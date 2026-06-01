Emotionale Begegnungen
"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher: Das ist ihre Rolle bei "Immer wieder sonntags"
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Seit über 17 Jahren kennen Fans Ronja Forcher als Lilli Gruber in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Doch auch in diesem Sommer ist die Schauspielerin abseits der Tiroler Alpen zu sehen: als Außenreporterin bei "Immer wieder sonntags"
Hier siehst du "Immer wieder sonntags" im Das-Erste-Livestream
Unvergessliche Momente: Ronja Forcher erlebt emotionale und skurrile TV-Momente
Als Außenreporterin ist Ronja Forcher in dieser Staffel im dritten Jahr in Folge an vier Sonntagen quer durch Deutschland unterwegs, um Menschen während der Live-Show zu überraschen. "Wir sollten alle viel öfter danke sagen", sagt die Schauspielerin in einem Video auf Facebook, das nach dem Staffelstart von "Immer wieder sonntags" am 31. Mai geteilt wurde. Genau darum gehe es ihr, wenn sie durch Deutschland reist, um besondere Menschen live vor der Kamera zu überraschen und auszuzeichnen. Und die Vorfreude ist ihr anzumerken: "Ich könnte das jeden Tag machen", sagt sie in der Auftaktfolge.
Das ist so schön, wenn du einem anderen eine Freude machen kannst.
Zuschauende können dabei Kandidatinnen und Kandidaten für ihren Herzensmenschen vorschlagen. "Dieser Mensch, der sich eben immer hinten anstellt und immer für die anderen da ist und immer was für die Gesellschaft tut" - den wolle sie auszeichnen. Dass diese Begegnungen nicht immer nach Plan verlaufen, verdeutlicht der "Bergdoktor"-Star in der ersten Folge mit einer amüsanten Anekdote. Bei einem Besuch in der Arche Oyten wollte sie eine Tierschützerin auszeichnen - und stand am Eingangstor, das sich partout nicht öffnen ließ, einen Blumenstrauß hinter dem Rücken versteckt, während sie nach der Tierschützerin rief. Was sie zunächst nicht bemerkte: Eine Ziege namens Esel nutzte die Gelegenheit und fraß heimlich einige der Blumen kurzerhand auf. Zum Glück blieb genug übrig für die eigentliche Überraschung.
"Ich hab's gar nicht so mitbekommen in meiner Aufregung", gesteht sie, "aber ich hab's danach angeschaut mit meinem Mann und wir haben wirklich schallend gelacht." Genau solche Momente, sagt sie, seien es, die diese Arbeit so besonders machten - die Echtheit, die Unplanbarkeit, der Blick in die Augen der Menschen in dem Moment, in dem sie begreifen, dass gleich etwas Besonderes passiert.
Das sind Momente, die werde ich niemals vergessen.
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SWR streicht "Immer wieder sonntags": Fans reagieren mit Protest und Petitionen
Dabei ist "Immer wieder sonntags" nur eins von mehreren Projekten in Forchers prall gefülltem Kalender. Neben den laufenden "Bergdoktor"-Dreharbeiten ist sie auch als Autorin unterwegs: In ihrem im März 2025 erschienenen Buch "Für immer an deiner Seite" schreibt sie über den Verlust ihrer besten Kindheitsfreundin Sarah. Seither ist die Schauspielerin mit dem Buch auf Lesereise.
Für diese Rolle bei der ARD-Show könnte es allerdings der letzte Sommer sein. Der SWR gab Mitte März bekannt, die Sendung nach mehr als 30 Jahren einzustellen. Stefan Mross, der die Show seit 2005 moderiert, äußerte sich gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" zurückhaltend, ließ aber keinen Zweifel an seiner Vorfreude auf die 13 Sendungen und wolle "eine saugeile Staffel hinlegen wie jedes Jahr." Die Entscheidung selbst kommentierte er nicht weiter - er dürfe es nach eigenen Angaben auch nicht.
Das Publikum reagierte auf das Aus mit Widerstand: Zwei Petitionen fordern den Erhalt der Sendung. Für Mross ist das ein Zeichen. "Wenn die Leute abschalten würden oder die Sendung nicht mehr laufen würde, würde ich denken: Da habe ich was falsch gemacht", sagte er der Zeitung. "Aber die Leute hängen dran."
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