Nachwuchs mit 51
Ted Mosby ist Vater: "How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor verkündet Baby-News
Aktualisiert:von spot on news
Schauspieler Josh Radnor, bekannt aus "How I Met Your Mother", hat auf Instagram zuckersüße Neuigkeiten verkündet. Das sind die ersten Bilder.
Lust, dir die besten Folgen der Show nochmal anzuschauen?
Der "How I Met Your Mother"-Star ist Vater geworden!
Josh Radnor und seine Frau Jordana sind Eltern geworden. Wie der Sitcom-Darsteller auf Instagram mitteilte, handelt es sich um einen Jungen, der bereits vor einiger Zeit auf die Welt kam.
Sein Lächeln erhellt den ganzen Raum
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Das Baby kam schon vor ein paar Monaten
Am Mittwoch machte Radnor die freudige Nachricht öffentlich. "Meine Frau und ich haben vor ein paar Monaten ein Baby bekommen (!!)", schrieb der Schauspieler neben einer Reihe von Fotos, die ihn und seine Frau mit ihrem Baby zeigen. Dazu verriet er: "Was wir bisher wissen: Sein Lächeln erhellt den ganzen Raum. Er ist sehr aufmerksam und nachdenklich. Er ist wie hypnotisiert, wenn ich ihm Lieder auf der Gitarre vorspiele. Er findet das Wort 'Baba Ghanoush' total witzig. Er ist eine absolute Freude, und Jordana und ich sind überglücklich, dass er da ist."
Zudem schickte er "allen anderen Eltern von Neugeborenen da draußen ganz viel Liebe". Es sei eine aufregende, wunderschöne, anstrengende und herzergreifende Zeit, für die er sehr dankbar sei.
Radnor veröffentlichte mehrere Bilder seines Babys, dessen Namen er nicht verriet. Auf einem blickt er seinen Sohn lächelnd an. Ein weiteres zeigt das Baby auf einer Gitarre liegend, während der Schauspieler diese stimmt. Auf dem dritten Bild ist Ehefrau Jordana im Krankenhausbett mit dem Kind auf dem Arm zu sehen.
Das Paar hatte im Januar 2024 geheiratet. Im November 2024 sprach Radnor mit "People" über das Eheleben und sagte: "Es ist fantastisch. Ich liebe es." Josh Radnor begeisterte in seiner Hauptrolle des Ted Mosby in der US-Sitcom "How I Met Your Mother", die er von 2005 bis 2014 verkörperte.
Mehr entdecken
Ups und downs
Nach "How I Met Your Mother": Josh Radnor über seinen Kampf mit der Sucht
Horror statt Humor
"How I Met Your Mother"-Star Cristin Milioti: Hauptrolle im neuen Horrorfilm
Die Top 5 HIMYM-Mythen
An diesen "How I Met Your Mother"-Theorien ist wirklich was dran
Romantischer Antrag im Rosengarten
Star Jason Segel ist frisch verlobt
Der Flop im Finale
Floppte die letzte "How I Met Your Mother"-Staffel wegen ihm?
Von 2005 bis 2025
In diesen Filmen glänzen die "How I Met Your Mother"-Stars heute
Bekannt als Marshall Eriksen aus "How I Met Your Mother"
Jason Segel: Erschütterndes Geständnis des "HIMYM"-Stars
Die Kultserie auf Joyn streamen
"How I Met Your Mother": Weißt du, welcher Schicksalsschlag in der Serie im Jahr 2024 passiert?
Die HIMYM-Charkatere haben sich weiterentwickelt
Was ist eigentlich aus Barney geworden?