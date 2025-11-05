Match aus Staffel 10 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans in Sorge: So steht es um Marina und Robert Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicholas V. Sie lernten sich in der Jubiläums-Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen: Robert und Marina. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Während bereits die neue "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel begonnen hat, sorgen Marina und Robert für Wirbel: Das beliebte Paar fehlt beim Wiedersehen! Fans fragen sich besorgt, ob es den beiden gutgeht.

Bei Marina und Robert sprühen die Funken - hier ihre magische Trauung anschauen: Hochzeit auf den ersten Blick Marina und Robert: Eine magische Verbindung vom ersten Moment an Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.10.2023 • 121 Min • Ab 6

Hier die Bonus-Episode zur neuen Staffel streamen: Ganze Folge Hochzeit auf den ersten Blick Happy End: Die schönsten Erfolgsgeschichten Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.10.2025 • 62 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Ist bei Marina und Robert alles in Ordnung? Marina und Robert sind in der Highlight-Episode nicht dabei. Sie fehlen bei dem Wiedersehen - und das sorgt bei ihren Fans für Sorge und Spekulationen. Die Stille auf ihren Social-Media-Kanälen verstärkt die Ungewissheit nur noch weiter. Ist das Traum-Match aus Staffel 10 noch zusammen oder kam es zum Bruch? Doch Marina gab zum Glück schnell Entwarung! Die Medizinische Fachangestellte meldete sich bei ihren Follwer:innen auf Instagram und versicherte in einer Story, das alles in Ordnung ist: "Macht euch bitte keine Sorgen, es ist nichts passiert."

Uns geht's gut! Marina

Marinas Update in ihrer Instagram-Story. Bild: Instagram / robert_hadeb.2023 / marina.b_hadeb.2023

"Während und nach dem Urlaub" sei es "einfach etwas stressig" gewesen, so die 30-Jährige. "Ich brauchte danach einfach ein bisschen Zeit für mich." Was die Fans besonders freuen dürfte: Demnächst wird das Traumpaar aus seiner Social-Media-Pause zurückkehren, wie Marina in ihrer Story abschließend verkündete.

Bald gibt es wieder mehr von uns. Marina

Wir sind gespannt - und wünschen den beiden weiterhin alles Gute. Ob bei den Paaren der diesjährigen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" aus Wissenschaft Liebe wird, siehst du ab 21. Oktober immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das volle Paket "Hochzeit auf den ersten Blick" Hier jederzeit kostenlos auf Joyn streamen!

+++ Update, 6. November 2024 +++

Was für großartige Neuigkeiten! In der exklusiven Bonus-Folge zur 11. Staffel Hochzeit auf den ersten Blick geben Marina und Robert, die im vergangenen Jahr einander das Jawort gaben, ein Liebes-Update - und das im frisch erworbenen neuen Zuhause: Robert ist nicht nur zu mir gezogen, erklärt Marina, sondern wir haben uns ein Eigenheim gekauft, damit wir auch hier unsere Zukunft aufbauen können.

Hier die Bonus-Folge zur 11. Staffel mit Marina und Robert streamen: Hochzeit auf den ersten Blick Exklusive Einblicke: Mehr Wissenschaft für mehr Leidenschaft Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.10.2024 • 72 Min • Ab 6

Sich beim Zusammenziehen in der Mitte zwischen ihren Wohnorten Dormagen und Berlin zu treffen, sei für beide "generell keine Option" gewesen. Sonst wären sie "komplett allein gewesen", führt Marina weiter aus. "So haben wir halt meine Leute in der Nähe, und wir gucken auch, dass wir regelmäßig nach Berlin fahren, dass wir seine Leute besuchen." Wie Marina zudem auf Instagram verriet, haben die beiden ihr absolutes Traumhaus in der Nähe von Düren bei Köln gefunden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Renovierungsarbeiten im Traumhaus sind in vollem Gange Nachdem Marina und Robert mit dem Hauskauf endlich die 600-Kilometer-Distanz zwischen ihren vorherigen Wohnorten aufgelöst hatten, ging es an den Ausbau des Hauses - ein Großprojekt auf 130 Quadratmetern, an dem an allen Ecken und Enden gearbeitet wird. Aktuell werden "die Bäder fertiggestellt, die Decken verkleidet und Maler-Arbeiten getätigt", wie das Paar kürzlich auf Instagram mitteilte. Doch den stressigen Renovierungsprozess meisterte das Paar mit Bravour:

Wir hatten in vielen Dingen die gleiche Vorstellung. […] Tatsächlich haben wir uns noch nie gestritten. Wir sind beide sehr harmoniebedürftig und sprechen Dinge direkt an, die uns beschäftigen. Marina zum Umbau des gemeinsamen Hauses

Und das Aussuchen und Umbauen hat sich gelohnt: Im Januar ist ihr gemeinsames Zuhause endlich einzugsbereit. "Wir sind voller Vorfreude und hoffen, dass die Zeit bis zum Umzug schnell vorbeigeht und wir endlich unser Zuhause einrichten können", teilte Marina freudig ihren Follower:innen mit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wird aus dem Paar eine Familie? Dass sie innerhalb eines Jahres so weit gekommen sind, scheint Marina selbst manchmal noch zu überraschen: Als "einfach Wahnsinn" und "magisch" empfindet sie ihre Liebes-Geschichte. Sie und Robert würden als Team "sehr gut" funktionieren.

Wir können gut kommunizieren, wir nehmen vieles mit Humor. Es ist einfach 'ne Lockerheit, es macht Spaß. Marina

Auch Kinder wünschen sich die beiden eines Tages, aber, so Robert: "Schritt für Schritt. Ein Kind braucht ja auch eine solide Grundlage." Was sich das Paar jedoch mit dem Einzug ins Eigenheim vorstellen kann, ist ein vierbeiniger Zuwachs der Familie mit einem Hund oder einer Katze. "Aber das hat noch Zeit", witzelt Marina.

+++ Update, 14. Juni 2024 +++

Marina und Robert feiern Einjähriges "Ein Jahr pure Liebe" - Mit diesem Post richtete sich Marina an ihre Instagram-Follower:innen und schwärmte dabei in den höchsten Tönen von ihrer Ehe mit Traummann Robert. "Keine Sekunde" habe sie ihre Entscheidung bereut, ihm vor einem Jahr bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Ja-Wort gegeben zu haben. Es sei "das schönste und verrückteste Jahr" in ihrem Leben gewesen, offenbarte die Medizinische Fachangestellte und widmete ihrem Ehemann sogleich eine rührende Liebeserklärung: "Ich empfinde so viel bedingungslose Liebe für dich und du machst mich zur glücklichsten Frau."

Niemals im Leben habe ich damit gerechnet, so einen wundervollen Mann zu heiraten. Marina über Robert

Marina: "Der Anfang von einem wundervollen Leben" Erst vor Kurzem ist das Paar zusammengezogen - und ist glücklicher denn je. "Das ist erst der Anfang, der Anfang von einem wundervollen Leben mit dir", heißt es weiter in Marinas Beitrag. Die 29-Jährige sei sich sicher, gemeinsam alle Hürden des Lebens überwinden zu können. Ihre liebevollen Worte an Robert: "Ich kann es kaum erwarten, mit dir alt zu werden und bei einem Tässchen Tee in unserem Garten auf unser schönes Leben zurückzublicken." Zahlreiche Fans des Traumpaares sprachen ihre Glückwünsche aus und kommentierten, wie sehr sie sich für die Verliebten freuen. Auch Robert reagierte auf den Post seiner Ehefrau und schrieb: "Mein Herz gehört nur dir und mich wirst du nicht mehr los. Du bist meine Traumfrau und mit dir will ich den Rest meines Lebens verbringen." Wie schön doch Liebe sein kann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 10. Juni 2024 +++ Seit ihrer Hochzeit ist mittlerweile einige Zeit verstrichen - und Marina und Robert sind noch immer glücklich wie am ersten Tag. Das Paar hat sogar bereits den nächsten großen Schritt gewagt, wie Marina ihren Instagram-Follower:innen verraten hat: Sie und ihr Robert wohnen seit Mai 2024 zusammen.

In einem Q&A auf Instagram verriet Marina ihren Fans, dass Robert zu ihr gezogen ist. Bild: Instagram / marina.b_hadeb.2023

Doch wie haben sich die beiden für Marinas Heimat Dormagen entschieden? Schließlich hätte es ja genauso gut Roberts ursprünglicher Wohnort Berlin werden können. Die Antwort: Das Ehepaar wollte dem hektischen Großstadtleben entfliehen. "Wir genießen die Ruhe", erklärte Marina die Entscheidung des Paares auf Instagram. Und das Zusammenleben scheint der Harmonie keinen Abbruch zu tun: Eine größere Krise habe das Ehepaar laut Marina bisher noch nicht gehabt.

Wir haben bis jetzt immer alles offen und ehrlich angesprochen. Wir sind beide aber auch keine Typen, die streiten oder es darauf anlegen. Wir haben eine sehr harmonische und liebevolle Beziehung. Marina auf Instagram

Die größte Umstellung beim Zusammenziehen sei lediglich gewesen, Platz für Roberts Klamotten im Kleiderschrank zu finden, so die 29-Jährige augenzwinkernd.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Robert: "Es ist einfach alles perfekt" Auch fünf Wochen nach ihrem großen Schritt könnten die beiden "nicht glücklicher sein", wie Robert in seinem neuesten Instagram-Post verriet. Für den Neu-Nordrhein-Westfalen sei es "immer noch die richtige Entscheidung" gewesen, seine Wohnung in Berlin aufgegeben zu haben.

Es ist einfach alles perfekt und Marina ist der wichtigste Mensch in meinem Leben und die Liebe meines Lebens. Robert auf Instagram

Trotz seines Umzugs sehen Marina und Robert regelmäßig die Familie und Freund:innen des 36-Jährigen in Berlin. Dort sei schließlich auch seine Arbeit, in die er pendele. "Demnach wird Berlin und die Umgebung immer ein Teil unseres Lebens bleiben", erklärte Robert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 23. Januar 2024 +++

Marinas Entscheidung zur Namensänderung Dass Marina den Nachnamen ihres Ehemanns annehmen will, stand für die 29-Jährige schnell fest, wie sie nun auf Instagram teilte. Für den perfekten Moment, Robert diese Entscheidung zu verkünden, schmiedete die Medizinische Fachangestellte einen liebevollen Plan. Den Liebesbeweis wollte sie ihm an seinem Geburtstag schenken. Dafür hieß es jedoch erst einmal: Drei Monate den Plan geheimhalten.

Überraschung zum Geburtstag Den besonderen Tag verbrachten die beiden Turteltauben getrennt voneinander in der jeweiligen Heimatstadt. Auf die Distanz überlegte sich Marina eine süße Geste: ein personalisierter Teppich mit dem Familiennamen. Zum Auspacken vereinbarte das Paar einen Videoanruf und so konnte Marina die Reaktion ihres Ehemanns direkt mitverfolgen. Die beiden hatten das Thema zuvor nie wirklich besprochen und die Überraschung war groß.

Er war so überwältigt von der Überraschung. Marina über Roberts Reaktion

Also ab zum Amt und den Antrag einreichen. Und jetzt kann Marina stolz verkünden: "Seit diesem Jahr heiße ich offiziell Marina W."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Glückwünsche aus allen Richtungen Die ganze Geschichte teilte die 29-Jährige zusammen mit einem süßen Schnappschuss der beiden auf Instagram. Von allen Seiten hagelte es Glückwünsche für das Paar. So gratulierten Alexandra und Heiko sowie Marina und Kai, die selbst bei "Hochzeit auf den ersten Blick" die große Liebe fanden. Auch Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer ließ es sich nicht nehmen, das Paar zu diesem Schritt zu beglückwünschen. "Ich freue mich aus ganzem Herzen für euch!", schrieb die Psychotherapeutin in den Kommentaren.

+++ Update, 6. Dezemeber 2023 +++

Rührende Liebeserklärung an seine Marina Vor wenigen Monaten begann ihre gemeinsame Reise in der Jubiläumsstaffel "Hochzeit auf den ersten Blick": Voller Zuversicht gingen Marina und Robert den Bund der Ehe ein, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben. Spätestens nach dem emotionalen Finale stand fest: Das Experiment war für die beiden ein voller Erfolg. Aus Wissenschaft wurde Liebe.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie glücklich Robert mit seiner Marina ist, teilte der Berliner nun einmal mehr mit einem aktuellen Pärchenfoto auf seinem Instagram-Account. "Unsere bisherige Reise ist einfach der Wahnsinn und das ist erst der Anfang", leitete der 35-Jährige seinen neuesten Post ein und schrieb eine rührende Liebeserklärung an seine Ehefrau: "Meine Gefühle […] Marina gegenüber wachsen von Tag zu Tag mehr an. Sie bestärkt mich in allem, unterstützt mich bedingungslos, liebt mich über alles und sorgt sich um mich." Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zeige ihm, dass er endlich angekommen ist. "Ich fand die Liebe meines Lebens und bin der glücklichste Ehemann", offenbarte Robert. Und Marina? Die 28-Jährige reagierte gerührt auf die süßen Worte ihres Ehemannes.

Ich habe einfach den besten Ehemann, den es auf dieser Welt geben kann! Marina

+++ Update, 15. November 2023 +++

Marina und Robert: Für immer Liebe Robert und Marina wagten die "Hochzeit auf den ersten Blick" im Jubiläumsjahr. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Ihr aufregendes Abenteuer bei "Hochzeit auf den ersten Blick" hätte nicht schöner enden können: Im großen Finale entschieden sich Marina und Robert für die Ehe. "Es war der schönste Moment unserer bisherigen Reise gewesen und unser gemeinsames Leben sollte jetzt erst richtig starten", erklärte der 35-Jährige kürzlich auf Instagram.

Wir hatten durch das Experiment einen emotionalen und perfekten Start in unsere Ehe und Zukunft. Robert

Das einzige Problem: Marina lebt in Dormagen, ihr Ehemann in Berlin. Fast 500 Kilometer muss das Jubiläumspaar also hinter sich bringen, um sich in die Arme schließen zu können. War die Entfernung doch eine größere Herausforderung nach dem Finale?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auf Instagram machen Marina und Robert diesen Eindruck. Beide posteten jetzt ein verliebtes Pärchen-Bild, das am Finaltag auf Schloss Hohenprießnitz in der Nähe von Leipzig entstand. "Alle zukünftigen Herausforderungen meistern wir zusammen. Wenn wir einmal den richtigen Partner gefunden haben, lassen wir ihn nie wieder los", schrieb der Projektleiter unter seinem Beitrag. Auch Marina scheint ihr Eheglück immer noch kaum fassen zu können. "Ich bin einfach so unendlich dankbar, so einen tollen Mann an meiner Seite zu haben und möchte ihn um nichts auf der Welt austauschen", teilte die 28-Jährige in ihrem neusten Post mit.

Wir sind immer noch überglücklich zusammen und freuen uns total auf eine gemeinsame Zukunft. Marina

+++ Update, 13. November 2023 +++ Für Marina und Robert steht ihr ganz persönliches Rückblickvideo an. Bei den Erinnerungen an ihre Hochzeit, die Reise nach Namibia und all die wunderschönen gemeinsamen Momente kommen den beiden die Tränen. Sie zeigten sich von Anfang an vertraut und innig, obwohl sich die Gefühle bei Robert schneller als bei seiner Frau entwickelten. Ein Hindernis für die Ehe? Keinesfalls. Auch für die anderen Kandidat:innen ist die Liebe zwischen Marina und Robert deutlich spürbar. Bianca ist sich sicher: "Auch wenn [Marina] noch nicht diese Worte aussprechen kann, dass sie ihn wirklich liebt. Also ich seh das irgendwie, dass das so richtig auf dem Weg ist."

Eine Reise durch alle Hochzeiten Getrennt voneinander spazieren die Ehemänner und Ehefrauen im großen Finale durch den Schlosspark Hohenprießnitz und schauen sich noch einmal all ihre dort ausgestellten Hochzeitsfotos an. Den anderen fällt sofort die Vertrautheit von Marina und Robert ins Auge. Liebevoll lehnt sich die 28-Jährige an ihren frischgebackenen Ehemann. Von anfänglicher Distanz in der Ehe keine Spur. "Einfach direkt von Anfang an eine Connection", stellt Heiko fest. Anschließend steht im Schlossgarten das große Wiedersehen an. Die Paare treffen zum ersten Mal alle aufeinander und lernen sich gegenseitig kennen. Marina ist überglücklich, Robert wieder an ihrer Seite zu haben. Das Gefühl beruht offensichtlich auf Gegenseitigkeit, denn die beiden können sich gar nicht mehr voneinander lösen: "Guck mal, die knutschen schon wieder", kommentiert Bianca das innige Verhältnis von Marina und Robert. "Nehmt euch ein Zimmer!", ruft Alexandra mit einem Lächeln. Die Anziehung zwischen den beiden Turteltauben ist für alle spürbar und nicht zu übersehen.

Überraschendes Geständnis im finalen Gespräch mit den Expert:innen Bevor Marina und Robert ihre Entscheidung treffen müssen, lassen die Expert:innen die Reise des Paares Revue passieren, denken an den wunderbaren Hochzeitstag und die positive Entwicklung zurück, die Robert gemacht hat. Selbst seine Freunde hätten den 35-Jährigen, so aufgeblüht, damals kaum wiedererkannt, freut sich Beate Quinn mit ihm. Eng aneinander gekuschelt nehmen die beiden auf dem Sofa vor den Expert:innen Platz. Robert erinnert sich an den Hochzeitstag und wie er sich von Anfang an wohl bei Marina gefühlt habe: "Der erste Moment, als wir uns umarmt haben, war einfach so magisch", gesteht er. Seine persönliche Entwicklung ist ihm selbst aufgefallen und er ist stolz, so sehr über sich hinausgewachsen zu sein. "Wir unterstützen uns gegenseitig", bekräftigt Marina. Nach diesen herzlichen Worten setzt die 28-Jährige mit einem überraschenden Geständnis noch eins drauf: "Da gibt's eine Sache, die ich dir nie gesagt habe", beginnt Marina. "Also es ist halt schon so, dass ich mich […] in dich verliebt habe", gesteht sie mit Tränen in den Augen. Noch bevor Marina weiterreden kann, fällt Robert ihr überglücklich in die Arme. Auch bei ihm fließen Freudentränen. Dass Marina seine Gefühle teilt, macht für den 35-Jährigen das Glück perfekt, denn für ihn stand schon lange fest, dass er sich in seine Frau verliebt hat.

Ehe oder Scheidung: Wie werden sich Marina und Robert entscheiden? Die Entscheidung steht an. Ehe oder Scheidung? Für Robert ist klar: Er wählt die Ehe. Neben das Wort hat der Projektleiter sogar einen Flamingo gemalt. Ein Andenken an die gemeinsame Hochzeitsreise. Marina ist sichtlich berührt. Auch sie hat die Ehe gewählt. "Meine Entscheidung fiel relativ leicht", freut sich die 28-Jährige über den Ausgang des Experiments. Aus Wissenschaft ist tatsächlich Liebe geworden und offensichtlicher könnte sie in diesem Falle nicht sein.

Ich hoffe, dass wir ganz viele Jahre haben, um Erinnerungen zu schaffen, eine Familie zu gründen und unser Leben zu genießen. Marina

Mit dieser Aussicht steht der Zukunft der beiden nichts mehr im Weg. Wir wünschen Marina und Robert alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft.

+++ Update, 6. November 2023 +++

Familienbesuch steht an! Marinas erstes Treffen mit Roberts Eltern ist ein voller Erfolg - nicht nur kulinarisch. Bild: SAT.1

Wie im exklusiven Bonusclip zu Folge 7 zu sehen ist, steht für Marina und Robert ein wichtiger Besuch an. Die Eltern des 35-Jährigen sind gekommen, um ihre neue Schwiegertochter näher kennenzulernen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Roberts Vater nicht bei der Hochzeit dabei sein. Ihn trifft Marina heute zum ersten Mal. Davor muss aber erst einmal zusammen gekocht werden. Entspannt bereiten die beiden in der Küche alles vor. Dass sich das Paar wunderbar versteht, zeigt sich auch beim gemeinsamen Kochen. Liebevoll necken sie sich, und Marina kann schon mit erstem Wissen über Roberts Eltern punkten. "Zimt mögen sie ja nicht", stellt sie fest und passt den Nachtisch dementsprechend an.

Marina lernt Roberts Vater zum ersten Mal kennen Als es an der Tür klingelt, steigt die Aufregung. Marina und ihre Schwiegermutter schließen sich herzlich in die Arme. Roberts Vater wird beim Kennenlernen ganz emotional. "Nicht heulen", scherzt Marina. "Ich werde gleich mitheulen!" Beim gemeinsamen Essen lassen die vier den Hochzeitstag Revue passieren. Roberts Eltern freuen sich sehr über das Eheglück von Marina und ihrem Sohn und sind von ihrer Schwiegertochter total begeistert. "Eine sehr liebevolle Frau, was Robert auch sehr guttut", freut sich seine Mutter. Ein gelungenes Kennenlernen!

+++ Update, 30. Oktober 2023 +++

Wiedersehen in Deutschland Nach ihrer Hochzeitsreise besuchen sich Marina und Robert gegenseitig. Bild: SAT.1

Marina und Robert sind nach ihrer romantischen Zeit in Namibia wieder zurück in Deutschland. Der 35-Jährige freut sich schon darauf, seine Frau in seiner Wohnung begrüßen zu können. Für das Wiedersehen hat er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. In der ganzen Wohnung verteilt Robert kleine, liebevoll gestaltete Zettel mit Fotos und Erinnerungen an die Zeit, die sie bereits gemeinsam verbracht haben. Eine Reise durch ihre bisherige Ehe, bei der Marina auch ihren Ehemann noch weiter kennenlernen kann. Auch die 28-Jährige ist aufgeregt und freut sich auf ihren Besuch in Berlin. An das Gefühl, verheiratet zu sein, muss sie sich nach 13 Tagen Ehe noch gewöhnen. Als die beiden aufeinandertreffen, fließen ein paar Freudentränen bei Marina. Die von Robert vorbereitete Zettel-Reise macht seine Ehefrau ganz emotional. Neugierig erkundet sie die ganze Wohnung. In der Leseecke hat der 35-Jährige eine Anspielung auf seine Oma versteckt. "Meine Oma sitzt sicherlich auf den nächsten Wolken und schaut zu uns runter. Sie hätte dich sehr gemocht", schreibt er. Marina ist überwältigt von der Liebe und Romantik, die Robert für sie aufbringt. Mit vielen weiteren Stationen erforscht sie die restliche Wohnung. Dass ihr Mann bereits Platz im Kleider- und Badezimmerschrank für sie geschaffen hat, freut die 28-Jährige. Der gemeinsame Alltag als Ehepaar kann losgehen.

Von Berlin nach Dormagen Gemeinsam geht es mit dem Auto von Roberts Zuhause in Berlin nach Dormagen, wo Marina wohnt. Dass seine Frau sehr ordentlich und organisiert ist, erkennt der 35-Jährige auch in ihrer Wohnung. Den Blick vom Balkon ins Grüne findet Robert besonders schön. Und auch das Thema Zusammenziehen schwirrt in den Köpfen der beiden umher. Für welche Wohnung und welchen Wohnort sie sich entscheiden werden, steht jedoch noch nicht fest. Auch Marina hat für Robert Platz in ihrem Kleiderschrank geschaffen, damit er sich bei ihr einrichten kann.

Gemeinsames Frühstück Nach der gemeinsamen Nacht in Marinas Wohnung lassen die beiden ihre Eindrücke der letzten Tage Revue passieren. Noch ist es ungewohnt, in der sonst so leeren Wohnung nicht mehr allein zu schlafen. Doch die beiden Turteltauben freuen sich auch über dieses neue Gefühl. Ob Robert sich vorstellen kann, öfter zu Marina zu kommen? "Auf jeden Fall!" Die 28-Jährige hat sich auch schon Gedanken gemacht, wie sich ihr Ehemann einen Arbeitsplatz in ihrer Wohnung einrichten kann. Sogar ihren Schminktisch würde Marina dafür aufgeben. So steht einem mehrtägigen Besuch auch nichts mehr im Wege. Auf lange Sicht möchte Robert jedoch etwas an der generellen Wohnsituation ändern. Die Distanz zwischen ihren Wohnorten soll verschwinden. Werden die beiden schon bald zusammenziehen?

Gemeinsam gestalten Robert und Marina ein Album mit den schönsten Fotos ihrer bisherigen Ehereise. Bild: SAT.1

Zusammen setzen sich die beiden an ein selbst gebasteltes Fotoalbum. Darin halten sie ihre Erinnerungen an die Hochzeit und die Reise in Namibia fest. Ihre gemeinsame Zeit können sie nun auch Familie und Freund:innen zeigen. Die letzten Seiten des Fotobuchs bleiben noch leer. "Fortsetzung folgt. In 25 Jahren", gibt sich der 35-Jährige glücklich. Marina und Robert sind sich sicher: Auf sie warten noch viele tolle Momente und Reisen, die sie in ihrem Herzen verwahren können.

+++ Update, 23. Oktober 2023 +++

Liebeserklärung in der Wüste Robert rührt Marina mit einer romantischen Liebeserklärung zu Tränen. Bild: SAT.1

Bei Marina und Robert steht auf ihrer Hochzeitsreise ein ganz besonderer Programmpunkt an. Ihr Weg führt sie in die Namib-Wüste - zum Sand-Boarden! Beide freuen sich wahnsinnig auf das einzigartige Erlebnis. Doch bevor die Dünen hinuntergerutscht werden können, müssen sie erst einmal erklommen werden. Das heißt: Für die Frischvermählten steht zunächst ein anstrengender Anstieg an. Eine gute Gelegenheit fürs Team-Building der beiden: Als Marina beinahe schlapp macht, steht ihr ihr Ehemann direkt mit einer helfenden Hand zu Seite. Auf der meterhohen Sanddüne angekommen, herrscht angesichts der Höhe vor allem bei Marina ordentlich Respekt vorm Boarden im Wüstensand. "Das war der erste richtige Moment, wo ich mir so dachte: 'Wow, was für ein toller Mann steht da vor mir, der mich da so motiviert!", schwärmt Marina im Nachhinein. Robert stürzt sich dann als Erster die Dünen hinunter - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das mit der Balance scheint gar nicht so einfach zu sein. Doch dann hat der 35-Jährige den Dreh raus und kann den Sandhang herunterfahren. Auch Marina purzelt zunächst mehr als sie boarded, doch Robert feuert sie kräftig an - dann klappt es doch ein paar Meter.

Emotionales Liebesgeständnis: Tränen bei Marina und Robert Robert wird bei dieser gemeinsamen Erfahrung ganz emotional: "Sie ist wirklich die Richtige und die Einzige für mich […]. Ich bin einfach nur überglücklich, dass sie da ist", sagt er unter Tränen und gibt zu: "Ja, ich bin verknallt." Die Frischvermählten liegen sich daraufhin in den Armen. "Das berührt mich sehr […]. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist so krass!", freut sich Marina über diese Liebeserklärung.

Gemeinsam erleben Marina und Robert unvergessliche Momente in der Wildnis Afrikas. Bild: SAT.1

Nach diesem romantischen Wüstentag herrscht Aufbruchsstimmung in Namibia: Es geht 400 Kilometer quer durchs Land. Die zweite Unterkunft der beiden liegt mitten in einem Wildschutzgebiet. Marina und Robert sind von der Natur Afrikas begeistert. Am nächsten Morgen geht es dann auch direkt auf Safari, worauf sich die Turteltauben im wahrsten Sinne des Wortes tierisch freuen. Gemeinsam bestaunen Robert und Marina Giraffen, Nashörner und viele weitere Wildtiere - und genießen dieses Erlebnis voll und ganz: Bei Robert kullern sogar erneut die Freudentränen. "Der Kopfmensch Robert hat sich während der Safari einfach komplett geändert und ist einfach zu einem Herzensmenschen geworden […]", erklärt er. Und auch bei Marina sind bereits ganz viele Gefühle im Spiel: "Ich habe das Gefühl, dass er irgendwie zu mir gehört, dass er wirklich der Mann sein kann, oder wird - oder ist", lacht sie und fügt hinzu: "Es passt einfach und es ist einfach so, als wenn wir irgendwie gefühlt schon zehn Jahre zusammen wären."

Ende der Hochzeitsreise: Wie sieht Marinas und Roberts Zukunft aus? Doch auch die schönste Reise kommt irgendwann zu einem Ende. Das Ehepaar lässt seine Hochzeitsreise noch bei einem romantischen Dinner ausklingen. "Für mich ist das gesamte Highlight wirklich, dass wir zusammen die Momente erleben können und einfach genießen können", resümiert Robert. Nun ist es Marina, die ihre Tränen nicht mehr zurückhalten kann. "Ich find das einfach so schön, dass wir das auch wirklich zusammen erleben konnten - oder können. Und dass es auch so gut funktioniert hat, es hätte ja auch anders laufen können", schluchzt sie gerührt.

Respekt vor dem Stresstag "Alltag" Das Thema gemeinsame Zukunft steht natürlich ganz oben auf der Liste der Gesprächsthemen. Denn nach der Hochzeitsreise geht das Eheleben erst so richtig los, wovor Marina Respekt hat. Zuerst hatte sie nämlich Angst vor dem berühmten Alltagstrott, der nach der Reise drohen könnte. Auch die räumliche Distanz zwischen ihr und Robert hatte ihr zunächst Sorgen bereitet. Doch nach der so erfolgreichen, gefühlvollen Reise ist sich die eben erst getraute Ehefrau sicher, dass sie gemeinsam mit Robert alle Hürden überwinden kann: "Kleine Ängste sind schon da, dass wir dann irgendwann unsere Bubble verlassen müssen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass - egal, was ist - wir das einfach zusammen hinkriegen." Auch Robert macht sich wenig Gedanken, er sieht dem Alltag zu Hause durchweg zuversichtlich entgegen.

Marina und Robert reden bereits über Kinder! Sogar Familienplanung ist schon ein Thema bei den beiden. "Weil wir uns das beide schon lange wünschen", erklärt Marina. Wenn es weiterhin so gut laufe, könnten sich die beiden diesen Wunsch in absehbarer Zeit erfüllen. "Ich wünsche mir schon sehr lange Kinder", erzählt Marina im Interview unter Tränen und weiter: "Es ist schön zu sehen, dass er das auch tut."

Ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, dass [Robert] der Papa meiner Kinder wird. Marina

+++ Update, 16. Oktober 2023 +++

Hochzeitsreise für Marina und Robert In Namibia lernen sich Marina und Robert durch gemeinsame Erlebnisse näher kennen. Bild: SAT.1

In Namibia gehen Marina und Robert einer besonderen Übung nach, die sie in eine Weberei führt. Dort darf das junge Glück seinen eigenen Teppich gestalten. Nur noch die Lieblingsfarben müssen ausgewählt werden, dann kann es losgehen. Die 28-Jährige zeigt sich optimistisch: "Ich würde schon sagen, dass ich handwerklich begabt bin." Robert hingegen ist etwas skeptisch, was sein Geschick angeht. "Ich hab mal probiert zu stricken, aber das ist in die Hose gegangen", gibt der 35-Jährige zu bedenken. Beim gemeinsamen Weben können die beiden ihre Verbindung noch weiter stärken. Sie helfen sich gegenseitig und kreieren einen gestreiften Teppich in den Farben Beige und Orange. Ein erstes Souvenir aus Namibia für die kommende Zeit zu zweit.

Robert ist ein ganz neuer Mensch Mit Marina an seiner Seite entwickelt Robert sich zu einem neuen Menschen. Bei ihr ist er kommunikativer und kann ohne Bedenken frei aus dem Herzen heraussprechen. "Das gibt mir wirklich ein Gefühl von Erleichterung und auch Sicherheit", freut sich der 35-Jährige. Kurze Zeit nach ihrer Hochzeit fühlen sich Marina und Robert bereits stark verbunden. Die beiden können kaum die Finger voneinander lassen und genießen jeden Moment miteinander. Kleine Zärtlichkeiten, Komplimente und viel Nähe münden in eine intime Vertrautheit, die dem Paar sichtlich guttut.

Ruhige Momente auf hoher See Ein weiteres Highlight ihrer Hochzeitsreise steht an: Am Hafen von Walvis Bay geht es für Marina und Robert auf eine romantische Bootstour zu einer Seehundbank. Bei der ruhigen Atmosphäre auf See liegen sich die beiden vertraut in den Armen und schenken sich gegenseitig Wärme. Dass sich auch diese stillen Momente nicht unangenehm anfühlen, ist für Marina und Robert ein gutes Zeichen. Gemeinsam entdecken sie Robben, Wale und Delfine. "Ich nenn dich jetzt Robby", beschließt Marina beim Anblick der Seehunde. Ihr Ehemann ist davon nicht ganz überzeugt: "An den Kosenamen müssen wir noch arbeiten."

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

Marina und Robert: Mehr Romantik geht nicht! Auf ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" wirken Robert und Marina vertraut, als ob sie sich schon Jahre kennen würden. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Bei Marina und Robert stimmte die Chemie vom ersten Moment an: Vor einer traumhaften Outdoor-Kulisse gaben die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter einander das Jawort. "Wir sind vertraut, als ob wir uns schon jahrelang kennen", offenbarte der 35-Jährige bereits am ersten gemeinsamen Abend in der Hotelsuite. Wie war die erste gemeinsame Nacht als Ehepaar?

Die erste gemeinsame Nacht Im Wellness-Hotel endet die Nacht schon sehr früh am Morgen. "Wir sind noch voll müde", gesteht die 28-Jährige, als das Paar mit einem üppigen Frühstücksbüffet im Zimmer überrascht wird. Später erzählt Marina: "Im Arm meines Ehemannes einzuschlafen, hat sich sehr gut angefühlt." Sie habe sich sehr sicher in Roberts Armen gefühlt. Das frischvermählte Paar wirkt glücklich und vertraut. Als Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer den beiden einen Besuch abstattet, betont Marina: "Ich wusste schon, dass es vertrauter sein würde zwischen uns. […] Aber dass es sich dann so vertraut zwischen uns anfühlt, das hätte ich nicht erwartet."

Aus den beiden kann wirklich etwas Großes werden. Dr. Sandra Köhldorfer

Noch immer kann es die 28-Jährige nicht ganz begreifen, verheiratet zu sein. "Das braucht einfach noch so seine Zeit, dass wir da ankommen und uns noch weiter kennenlernen", erklärt sie. "Ich hoffe natürlich, dass wir weitere Erlebnisse sammeln." Und das werden sie ganz bestimmt: Ihre Hochzeitsreise steht kurz bevor.

Flugzeuge im Bauch Auf dem Weg nach Namibia haben Marina und Robert bereits Flugzeuge im Bauch. Im Flieger liegen beide innig einander in den Armen, tauschen zärtliche Küsse aus und halten Erinnerungsfotos fest. "Die Nähe meiner Frau […] war einfach wunderschön. Wir haben beide gemerkt, dass wir uns bei dem anderen fallen lassen können", verrät Robert glücklich. "Wir geben uns einfach ein Gefühl von Sicherheit."

Honeymoon in Namibia In Namibia angekommen, wartet auf das junge Glück ein besonderes Highlight. Sie beziehen eine Honeymoon-Villa, die keine Wünsche offenlässt. "Als ich die Villa gesehen habe, war ich total überwältigt", gesteht Marina. Auch Robert ist hin und weg von der luxurösen Unterkunft mit hauseigenem Pool. Jetzt können die beiden Turteltauben zärtliche Stunden der Zweisamkeit genießen und sich noch intensiver kennenlernen.

Romantik liegt in der Luft An der Küste Namibias bricht der erste Morgen für Marina und Robert an. Die gemeinsame Nacht in ihrem Domizil sei "sehr schön" gewesen, berichtet Marina. "Wir haben sehr viel gekuschelt und uns warmgehalten." Die beiden kennen sich erst seit ein paar Tagen. Und doch scheint es, als hätten sie schon eine tiefe und innige Verbindung zueinander aufgebaut. "Ich freu mich einfach nur, dass […] wir das zusammen erleben dürfen", zeigt sich Marina dankbar.

Die Chemie scheint zu stimmen: Werden Marina und Robert einander das Jawort geben? Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Marina und Robert treffen im wunderschönen Garten des Residenzschlosses Langenburg zum ersten Mal aufeinander. Ohne Berührungsängste fallen sie einander sofort in die Arme. Beide entscheiden sich für die Ehe und besiegeln das Jawort mit einem ersten Kuss. Nach der Trauung sagt Marina: "Er hat meine Nervosität gespürt, ich habe am ganzen Körper gezittert. Und er meinte: 'Mach' dir keine Sorgen. Wir gehen das ganz langsam an. Wir werden das schaffen. Wir werden das zusammen hinkriegen.' Und das hat mir dann noch mal ein bisschen die Angst oder die Aufregung genommen."

Robert ist überwältigt von seiner Ehefrau: "Sie ist meine Märchenprinzessin. So, wie ich es mir gewünscht habe." Auf Hochzeitsreise geht es für die Frischvermählten nach Namibia. Wie werden sich die Gefühle der beiden weiterentwickeln?

+++ Update, 2. Oktober 2023 +++

Sind Marina B. und Robert bereit für die "Hochzeit auf den ersten Blick"? Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Wenn es nach dem Expert:innen-Trio geht, passen die 28-jährige Marina B. und der 35-jährige Robert perfekt zueinander. "Sie ist so liebevoll, so geordnet, strukturiert, empathisch, harmoniebedürftig", sagt Dr. Sandra Köhldorfer über die medizinische Fachangestellte aus Dormagen. Vor allem zum letzten Stichpunkt fällt der Psychotherapeutin sofort jemand ein: Robert. Matching-Experte Markus Ernst pflichtet seiner Kollegin bei. Robert sei ein liebenswerter und ruhigerer Mensch und "unheimlich verträglich". Allein in puncto Verträglichkeit sind die Testergebnisse der beiden nahezu identisch. "Ich habe so etwas noch nie gesehen, das sind überall fast Werte von 100", erklärt der Diplom-Psychologe. Nicht nur die Testauswertung spricht für ein Match. Auch wenn es nach Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn geht, würden sich beide gut ergänzen. "Marina und Robert teilen den Liebesstil Agape, die selbstlose Liebe. Da sorgt der Partner für den Partner, wo es nur geht."

Marina und Robert sehnen sich nach einer eigenen Familie Dr. Sandra Köhldorfer: "Robert, das ist der Mann zum Heiraten." Nicht nur habe der 35-Jährige einen großen Kinderwunsch, beide seien Familienmenschen. "Bei ihnen steht Familiengründung im Vordergrund", erklärt die Matching-Expertin. Außerdem seien beide sehr bedacht darauf, wie sie bei anderen ankommen.