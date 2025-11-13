Fans stimmen zu Ehe-Beben bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Gleich zwei Paare drohen zu scheitern! Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Sind ihre "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehen bereits Geschichte? Bei Julian und Julia sowie Michelle und Marlon (v.l.) kriselt es aktuell. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Community ist erschüttert: Gleich zwei frisch vermählte Paare stehen kurz nach dem Jawort in der neuen Staffel vor dem Aus! Während manche Teilnehmer:innen harmonisch in ihre gemeinsame Zukunft starten, sind andere bereits in Folge 5 mit massiven Zweifeln konfrontiert.

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 spitzt sich das Drama diesmal ungewöhnlich früh zu. Gleich bei zwei HadeB-Paaren bahnt sich kurz nach der Hochzeit eine mögliche Trennung an. Besonders bei Julia und Julian zeigen sich schon in Folge 5 tiefe Risse: Obwohl ihre Hochzeit wie ein Märchen begann, haben sich bei Julia unmittelbar nach der Zeremonie Zweifel eingeschlichen. Sie verrät, dass Julian nicht ihrem optischen und emotionalen Ideal entspricht. Dieser gesteht sogar: "Meine Gefühle haben so ein bisschen nachgelassen." Julia erwägt letztendlich ein erneutes Gespräch mit den Expert:innen - ob es noch Hoffnung für die beiden gibt?

Auch zwischen Michelle und Marlon funkt es nicht Dass gleich zwei Ehen so früh ins Wanken geraten, ist für "Hochzeit auf den ersten Blick" selten. Doch auch bei Michelle und Marlon kippt die Stimmung schneller als erwartet: Während ihrer Hochzeitsreise auf der maltesischen Insel Gozo herrscht Sachlichkeit und Distanz. Michelle beschreibt die Verbindung als langsam wachsend, Marlon hingegen fühlt sich von der Geschwindigkeit überrollt. Er findet, es habe sich "zu schnell" entwickelt und spricht von einem "klaren Cut" - ob es für die beiden noch Hoffnung gibt?

Das sagen die Fans Ein Blick auf die Joyn-App zeigt: Die Zuschauer:innen teilen diese Einschätzung. Nach Folge 4 rechnen rund 74 Prozent nicht mit einer Zukunft von Julia und Julian, bei Michelle und Marlon sind es sogar 75 Prozent. Besonders Michelles distanziertes Verhalten wird von vielen kritisch gesehen, während Julian und Marlon in den Off-Kommentaren selbst Zweifel aussprechen. Ganz anders das Bild bei zwei anderen Paaren: Rund 90 Prozent glauben an eine gemeinsame Zukunft von Sarah und Martin, auch Lina und Daniel gelten für 84 Prozent der User:innen als dauerhaft harmonisch. Bei Marc und Marco bleibt die Meinung gespalten - die Hälfte erwartet ein Scheitern ihrer Beziehung, die andere Hälfte eher nicht. Auslöser könnte die angespannte Stimmung wegen einer Badezimmer-Situation zu Beginn der Hochzeitsreise sein.

Wie es mit den Paaren im Experiment von "Hochzeit auf den ersten Blick" weitergeht, siehst du seit dem 21. Oktober 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.