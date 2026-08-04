Unentdeckte Schwangerschaft Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags": Zuschauer sorgt mit ihrer Story für Aufsehen Aktualisiert: Vor 19 Minuten von Julia W. "Immer wieder sonntags"-Zuschauerin erzählt Stefan Mross ihre unglaubliche Geschichte. Bild: Imago Images / pictureteam

Am 2. August begrüßte Stefan Mross wieder zahlreiche prominente Gäste bei "Immer wieder sonntags". Eine junge Mutter im Publikum stahl jedoch kurzzeitig allen die Show, als sie dem Moderator von ihrer unglaublichen Geschichte berichtete.

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Als sich Stefan Mross am 2. August nach einwöchiger Pause mit "Immer wieder sonntags" zurückmeldete, waren auch wieder zahlreiche Stars zu Gast. Unter ihnen waren an diesem Sonntag unter anderem voXXclub, Ex-"Caught in the Act"-Star Eloy de Jong und Stefanie Hertel. Der Moderator kam jedoch auch mit den Zuschauer:innen im Publikum ins Gespräch. Scheinbar zufällig blieb Mross am Tisch von Lara stehen. Die junge Mutter war mit ihrem Partner Philipp, Sohn Lio sowie ihren Eltern und Geschwistern zur Show im Europapark Rust gekommen. Doch schnell stellte sich heraus, dass Mross und Lara zuvor einen gemeinsamen Plan ausgeheckt hatten.

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Schwangerschaft blieb unbemerkt In der Live-Sendung lenkte Moderator Stefan Mross das Gespräch dann auf ihren Sohn Lio, und die Mutter begann die unglaubliche Geschichte zu erzählen, bei der sich das Leben der Familie von Grund auf änderte – denn dass Lara mit Lio schwanger war, hatte sie bis zuletzt nicht bemerkt … "Ich hatte keine typischen Schwangerschaftsanzeichen, wie zum Beispiel einen wachsenden Bauch oder Übelkeit", erzählte Lara laut "TV Spielfilm". Veränderungen habe sie erst im Rückblick erkannt, etwa als sie beim Laufen und Treppensteigen zunehmend Probleme bekam. Damals schob sie diese jedoch auf eine vorherige Unfallverletzung.

Nach Bauchschmerzen kam das Baby Ende Mai kamen weitere Beschwerden hinzu. "Da bin ich früh aufgewacht und hatte ein bisschen Bauchschmerzen", erzählte sie weiter. Gegen Abend seien die Schmerzen immer schlimmer geworden. "Dann bin ich ins Badezimmer gegangen und wenige Minuten später hab ich dann schon einen Kopf gesehen", sagte Lara. Fünf Minuten später hielt sie ihren Sohn Lio im Arm. Die Geschichte klingt unglaublich, doch tatsächlich kommen unbemerkte Schwangerschaften immer wieder vor. Laut "Focus" bleiben Schätzungen zufolge 1.300 Schwangerschaften pro Jahr in Deutschland längere Zeit unbemerkt. Rund 270 Frauen erfahren erst bei der Geburt, dass sie ein Kind erwarten.

"Danke, dass es euch gibt" Ihren Auftritt bei Stefan Mross nutzte die junge Mutter, um sich bei ihrer Familie zu bedanken. "Als ich von dem einen auf den anderen Moment schwanger wurde und keiner so richtig wusste, wo gerade unser Kopf steht, wart ihr alle da", sagte sie laut "TV Spielfilm" unter Tränen. Innerhalb von wenigen Tagen hätte sie organisiert, wofür sich werdende Eltern Monate Zeit nehmen können – vom Kinderbett bis zum Autositz. "Danke auch an dich, Philipp", sagte Lara an ihren Partner gewandt. "Viele hätten in dieser Situation Angst bekommen, doch du bist bei uns geblieben, hast keine Sekunde gezögert."