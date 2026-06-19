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Herzklopfen im Finale

Premiere bei "Immer wieder sonntags"! Stefan Mross' Freundin Eva Luginger ist zu Gast

Aktualisiert:

von Lars-Ole Grap

Stefan Mross führt auch in diesem Jahr wieder durch die ARD-Erfolgsshow "Immer wieder sonntags".

Bild: SWR/Wolfgang Breiteneicher

Es ist ein besonderer Sommer, denn die beliebte ARD-Show verabschiedet sich nach über 30 Jahren von ihrem Publikum. Inmitten dieser finalen Staffel wartet am 21. Juni ein ganz persönlicher Moment: Eva Luginger ist erstmals als Künstlerin bei "Immer wieder sonntags" zu Gast. Die Sängerin ist seit März 2023 mit Stefan Mross liiert.

Hier siehst du "Immer wieder sonntags" im Das-Erste-Livestream

Eva Luginger: So wurde die Partnerin von Stefan Mross zum Schlagerstar

Eva Luginger kommt aus Velden an der Vils, einer kleinen Stadt in Niederbayern, und wuchs in einer Musikerfamilie auf. Mit 15 stand sie erstmals selbst auf der Bühne, zunächst mit der Band ihres Vaters, später mit verschiedenen Schulbands und als Aushilfssängerin für unterschiedliche Gruppen.

Den ersten wichtigen Schritt zur Solokarriere schaffte sie mit einem Schlagerwettbewerb des Hessischen Rundfunks, bei dem sie Vizesiegerin wurde und sich einen Plattenvertrag sichern konnte. Seitdem hat sie mehrere Alben veröffentlicht und schaffte es 2010 bei "Deutschland sucht den Superstar" bis in den Recall.

Mit "Immer wieder sonntags" verbindet sie ebenfalls schon eine längere Geschichte: Bereits 2019 war sie in der ARD-Sommershow zu Gast und saß in den vergangenen Jahren auch regelmäßig im Publikum. Seit dieser Saison moderiert sie außerdem gemeinsam mit Stefan Mross das Radioformat "Immer wieder samstags" auf Radio Schlagerparadies. Dass der bevorstehende Fernsehauftritt am Sonntag dennoch eine Premiere der besonderen Art ist, liegt nicht nur an ihrer Beziehung zum Gastgeber.

Sänger und Moderator Stefan Mross gemeinsam mit Eva Luginger bei der Jubiläums-Tournee von "Immer wieder sonntags".

Bild: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

Präsentieren sich als Einheit: Stefan Mross und Eva Luginger

Erst vor wenigen Wochen machte die Sängerin öffentlich, dass bei ihr eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt worden war. In dieser schwierigen Phase wich ihr Partner Stefan Mross nicht von ihrer Seite und unterstützte sie intensiv.

Gleichzeitig fordern berufliche Veränderungen das Paar heraus: Nach über 30 Jahren stellt der SWR die beliebte Schlagershow ein. Trotz stabiler Einschaltquoten von durchschnittlich über einer Million Zuschauer:innen im Jahr 2025 endet das Format aus finanziellen Gründen mit der laufenden Staffel.

Eva ist mein wichtigster Mensch. Ohne sie würde ich das Aus meiner Sendung nicht verkraften.

Stefan Mross gegenüber "Bild"

Neben Eva Luginger stehen in der nächsten Ausgabe die Höhner, Francine Jordi, Mitch Keller, Bernd Stelter und Lucas Cordalis auf dem Programm. Außerdem die Volksschauspiele Ötigheim, Saskia Leppin, Tabi, Alina, Clemens Maria Haas und Daniel Sommer.

Schon gesehen? Stefan Mross bei "Die! Herz! Schlag! Show!"

Ganze Folge
Die! Herz! Schlag! Show!

Team Wigald Boning gegen Team Verona Pooth

Verfügbar auf JoynFolge vom 14.06.2023 • 98 Min • Ab 12

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