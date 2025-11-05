Familien-Update Happy Family dank "Hochzeit auf den ersten Blick": So geht es Jaqueline und Peter heute Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicholas V. Hochzeit auf den ersten Blick Aus Peter und Jaqueline wurde eine Happy Family Videoclip • 06:02 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

In Staffel 9 gaben sich Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Ja-Wort - und wurden direkt zum Traumpaar. Wie geht es ihnen inzwischen? In der Bonus-Folge zur neuen Staffel zeigen sie, wie ihre Ehe funktioniert und wie sie gemeinsam den Alltag mit ihrem Sohn meistern.

Hier Jaquelines und Peters Trauung noch einmal erleben:

Das Leben von Jaqueline und Peter hat sich in den letzten drei Jahren komplett verändert: Aus dem Traumpaar der 9. "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel ist eine kleine Familie geworden. Ihr gemeinsamer Sohn hat alles auf den Kopf gestellt - im besten Sinne. "Kugel weg, Kind da", verkündet Peter den Neuzuwachs lachend in der neuen Bonus-Folge.

Hier die Bonus-Episode mit Jaqueline und Peter streamen:

Und so ist es kein Wunder, dass aus Peters einstiger Junggesellen-Wohnung inzwischen ein liebevolles Familienheim geworden ist. Der 37-jährige Polizist habe früher sehr ordentlich gelebt, besonders das Schlafzimmer sei sehr aufgeräumt und leer gewesen, erinnert sich Jaqueline. Heute sieht alles etwas anders aus: Im Schlafzimmer befindet sich nicht nur das Ehebett des Paares, sondern auch das Ankleidezimmer - und natürlich auch das Babybett ihres Sohnes.

Jaqueline und Peter halten ihren Sohn aus der Öffentlichkeit raus Doch wo ist eigentlich ihr Sohn? Den halten Jaqueline und Peter ganz bewusst aus der Öffentlichkeit raus. "Der kann noch nicht für sich entscheiden, und da wollen wir ihn halt beschützen und halten das ganz privat", erklärt Jaqueline. Trotzdem habe das Elternsein beide beflügelt. "Peter als Papa zu sehen - da geht einem einfach nur das Herz auf. Wenn er mit dem Kleinen spielt oder wenn unser Sohn durch die Wohnung rennt und Papa sucht, wenn er arbeiten ist - das sind Momente, die sind einfach einmalig", verrät Jaqueline.

Wir wünschen der Familie weiterhin alles Gute für die Zukunft. Ob bei den Paaren der diesjährigen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" aus Wissenschaft Liebe wird, siehst du ab 21. Oktober immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.