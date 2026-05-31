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Wer kommt?

"Immer wieder sonntags" heute live: Diese Gäste begrüßt Stefan Mross zum Auftakt der Abschieds-Saison

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Stefan Mross moderiert 2026 die letzte Staffel von "Immer wieder sonntags".

Bild: SWR/Wolfgang Breiteneicher

Heute startet die finale Staffel von "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross. Und die Gästeliste für den Startschuss kann sich sehen lassen.

Heute Auftakt für die letzte Staffel von "Immer wieder sonntags"

Bald verfügbar
Heute, 10:03 Uhr • Immer wieder sonntags

"Immer wieder sonntags" 2026 im Livestream von Das Erste auf Joyn

Verfügbar auf Joyn117 Min

Seit 1995 ist "Immer wieder sonntags" ein fester Bestandteil  des ARD-Sommerprogramms. Ab heute läuft der Countdown und es fällt der Startschuss für die lange Abschiedstournee der beliebten Show.

Moderator Stefan Mross begrüßt zum Auftakt unter anderem einen Freund: Andy Borg. Der Sänger stand dem Moderator in den emotionalen Momenten nach der Verkündung des Aus für die Sendung zur Seite. Aber auch ansonsten befinden sich Künstler:innen auf der Gästeliste, die nicht zum ersten Mal auf der Bühne von "Immer wieder sonntags" zu sehen sind.

Die Stargäst:innen heute bei "Immer wieder sonntags"

Welche Künstler:innen bis zum Ende der letzten Staffel im September dieses Jahres noch für Unterhaltung sorgen werden, ist teilweise bereits bekannt. Und das ist die Gästeliste von "Immer wieder sonntags" für Sonntag, den 31. Mai:

Insgesamt sind bis September dieses Jahres noch 13 Live-Ausgaben der Sendung geplant. Dann heißt es endgültig Abschied nehmen – was nicht nur Stefan Mross, sondern auch den vielen Fans der Sendung schwerfallen wird.

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