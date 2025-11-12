Krönung ihrer Liebe "Hochzeit auf den ersten Blick"-Nachwuchs: Welche Paare haben Babys bekommen? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicholas V. Hochzeit auf den ersten Blick Jaqueline und Peter sind im Baby-Fieber Videoclip • 04:53 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Etliche "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare haben bewiesen, dass aus Wissenschaft Liebe werden kann. Bei einigen Bindungen ist diese Liebe sogar so groß geworden, dass daraus neues Menschenleben entstand.

Kann Deutschlands wohl aufregendstes und größtes Liebes-Experiment überhaupt funktionieren? Und ob! Auch wenn manche Paare mittlerweile getrennte Wege gehen, so ist die Hoffnung auf die große Liebe in einigen Fällen nicht nur erfüllt, sondern durch das Entstehen neuen Lebens sogar übererfüllt worden. Viele ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer:innen haben inzwischen Nachwuchs bekommen.

Jaqueline und Peter: Dank Nachwuchs das perfekte Glück Nicht gesucht, aber - dank der 9. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" - gefunden: Jaqueline und Peter. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

"Aus Aufregung wurde Sicherheit, aus gegenseitigen Besuchen wurde ein Zuhause, aus einem Experiment wurde eine tiefe Beziehung und aus Liebe wurde Leben." Schöner als Peter kann man es kaum ausdrücken. Diese süßen Worte teilte er zu einem Instagram-Clip, mit dem er und seine Frau Jaqueline ihr Glück in die Welt hinausposaunten: die Geburt ihres Sohnes am 7. November 2024. Damit wurde das Glück perfekt, das in der 9. Staffel durch die Matching-Expert:innen gestiftet wurde. Jaqueline und Peter schrieben in ihrem Baby-Post voller Dankbarkeit:

Wir sind alles, was wir immer wollten und uns gewünscht haben. Jaqueline und Peter

Milan macht seine "Hochzeit auf den ersten Blick"-Mama Emily stolz Emily war Teilnehmerin der 7. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". Bild: SAT.1 / Willi Weber

Der kleine Milan, der am 23. November 2023 zur Welt kam, ist - zugegeben etwas flapsig ausgedrückt - ein "halbes 'Hochzeit auf den ersten Blick'-Baby". Seine Mutter Emily machte 2020 bei der 7. Staffel mit und fand in Robert ihr Glück. Das war allerdings nur temporär, schon kurz nach dem Staffel-Finale zerbrachen Liebe und Ehe. Ein Jahr später fand Emily ein neues Glück, das ein altes war - sie verliebte sich neu in Max, ihrer Jugendliebe. Und diesmal, im zweiten Anlauf, hielt es: Söhnchen Milan wurde zum lebenden Beweis.

Nadine im Mama-Glück Auch sie hat Nachwuchs bekommen: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin Nadine. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Ihre Ehe bei "Hochzeit auf den ersten Blick" im Jahr 2022 war zwar nur von kurzer Dauer, doch mit einem neuen Partner an ihrer Seite hat Nadine ihr persönliches Glück gefunden. Die Fans der Teilnehmerin aus Staffel 9 fieberten mit, und im Juli 2025 verkündete Nadine auf ihrem Instagram-Account mit einem süßen Bild eines Kuscheltiers die frohe Botschaft: Ihr Baby ist da! "Ich konnte es einfach nicht mehr abwarten und habe beschlossen, Mama und Papa ein paar Tage früher kennenzulernen", schrieb sie in ihrem liebevollen Baby-Post. "Jetzt freue ich mich auf ganz viel Kuscheln, Liebe und all die Abenteuer, die das Leben für mich bereithält."

Kinder- statt Ehe-Glück für Samantha und Serkan Aus Samanthas und Serkans Liebes-Experiment sind zwei Kinder entstanden. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Samantha und Serkan fanden sich in Staffel 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick". Ihr Glück schien perfekt, als sie 2021 ihr erstes Kind in den Armen hielten. Doch ein Jahr später trennten sie sich überraschend. Wenig später folgte die nächste schöne Nachricht: Samantha erwartete erneut ein Kind von Serkan. Auch wenn ihre Liebe nicht hielt, so bleibt die tiefe Verbundenheit durch ihre Kinder bestehen.

Nicole und René: Die Liebe nahm einen Umweg Nicole und René nahmen beide an der 5. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" teil - allerdings mit anderen Match-Partner:innen. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Die Geburt von Lucia war im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experiment eigentlich nicht vorgesehen. Ja, ihre Eltern, Nicole und René, nahmen beide an der fünften Staffel teil. Und ja, sie heirateten auch. Allerdings nicht einander. Nicole wagte nämlich zuerst mit David die Ehe, René heiratete Daniela. Beide Ehen scheiterten. Doch Nicole und René lernten sich über das Format kennen - und lieben. Im November 2021 verkündeten sie: "Wir sind ein Paar!" Und ein Jahr später war mit Lucias Geburt ihr Glück perfekt. Manchmal funktioniert Liebe eben auch über Umwege.

Für Lisa und Dennis war es Liebe auf den zweiten Blick Nicht gesucht, trotzdem gefunden: Lisa nahm ein Jahr vor Dennis an "Hochzeit auf den ersten Blick" teil. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Eine weitere, ganz besondere Lovestory schrieb dieses Paar: Dennis und Lisa, beide Teilnehmer:innen von "Hochzeit auf den ersten Blick" - jedoch in unterschiedlichen Staffeln. Nach dem Scheitern ihrer jeweiligen Ehen lernten sie sich kennen und verliebten sich ineinander. "Für uns hat das Experiment ein wunderschönes Happy End gefunden, und dafür sind wir unendlich dankbar", schrieb Lisa in einem herzerwärmenden Post zur Geburt ihres Kindes im August 2024. Seitdem genießen die beiden ihr Familienglück exklusiv und haben ihre Instagram-Accounts deaktiviert.

Annika und Manuel erkämpften sich ihr Glück Nach ihrem Jawort in Staffel 7 arbeiteten Annika und Manuel an ihrer Beziehung - mit Erfolg! Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

In Staffel 7 traten Annika und Manuel vor den Traualtar. Schon während der Hochzeitsreise gab es Krisenstimmung. Aber das Paar gab sich eine Chance - und nutzte sie. Im September 2022 brachte Annika die gemeinsame Tochter zur Welt. Seither zogen sich Annika und Manuel aus der Social-Media-Öffentlichkeit zurück - das Leben als Familie geht vor. Zum Start von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel 11 meldeten sie sich im Oktober aber mit einer Botschaft: "Uns als kleiner Familie geht es gut."

Ramona und Stephan: Elias ist die Krönung ihrer Liebe Ramona und Stephan sind seit der 3. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ein Paar. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Ramona und Stephan sind das Rekord-Paar: Sie heirateten in Staffel 3 und sind länger miteinander zusammen als jedes andere "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar. Absolut glücklich natürlich. Dass sie dennoch "erst" im Mai 2022 Eltern wurden, war anders geplant. Aber die Erfüllung des Kinderwunsches war medizinisch herausfordernd, lange wurde befürchtet, dass es mit einer Schwangerschaft nicht würde klappen können. Umso größer war das Glück, als Elias am 29. Mai 2022 auf die Welt kam. Den Fans teilten die Eltern die frohe Kunde mit ein wenig Verspätung zu Weihnachten 2022 mit: "Dieses Jahr freuen wir uns von ganzem Herzen, dass zwei kleine Füßchen mehr vorm Weihnachtsbaum sitzen und wir euch die frohe Botschaft verkünden können, dass aus unserer Liebe ein neues Leben entstanden ist."

Melissa und Philipp: Die Liebe ging, der kleine "Muck" bleibt Melissa und Philipp heirateten 2019 bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Das Glück hielt nicht. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

"Muck", wie er liebevoll genannt wird, ist das erste "Hochzeit auf den ersten Blick"-Baby. Der Kleine kam im Dezember 2020 zur Welt, rund ein Jahr nachdem seine Eltern, Melissa und Philipp, in Staffel 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" geheiratet hatten. Melissa und Philipp galten als Traumpaar. Doch ihre Ehe entwickelte sich leider nicht wie erhofft. Aus rosaroten wurden dunkle Wolken, die sich über das Paar senkten. Ein Jahr nach Mucks Geburt war es vorbei. Man trennte sich, man ließ sich scheiden, es waren für alle harte, auch unschöne Zeiten. Aber auch wenn die Rückschau vielleicht nicht nur angenehme Gefühle beschert, eines sollte beiden bewusst sein: Aus ihrer kurzen Liebe entstand etwas Schönes, das für immer bleibt: ein neuer Mensch.

"Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin im Mama-Glück Nicht nur einige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer:innen haben in den vergangenen Jahren ihr Glück gefunden. Auch Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer, die den Namen ihres Mannes annahm, durfte sich über die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches freuen: Am 16. Januar 2025 erblickte ihr Töchterchen das Licht der Welt. "Willkommen auf der Welt, Kaia Amelia", verkündete die stolze Mama auf Instagram und teilte damit auch gleich den zauberhaften Namen ihres kleinen Wunders.

