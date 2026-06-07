Wer kommt?
"Immer wieder sonntags" 2026: Diese Gäste empfängt Stefan Mross heute zur zweiten Ausgabe
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Die finale Saison von "Immer wieder sonntags" läuft! Für die zweite Ausgabe hat der SWR wieder zahlreiche bekannte Gesichter eingeladen – von Marie Reim bis Olaf der Flipper.
Live auf Joyn: "Immer wieder sonntags" am 7. Juni 2026
Letzte Woche meldete sich Moderator Stefan Mross in seiner beliebten Show "Immer wieder sonntags" mit einem starken und emotionalen Auftakt zurück. Unter anderem waren die beliebte "Bergdoktor"-Darstellerin Ronja Forcher und Andy Borg am Start. Am Sonntag, 7. Juni, geht es wie immer im Europapark Rust weiter mit der zweiten Ausgabe in der finalen Staffel.
Diese Gäste sorgen an diesem Tag live für Stimmung auf und rund um die Bühne:
Joey Heindle
Marie Reim
Rosanna Rocci
Olaf der Flipper
Trenkwalder
Laura Wilde
Marco Ventre & Band
Simone & Charly Brunner
Mätropolis
Roberto Capitoni
Countdown für "Immer wieder sonntags" läuft
Es ist die zweite von insgesamt 13 Folgen, die der SWR für 2026 geplant hat. Die letzte wird im September dieses Jahres ausgestrahlt. Damit endet nach über 30 Jahren die Geschichte der Kult-Show. Hintergrund ist die Entscheidung des SWR, das Format im Zuge von Sparmaßnahmen einzustellen.
Mehr entdecken
Lerne sie besser kennen
Marlene Lufen: So gestaltet sich ihr Single-Leben mit Mitte 50
Model hat die Moderatorin überrascht
Karen Heinrichs über Heidi Klum, Wechseljahre & Selbstbewusstsein
Großer Fan-Moment für Boschi
"Masters of the Universe"-Star macht Daniel Boschmann ein Geschenk
Emotionale Begegnungen
Ronja Forcher: Das ist ihre Rolle bei "Immer wieder sonntags"
Ein Jahrzehnt Morgenroutine
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Daniel Boschmann über seine Zukunft
Achtung Spoiler!
"Masters of the Universe": Das bedeuten die Post-Credit-Scenes und das Ende