Baby-Update bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Annikas und Manuels Weg zum ersten Kind

Annika und Manuel haben sich in der 7. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort gegeben. Nach anfänglichen Problemen haben die beiden zueinander gefunden und sind nun Eltern einer Tochter. Wie sie mit der Geburt ihres Kindes umgegangen sind und ob die zwei noch glücklich zusammen sind, erfährst du hier.

Annika und Manuel erwarten ein Baby Im Jahr 2021 heirateten Annika und Manuel in Staffel 7 von "Hochzeit auf den ersten Blick". Obwohl es bei der Trauung zwischen den beiden auf Anhieb funkte, offenbarten sich während ihrer Hochzeitsreise die ersten Probleme. Allerdings ist es ihnen gelungen, die anfänglichen Schwierigkeiten zu beseitigen. Mittlerweile führen sie eine glückliche Ehe und erwarten sogar ihr erstes Kind. Im Juli 2022, acht Wochen vor der Geburt ihres Babys, treffen Annika und Manuel die letzten Vorkehrungen für den großen Tag. Annika erzählt, dass sie nun eine größere Wohnung benötigen und Manuel daher Mannheim verlassen muss. Für ihn scheint der Umzug jedoch kein Hindernis darzustellen. Er freut sich schon riesig auf die Geburt seiner Tochter, doch so wirklich begreifen, dass er bald Vater wird, kann er noch nicht.

Annikas und Manuels holprige Ehe Vor allem, dass Annika und Manuel gemeinsam ein Kind erwarten, können die beiden sich im Nachhinein nur schwer vorstellen, denn zu Beginn ihrer Beziehung empfanden sie keine romantischen Gefühle füreinander. Im Laufe der Zeit kamen sie sich näher, und Manuel erzählt, dass er Annika bei den gemeinsamen Unternehmungen plötzlich von einer ganz anderen Seite gesehen hat. Schwer verliebt drückt er ihr seine Zuneigung aus und sagt: "Du bist die Person, die mir richtig guttut." Doch wie wird sich das Zusammenspiel der beiden verändern, wenn ihre Tochter auf die Welt kommt?

