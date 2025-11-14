Kindheit, Karriere, Liebesleben "In aller Freundschaft"-Star Marijam Agischewa spricht über ihre Flucht aus der DDR Aktualisiert: Vor 1 Stunde Marijam Agischewa spielt seit der ersten Folge die Rolle der Dr. Karin Patzelt in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Bild: IMAGO / STAR-MEDIA | WDR/ARD/Jens Ulrich Koch

Sie ist hart, aber fair: Prof. Dr. Karin Patzelt, die vielen als Chefärztin in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" bekannt ist. Nicht nur die Rolle von Agischewa ist mitreißend, auch über das echte Leben und ihre Vergangenheit der Schauspielerin gibt es einiges Interessantes zu berichten.

Steckbrief Name : Marijam Agischewa, geb. Melan Schwarz

Geburtstag : 22.12.1958

Geburtsort : Hangzhou, China

Wohnort : Berlin

Größe : 1,68 Meter

Familienstand : verheiratet mit Georg Alexander

Kinder: eine Tochter, Olivia, mit Ex-Ehemann Wolfgang Häntsch

Wo hat Marijam Agischewa mitgespielt? Seit der ersten Folge, und damit seit zehn Jahren, spielt Marijam Agischewa die Rolle der Prof. Dr. Karin Patzelt in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Zuvor hatte sie bereits in unzähligen Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Hier ein kleiner Auszug: "Praxis Bülowbogen" (1991)

"Derrick" (1992)

"SOKO München" (1992)

"Wolffs Revier" (1993–2003)

"Der Blaue" (1994)

"Freunde fürs Leben" (1994–1996)

"Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen" (1998–2002)

"Eine Liebe in Königsberg" (2006)

"Wege zum Glück" (2008–2009)