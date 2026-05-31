Heute startet die finale Staffel von "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross. Und die Gästeliste für den Startschuss kann sich sehen lassen.

Seit 1995 ist "Immer wieder sonntags" ein fester Bestandteil des ARD-Sommerprogramms. Ab heute läuft der Countdown und es fällt der Startschuss für die lange Abschiedstournee der beliebten Show.

Moderator Stefan Mross begrüßt zum Auftakt unter anderem einen Freund: Andy Borg. Der Sänger stand dem Moderator in den emotionalen Momenten nach der Verkündung des Aus für die Sendung zur Seite. Aber auch ansonsten befinden sich Künstler:innen auf der Gästeliste, die nicht zum ersten Mal auf der Bühne von "Immer wieder sonntags" zu sehen sind.