Stefan Mross ist mit "Immer wieder sonntags" in die letzte Saison gestartet.

Die finale Saison von "Immer wieder sonntags" läuft! Für die zweite Ausgabe hat der SWR wieder zahlreiche bekannte Gesichter eingeladen – von Marie Reim bis Olaf der Flipper.

Letzte Woche meldete sich Moderator Stefan Mross in seiner beliebten Show "Immer wieder sonntags" mit einem starken und emotionalen Auftakt zurück. Unter anderem waren die beliebte "Bergdoktor"-Darstellerin Ronja Forcher und Andy Borg am Start. Am Sonntag, 7. Juni, geht es wie immer im Europapark Rust weiter mit der zweiten Ausgabe in der finalen Staffel.

Diese Gäste sorgen an diesem Tag live für Stimmung auf und rund um die Bühne: