute noch. Niemand von uns singt Pionierlieder. Kein Mensch singt Pionierlieder."

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Anna Loos und Jan Josef Liefers sprechen über einen DDR-Brauch bei ihnen daheim Anna Loos bleibt aber dabei und erzählt: "Wir singen doch manchmal solche Lieder. Weihnachtslieder, Kinderlieder." Schließlich bestätigt auch Liefers: "Vielleicht aus Spaß, wenn wir zu viel gelötet haben." Anna Loos, die in der ZDF-Krimireihe "Helen Dorn" die gleichnamige Hauptfigur spielt, sieht sich heute eher als "Wossi" - eine Mischung aus Wessi und Ossi. Die 55-Jährige wurde in Brandenburg an der Havel geboren. Ihr Mann, "Tatort"-Münster-Star Liefers, der auch im ZDF-Krimi "Rechtsanwalt Vernau" regelmäßig zu sehen ist, erklärt ausführlich, wie seiner Ansicht nach Menschen in Ostdeutschland über Menschen in Westdeutschland denken: "Ossis denken über Wessis, dass sie so Schaumschläger sind, die alle gelernt haben, sich gut zu verkaufen."

"Tatort"-Star Jan Josef Liefers erzählt von Vorurteilen zwischen Ossis und Wessis Der Ossi habe dagegen eher die Neigung, "sein Licht unter den Scheffel zu stellen". Bildlich führt der 61-jährige gebürtige Dresdner über gegenseitige Vorurteile aus: "Und die, die miteinander reden, sich dabei in die Augen gucken und sich ins Gespräch vertiefen, das sind meistens zwei Ossis. Die, die miteinander reden und dabei ständig über die Schulter des anderen gucken und die im Grunde genommen gar nicht mit jemandem reden, das sind meistens Wessis." Loos erzählt, dass auch beim "Tatort" aus Münster viele anfangs gedacht hätten, dass Schauspieler Axel Prahl hinter der Figur des Kriminalhauptkommissars Frank Thiel, "der ja Fahrrad fährt und so sympathisch mit seinem St.-Pauli-Shirt da durch die Gegend hampelt, dass das ein Ossi sein muss". Dagegen seien viele beim exzentrischen Gerichtsmediziner Professor Boerne überzeugt gewesen, dass Liefers, der "diesen arroganten Schnösel" spielt , ein Wessi sein müsse. Derartige Schubladen seien "alles Blödsinn" hebt sie hervor.

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