Es ist ein besonderer Sommer, denn die beliebte ARD-Show verabschiedet sich nach über 30 Jahren von ihrem Publikum. Inmitten dieser finalen Staffel wartet am 21. Juni ein ganz persönlicher Moment: Eva Luginger ist erstmals als Künstlerin bei "Immer wieder sonntags" zu Gast. Die Sängerin ist seit März 2023 mit Stefan Mross liiert.

Eva Luginger: So wurde die Partnerin von Stefan Mross zum Schlagerstar

Eva Luginger kommt aus Velden an der Vils, einer kleinen Stadt in Niederbayern, und wuchs in einer Musikerfamilie auf. Mit 15 stand sie erstmals selbst auf der Bühne, zunächst mit der Band ihres Vaters, später mit verschiedenen Schulbands und als Aushilfssängerin für unterschiedliche Gruppen.

Den ersten wichtigen Schritt zur Solokarriere schaffte sie mit einem Schlagerwettbewerb des Hessischen Rundfunks, bei dem sie Vizesiegerin wurde und sich einen Plattenvertrag sichern konnte. Seitdem hat sie mehrere Alben veröffentlicht und schaffte es 2010 bei "Deutschland sucht den Superstar" bis in den Recall.

Mit "Immer wieder sonntags" verbindet sie ebenfalls schon eine längere Geschichte: Bereits 2019 war sie in der ARD-Sommershow zu Gast und saß in den vergangenen Jahren auch regelmäßig im Publikum. Seit dieser Saison moderiert sie außerdem gemeinsam mit Stefan Mross das Radioformat "Immer wieder samstags" auf Radio Schlagerparadies. Dass der bevorstehende Fernsehauftritt am Sonntag dennoch eine Premiere der besonderen Art ist, liegt nicht nur an ihrer Beziehung zum Gastgeber.