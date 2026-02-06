Als Ted Mosby in "How I Met Your Mother" begab er sich auf die Suche nach der Richtigen, privat hat Josh Radnor nun sein Familienglück gefunden.

Schauspieler Josh Radnor, bekannt aus "How I Met Your Mother", hat auf Instagram zuckersüße Neuigkeiten verkündet. Das sind die ersten Bilder.

Josh Radnor und seine Frau Jordana sind Eltern geworden. Wie der Sitcom-Darsteller auf Instagram mitteilte, handelt es sich um einen Jungen, der bereits vor einiger Zeit auf die Welt kam.

Das Baby kam schon vor ein paar Monaten

Am Mittwoch machte Radnor die freudige Nachricht öffentlich. "Meine Frau und ich haben vor ein paar Monaten ein Baby bekommen (!!)", schrieb der Schauspieler neben einer Reihe von Fotos, die ihn und seine Frau mit ihrem Baby zeigen. Dazu verriet er: "Was wir bisher wissen: Sein Lächeln erhellt den ganzen Raum. Er ist sehr aufmerksam und nachdenklich. Er ist wie hypnotisiert, wenn ich ihm Lieder auf der Gitarre vorspiele. Er findet das Wort 'Baba Ghanoush' total witzig. Er ist eine absolute Freude, und Jordana und ich sind überglücklich, dass er da ist."

Zudem schickte er "allen anderen Eltern von Neugeborenen da draußen ganz viel Liebe". Es sei eine aufregende, wunderschöne, anstrengende und herzergreifende Zeit, für die er sehr dankbar sei.

Radnor veröffentlichte mehrere Bilder seines Babys, dessen Namen er nicht verriet. Auf einem blickt er seinen Sohn lächelnd an. Ein weiteres zeigt das Baby auf einer Gitarre liegend, während der Schauspieler diese stimmt. Auf dem dritten Bild ist Ehefrau Jordana im Krankenhausbett mit dem Kind auf dem Arm zu sehen.

Das Paar hatte im Januar 2024 geheiratet. Im November 2024 sprach Radnor mit "People" über das Eheleben und sagte: "Es ist fantastisch. Ich liebe es." Josh Radnor begeisterte in seiner Hauptrolle des Ted Mosby in der US-Sitcom "How I Met Your Mother", die er von 2005 bis 2014 verkörperte.