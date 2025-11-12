"Die Erfahrung war sehr schön" Nach Scheidung: So blickt Desiree auf ihre "Hochzeit auf den ersten Blick"-Reise zurück Aktualisiert: Vor 58 Minuten von Nicholas V. Hochzeit auf den ersten Blick Spontaner Sinneswandel: Marco ändert seine Meinung! Videoclip • 08:28 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" hat es nicht für die große Liebe gereicht. Trotzdem blickt Desiree mit guten Gefühlen zurück und teilt auf Instagram, wie es nach der Trennung von Marco um ihr Liebesleben bestellt ist.

Desiree und Marco erlebten in ihrer Ehe ein Wechselbad der Gefühle. Nach einer traumhaften Trauung in Staffel 11 von "Hochzeit auf den ersten Blick" blieb ihre Beziehung jedoch auf freundschaftlicher Ebene. Obwohl Marco sich im Finale doch noch für die Ehe aussprach, entschied sich Desiree für die Scheidung. Eine mögliche Annäherung blieb aus, und im Juli 2025 wurde ihre Ehe offiziell geschieden. "Ich bin froh und erleichtert, dass das Kapitel 'Hochzeit auf den ersten Blick' und Ehe nun zu Ende ist. Die Scheidung markiert das Ende dieser Reise", kommentierte die 38-Jährige die Scheidung auf Instagram. Die Business-Development-Managerin betonte, dass das Ehe-Experiment zwar "seine Herausforderungen" gehabt, ihr aber auch Raum für persönliches Wachstum und die Bestätigung gegeben habe, auf ihre innere Stimme zu hören. Sie blicke "stolz und mit Zuversicht in die Zukunft".

"Die Erfahrung war sehr schön" Obwohl "Hochzeit auf den ersten Blick" Desiree einiges abverlangte, überwiegen für die 38-Jährige die positiven Erinnerungen. "Es ist für mich eine positive Erfahrung gewesen", verrät sie jetzt in einer Fragerunde auf Instagram. Dennoch räumt sie ein, dass sie das Experiment "nicht unbedingt wiederholen" würde. "So im Mittelpunkt/Rampenlicht zu stehen, ist nicht so mein Ding."

Dankbar für die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Community Und doch verhalf die Sendung Desiree zu Bekanntheit und einer wachsenden Social-Media-Präsenz - inzwischen folgen ihr über 11.500 Follower:innen auf Instagram. Den Schritt in die Öffentlichkeit bereue sie "absolut nicht", wie sie betont. Im Gegenteil: Die Frohnatur berichtet, dass sie glücklicherweise von "Hate" verschont geblieben ist und stattdessen "nur liebe und positive Leute in der Community" habe. Dafür sei sie "sehr dankbar".

Gibt es einen neuen Mann an Desirees Seite? Eine Frage beschäftigt die Fans dennoch besonders: Ist Desiree nach der Scheidung von Marco wieder auf der Suche nach der großen Liebe? Aktuell date sie nicht, gibt Desiree zu. "Es gibt gerade niemanden", räumt die 38-Jährige ein, betont aber gleichzeitig: "Ich bin offen dafür." Auch wenn Desiree bei "Hochzeit auf den ersten Blick" nicht den Partner fürs Leben gefunden hat, genießt sie ihr Single-Leben. Was ihr definitiv geblieben ist, sind die zahlreichen positiven Erinnerungen an eine unvergessliche Reise und echte Freundschaften. Ein Blick auf ihren Instagram-Kanal zeigt: Mit Staffel-Kollegin Michelle hat Desiree eine wahre Freundin gefunden. Und auch mit Sarah von "Hochzeit auf den zweiten Blick" unternahm Desiree kürzlich eine Wanderung im Harz.

