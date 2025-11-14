Zwei sind mega happy "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare: So war ihre erste gemeinsame Nacht Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Hochzeit auf den ersten Blick Marlon und Michelle: Wie war die erste Nacht als Ehepaar? Videoclip • 03:42 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die Hochzeitsnacht ist für jedes Paar ein besonderer Moment - voller Erwartungen, Gefühle und neuer Nähe. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" erleben die Frischvermählten die Stunden nach dem Ja-Wort auf ganz besondere Weise. Wie fühlen sich die Paare nach der ersten gemeinsamen Nacht wirklich?

"Es hat sich jetzt nicht schlecht angefühlt": So war die Hochzeitsnacht von Michelle und Marlon Kaum verheiratet, schauen sie sich schon verliebt in die Augen: Michelle und Marlon. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Frisch verheiratet sitzen Michelle und Marlon beim Frühstück im Hotel. Noch ein wenig verschlafen, aber voller Eindrücke von ihrer ersten Nacht als Ehepaar. Michelle lächelt müde und sagt: "Ich fühl' mich gut, nur ein bisschen müde bin ich heute Morgen." Nach ihrem großen Tag waren beide nicht mehr wirklich fit und sind fast gleichzeitig eingeschlafen, wie Marlon erzählt. Vieles sei heute noch ungewohnt, aber schön. Wirklich realisieren kann Marlon es bisher nur durch den Ring am Finger. Er wirkt sehr zuversichtlich und positiv.

Das gemeinsame Aufwachen war sehr schön, beide noch total müde, beide so im Halbschlaf, es war sehr positiv, ungewohnt, aber war jetzt wirklich schön. Marlon

Michelle gesteht ehrlich: "Es ist schon ungewohnt gewesen, mal wieder neben einer Person zu schlafen, aber es hat sich jetzt nicht schlecht angefühlt." Für beide war es offenbar ein erstes, vorsichtiges Einfinden: ein kleiner, aber wichtiger Schritt, um sich aufeinander einzustellen und eine gemeinsame, glückliche Zukunft zu gestalten. Sie blicken jetzt voller Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeitsreise, in der Hoffnung, sich noch näher kennenzulernen und eine schöne Zeit zu zweit genießen zu können.

"Bin mega, mega happy": Lina und Daniel über ihre gemeinsame Hochzeitsnacht Lina und Daniel sind überglücklich: Nach ihrem magischen Ja-Wort folgen viele weitere Küsse. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Nachdem Michelle und Marlon ihre erste gemeinsame Nacht als frisch verheiratetes Paar positiv erlebt haben, geht es zu Beginn der zweiten Folge direkt mit den Eindrücken und Erfahrungen von Lina und Daniel weiter. Für Lina war die Hochzeitsnacht vor allem eines: entspannend und schön.

Die Hochzeitsnacht war schön, wir waren total kaputt, haben dann noch geduscht, sind dann direkt ins Bett gefallen, haben nur noch geredet und uns einen Gute-Nacht-Kuss gegeben und sind dann eingeschlafen. Lina

Ihr Ehemann Daniel zeigt sich total begeistert und beschreibt die gemeinsame Zeit als besonders erfüllend: "War ein total schönes Gefühl, sehr schön." Beide sind schon voller Vorfreude auf ihre gemeinsame Zeit in Schweden und überlegen, welche Spezialitäten sie dort wohl zum Frühstück probieren können. Die Grundvoraussetzungen scheinen bei diesem Paar auf jeden Fall zu stimmen. Daniel ist von seiner Ehefrau begeistert und verrät, er habe es sich nie so schön vorstellen können. Schließlich bringt er es auf den Punkt: "Bin mega, mega happy." Eine Begeisterung, die seine frisch gebackene Ehefrau teilt. Denn auch Lina kommt aus dem Schwärmen kaum mehr heraus: "Er ist wunderschön" und "richtig süß, sind auf jeden Fall sehr schöne Gefühle."

"Die Nähe zu Marc fühlt sich supergut an": So gut harmonieren Marc und Marco Marc und Marco - oder kurz: M&M? Selbst die Abkürzung schreit nach einem perfekten Match! Bild: Joyn / Markus Hertrich

Marc und Marco hatten eine sehr romantische Hochzeit. Doch wie geht es beiden am ersten Morgen als frisch vermähltes Ehepaar?

Wir haben viel hier geschlafen, Arm in Arm - und haben bis tief in die Nacht sehr viel geredet. Marco

Für Marc war die Zeit ebenso besonders: "War gut, war schön, hat gevibet auch heute Nacht". Mit einem Lachen erzählt er, dass ihm Marco nachts die Decke immer geklaut habe. Allerdings scheint es Marc nichts auszumachen, wenn er statt einer Decke Körpernähe zu Marco suchen kann, denn beide harmonieren sichtlich gut miteinander. "Die Schmetterlinge sind gerade so am Schlüpfen", beschreibt Marco die aufkommenden Gefühle voller Begeisterung und ergänzt: "Die Nähe zu Marc fühlt sich supergut an, als würden wir uns schon Jahre kennen." Ein vielversprechender Anfang für eine glückliche Beziehung.

Der Start in die Ehe war für Julia und Julian etwas holprig. Wie sieht es bei den beiden nach der Hochzeitsnacht aus? Für Julia und Julian war die Nacht kurz, wie Ehemann Julian erzählt. "Die Nacht war sehr kurz, sind zusammen aufgewacht, hatten beide dieses 'Wir dürfen nicht verschlafen, heute ist ein großer Tag'." Doch Julia scheint der Schlafmangel nichts auszumachen. "Ich fühle mich am Morgen nach meiner Hochzeit gut. Wir hatten zwar wenig Schlaf, aber gestern Abend haben Julian und ich einfach noch mal die Zeit genutzt, um einfach unter vier Augen zu sprechen." So konnten sie offen und ehrlich miteinander über ihre Gefühle und Gedanken reden und haben erkannt, dass ihre Ziele doch identisch sind.

Ich hab noch nie so eine Person kennengelernt, das ist einfach schön. Das ist erst mal ungewohnt und das ist toll, [...] man braucht erst mal Zeit, um das einfach zu realisieren. Julian

Beim gemeinsamen Frühstück wirkt das Paar schon sehr vertraut. Was Julian besonders schätzt - das Wir-Gefühl, das ihm Julia vermittelt. Für ihn ist es der richtige Weg. "Die Schmetterlinge sind im Bauch, es kribbelt, wenn ich sie ansehe", gesteht er. Doch Julia zeigt sich realistisch, auch wenn sie Julians liebevolle, humorvolle und fürsorgliche Art sehr schätzt.

Ich glaube, nach 24 Stunden kann man noch nicht von Schmetterlingen im Bauch oder Ähnlichem reden. Wir sind immer noch zwei Fremde! Julia

"Es hat sich vollkommen richtig und schön angefühlt": Innige Nähe bei Sarah und Martin Ein mutiger Entschluss: Martin und Sarah schweben auf Wolke sieben. Bild: Joyn / Markus Hertrich

"Wir sind sehr nah beieinander eingeschlafen, das war alles sehr innig gewesen, auch schon vertraut", erzählt Martin begeistert von ihrer ersten gemeinsamen Nacht. Für ihn war die Erfahrung von Verbundenheit und Vertrautheit direkt spürbar. "Es hat sich vollkommen richtig und schön angefühlt", schwärmt er weiter. Zwischen den beiden scheint es ordentlich gefunkt zu haben. Denn auch Sarah schätzt die Nähe in vollen Zügen.

Ich merke, dass ich sehr Martins Nähe suche - und dass da schon ein leichtes Kribbeln entsteht, wenn ich ihm nah bin - und ich mich einfach freue, dass er da ist. Sarah

Von den anfänglichen Zweifeln und der Zurückhaltung beim Standesamt scheint nichts mehr übrig zu sein. "Von einer Enttäuschung kann ich nicht sprechen", gesteht sie offen.

"Jede Berührung ist elektrisierend": So glücklich sind Marén und Frank nach ihrer Hochzeit Marén strahlt über beide Ohren, als sie Frank im Standesamt begegnet. Bild: Joyn / Markus Hertrich

In der 5. Folge erzählen Marén und Frank von ihren Eindrücken und Gefühlen nach der Hochzeit. Die Aufregung des Hochzeitstages liegt zwar noch in der Luft, doch die beiden scheinen die Stunden miteinander schon richtig genießen zu können. Frank wirkt sichtlich begeistert von der gemeinsamen Nacht und sagt, dass "war auch nicht unnatürlich, nebeneinander zu schlafen." Gleichzeitig betont er die Intensität ihrer gegenseitigen Berührungen und bringt es auf den Punkt: "Jede Berührung ist elektrisierend, also wirklich schön." Bereits jetzt fülle sie dadurch ein Teil seines Herzens aus. Das drückt er beim gemeinsamen Frühstück auch direkt mit einem kleinen Geschenk aus - eine Geste, die Marén sichtlich berührt.

Ich bin so glücklich und es läuft bei uns super - wir haben gestern Arm in Arm gelegen. Marén

Die beiden haben offensichtlich bereits in den ersten Stunden viel Nähe und Vertrauen aufbauen können. "Ich fühl' mich in seiner Nähe jetzt schon so geborgen", sagt Marén. Besonders schätzt sie an ihrem Ehemann auch, dass er Gefühle zeigen und sich emotional öffnen kann. Eine gute Basis für eine glückliche Beziehung auf Augenhöhe.

