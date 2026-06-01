Emotionale Begegnungen "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher: Das ist ihre Rolle bei "Immer wieder sonntags" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Ronja Forcher beim Start der finalen Staffel "Immer wieder sonntags" im Europa-Park. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

Seit über 17 Jahren kennen Fans Ronja Forcher als Lilli Gruber in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Doch auch in diesem Sommer ist die Schauspielerin abseits der Tiroler Alpen zu sehen: als Außenreporterin bei "Immer wieder sonntags"

Hier siehst du "Immer wieder sonntags" im Das-Erste-Livestream Ab 31. Mai immer sonntags um 10:03 Uhr auf Joyn streamen

Unvergessliche Momente: Ronja Forcher erlebt emotionale und skurrile TV-Momente Als Außenreporterin ist Ronja Forcher in dieser Staffel im dritten Jahr in Folge an vier Sonntagen quer durch Deutschland unterwegs, um Menschen während der Live-Show zu überraschen. "Wir sollten alle viel öfter danke sagen", sagt die Schauspielerin in einem Video auf Facebook, das nach dem Staffelstart von "Immer wieder sonntags" am 31. Mai geteilt wurde. Genau darum gehe es ihr, wenn sie durch Deutschland reist, um besondere Menschen live vor der Kamera zu überraschen und auszuzeichnen. Und die Vorfreude ist ihr anzumerken: "Ich könnte das jeden Tag machen", sagt sie in der Auftaktfolge.

Das ist so schön, wenn du einem anderen eine Freude machen kannst. Ronja Forcher

Zuschauende können dabei Kandidatinnen und Kandidaten für ihren Herzensmenschen vorschlagen. "Dieser Mensch, der sich eben immer hinten anstellt und immer für die anderen da ist und immer was für die Gesellschaft tut" - den wolle sie auszeichnen. Dass diese Begegnungen nicht immer nach Plan verlaufen, verdeutlicht der "Bergdoktor"-Star in der ersten Folge mit einer amüsanten Anekdote. Bei einem Besuch in der Arche Oyten wollte sie eine Tierschützerin auszeichnen - und stand am Eingangstor, das sich partout nicht öffnen ließ, einen Blumenstrauß hinter dem Rücken versteckt, während sie nach der Tierschützerin rief. Was sie zunächst nicht bemerkte: Eine Ziege namens Esel nutzte die Gelegenheit und fraß heimlich einige der Blumen kurzerhand auf. Zum Glück blieb genug übrig für die eigentliche Überraschung. "Ich hab's gar nicht so mitbekommen in meiner Aufregung", gesteht sie, "aber ich hab's danach angeschaut mit meinem Mann und wir haben wirklich schallend gelacht." Genau solche Momente, sagt sie, seien es, die diese Arbeit so besonders machten - die Echtheit, die Unplanbarkeit, der Blick in die Augen der Menschen in dem Moment, in dem sie begreifen, dass gleich etwas Besonderes passiert.

Das sind Momente, die werde ich niemals vergessen. Ronja Forcher

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