Die Liebe hielt nicht
Lange nach "Hochzeit auf den ersten Blick": Diese Paare sind nach dem Ja-Wort gescheitert
Aktualisiert:von Nicholas V.
Etliche Singles wagten in 12 Staffeln "Hochzeit auf den ersten Blick" das Blind Date auf dem Standesamt, doch nicht alle Paare blieben nach dem Geben des Ja-Wortes zusammen.
Die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ist gestartet!
Aus Wissenschaft kann Liebe werden - und sogar neues Leben entstehen: Das beweisen einige Paare, die bei "Hochzeit auf den ersten Blick" vom erfahrenen Expert:innen-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst gematcht wurden.
Diese Paare trennten sich
Nicht allen Paaren gelingt es, dauerhaft glücklich zu bleiben. Diese "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare waren lange zusammen - ihre Beziehung zerbrach am Ende leider trotzdem.
Sie waren nicht nur die Ersten, die sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Ja-Wort gaben, sie galten auch als echtes Traumpaar: Bea und Tim wagten 2014 das Blind Date auf dem Standesamt - und gingen den Bund der Ehe ein, ohne sich je zuvor gesehen zu haben.
Die beiden wirkten happy. Trotzdem war nach vier Jahren Schluss: Bea und Tim hatten sich auseinandergelebt. "Da ist kein böses Blut. Freundschaftlich ist immer noch alles okay, aber die Gefühle sind nicht mehr da", bestätigte Bea das Ehe-Aus 2018.
Vanessa und Peter lernten sich in der 2. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" lieben, obwohl sie zunächst jeweils andere Partner:innen in der Sendung heirateten.
Acht Jahre lang gingen Vanessa und Peter Hand in Hand durchs Leben. Doch im Juli 2023 gab Vanessa überraschend die Trennung von Peter bekannt. "Die gemeinsame Lovestory von Peter und Vanessa hat ihr Ende erreicht", schrieb Vanessa auf Instagram und erklärte die Gründe: "Wir haben uns auseinandergelebt und für uns keinen Weg mehr gefunden, wieder zueinanderzufinden." Das einstige Paar hat zwei gemeinsame Kinder.
Vanessa und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"
Melissa und Philipp galten lange als Traumpaar. Als ihr gemeinsamer Sohn, den sie liebevoll "Muck" nennen, Ende 2020 das Licht der Welt erblickte, schien das Glück perfekt. Doch genau ein Jahr später dann die traurige Nachricht: Das Paar hat sich getrennt.
In einem Statement erklärten Melissa und Philipp: "Wir möchten beide eine friedliche Trennung ohne böses Blut oder falsche Gerüchte."
Jetzt Melissas und Philipps Blind Date auf dem Standesamt noch einmal schauen:
Wie Melissa und Philipp lernten sich auch Samantha und Serkan in der sechsten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel kennen - und wurden Eltern eines Sohnes. Anfang Juli 2022 gab Samantha überraschend bekannt, dass ihre Ehe mit Serkan gescheitert ist.
"Ja, wir sind getrennt. Für keinen von uns ist die aktuelle Situation einfach, aber wir werden einen Weg finden, diese schwere Zeit zu überstehen", erklärte Serkan auf seinem Instagram-Profil.
Samanthas und Serkans Hochzeits-Rückblick gibt's hier:
Auch sie wagten 2019 die "Hochzeit auf den ersten Blick" - und schwebten anschließend auf Wolke sieben: Cindy und Alexander. Das Paar wollte sogar ein zweites Mal heiraten, sprach über Familienplanung. Die Berlinerin war so überzeugt von der ewigen Liebe, dass sie sich sogar ein Tattoo stechen ließ. Auf Cindys Oberschenkel sind nicht nur die die Buchstaben "HadeB", die Abkürzung für "Hochzeit auf den ersten Blick", verewigt, sondern auch das Kennenlern-Motto des Paares: "Gesucht, aber nicht gefunden".
Doch das Glück sollte nicht von Dauer sein. Mit einem Hochzeitsfoto auf Instagram verkündete Cindy überraschend das Ehe-Aus im Mai 2022. "Für mich ist das Experiment #hochzeitaufdenerstenblick nicht gescheitert, denn aus Wissenschaft ist Liebe geworden. Aber Dinge verändern sich und so hat es unsere Liebe leider nicht geschafft", heißt es darin. "Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit, die wir miteinander gehen durften". Mittlerweile sind beide glücklich geschieden.
Cindy und Alex bei "Hochzeit auf den ersten Blick"
Das volle Paket "Hochzeit auf den ersten Blick"
Mehr entdecken
Fans stimmen zu
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Zwei Ehen stehen auf der Kippe
Der große Überblick
Aus 12 Staffeln "Hochzeit auf den ersten Blick": Wer ist noch zusammen?
Erstes Männer-Paar
Sind Marcs Gefühle für Marco einseitig?
Keine Folge verpassen
Wann läuft "Hochzeit auf den ersten Blick"? Das sind die Sendetermine von Staffel 12
Alle Matches in Staffel 12
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Diese Paare hoffen auf die große Liebe
Alle Teilnehmer:innen
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Diese Singles wagen das Experiment
Es wird wieder geheiratet!
"Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Alle Infos zu Staffel 12
"Verliebt und verknallt"
Sarah von Martins Geständnis überwältigt
Zwei sind mega happy
Romantik und Reality: So verlief die erste Nacht der Paare