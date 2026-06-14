"Bedeutet mir die Welt"
"Immer wieder sonntags"-Gast richtet bewegende Worte an Stefan Mross
Veröffentlicht:von Julia W.
Stefan Mross begrüßte am Sonntag (14. Juni) zur dritten Ausgabe von "Immer wieder sonntags" 2026. Unter anderem ging es auch bei der traditionellen "Sommerhitparade" in die nächste Runde – doch einer der Newcomer richtete vorher emotionale Worte an Stefan Mross.
Die nächste Ausgabe von "Immer wieder sonntags" gibt's am 21. Juni
Die Wahl des "Sommerhitkönigs" gehört bei "Immer wieder sonntags" fest zum Programm: Im Rahmen der "Sommerhitparade" treten in jeder Ausgabe zwei Künstler:innen um die Gunst des Publikums gegeneinander an. Wer gewinnt, bleibt im Wettbewerb – und trifft in der folgenden Sendung auf den nächsten Herausforderer bzw. auf die nächste Herausforderin. Am Ende wird dann der Titel "Sommerhitkönig" bzw. "Sommerhitkönigin" vergeben - in diesem Jahr zum aller letzten Mal.
"Sonntag ohne Mross ist ein verlorener Sonntag"
In der dritten Folge von "Immer wieder sonntags" 2026 standen sich die Newcomer Steve Paradiso und Michael Leitner gegenüber. Doch bevor das musikalische Duell losging, richtete einer der beiden das Wort an Moderator Stefan Mross.
"Diese Sendung bedeutet mir sehr viel", sagt Steve Paradiso. Er sei schon zigmal da gewesen, habe ab sechs Uhr morgens am Zaun auf den Einlass gewartet. "Es bedeutet mir – neben dir hier stehen zu dürfen – wirklich die Welt", sagte Steve Paradiso weiter.
Der Newcomer äußerte daher sein großes Bedauern darüber, dass "Immer wieder sonntags" im nächsten Jahr nicht mehr stattfinden wird: Die Show wird zum Ende der Saison nach über 30 Jahren aus finanziellen Gründen eingestellt.
Für Steve Paradiso ist das unbegreiflich: "Ein Sonntag ohne Stefan Mross ist für mich ein verlorener Sonntag." Er hoffe daher auf ein Wunder, um "die nächsten 30 Jahre mit dir den Sonntag verbringen zu dürfen."
Mross versprach – sofern dieses Wunder eintreten sollte –, Steve Paradiso dann fest für die Sendung einzuplanen. "Wenn es nächstes Jahr irgendwie weitergehen sollte: Das wird mein neuer Co-Moderator", so Mross.
Kommende Woche jedoch wird Steve Paradiso nicht mehr auf der "Immer wieder sonntags"-Bühne stehen: Sein Kontrahent Michael Leitner setzte sich im "Sommerhitparaden"-Duell durch und wird in der nächsten Ausgabe auf Patrick Steindl treffen.
Weitere Sendetermine und Stars von "Immer wieder sonntags" 2026
Sonntag, 21. Juni: Höhner, Francine Jordi, Mitch Keller, Mountain Crew, Bernd Stelter, Lucas Cordalis, Volksschauspiele Ötigheim
Sonntag, 28. Juni: Olaf Berger, Paveier, Ella Endlich, Monique, Graziano, Diana Amft & Kai Becker, Christin Stark, Tim Peters
Sonntag, 5. Juli: Nino de Angelo, Vanessa Mai, Die Troglauer, Nicole, Sigrid & Marina, Norman Langen, Patrick Lindner
Sonntag, 12. Juli: Andy Borg, Alexander Rier, Volxrock, Frank Schöbel, Pia Malo
Sonntag, 19. Juli: Die Amigos, Ross Antony, Julian Reim, Joelina Drews, Marc Pircher, Tanja Lasch, Die Draufgänger, Uwe Busse
Sonntag, 2. August: voXXclub, Markus Wohlfahrt, Stefanie Hertel, Eloy de Jong, Christian Lais, Micky Brühl
Sonntag, 9. August: Die jungen Zillertaler, Kastelruther Spatzen, Uta Bresan, Achim Petry
Sonntag, 23. August: Monika Martin, Anita Hofmann, Michael Fischer
Sonntag, 30. August: Ronja Forcher, Tiroler Wind, Inka Bause
Sonntag, 6. September: Andy Borg, Stefanie Hertel
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