Wiedersehen mit Fan-Liebling
Trotz Serientod: Tilman Pörzgen taucht wieder bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" auf
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Für Fans von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" gibt es bald ein überraschendes Wiedersehen. Schauspieler Tilman Pörzgen taucht erneut im ARD-Ableger auf - obwohl seine Figur Tom Zondek bereits den Serientod gestorben ist. Doch wie funktioniert dieser Handlungs-Twist?
"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" donnerstags um 18:50 Uhr
Dramatischer Abschied von Tom Zondek
Im Dezember 2020 erleidet Tom Zondek (Tilman Pörzgen) in der Erfolgsserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" einen schweren Unfall. Tom versucht, seine Kollegin Dr. Rebecca Krieger (Milena Straube) vor einer einstürzenden Wand zu schützen und fällt dabei aus großer Höhe in die Tiefe. Das Team kämpft verzweifelt um sein Leben. Schwer verletzt sagt Tom noch: "Katzen haben sieben Leben".
Doch letztlich sind alle Bemühungen vergeblich. Tom stirbt. Tilman Pörzgen verließ die Produktion auf eigenen Wunsch, um sich nicht langfristig festzulegen.
Rückkehr in einer anderen Rolle
Trotz des Serientodes kehrt der Schauspieler nun zu "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zurück. In der Folge mit dem Titel "Tom?", die am 2. April um 18.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, spielt er jedoch nicht erneut den Assistenzarzt Tom Zondek, sondern den Patienten Jannis Körner. Als Dr. Mikko Rantala (Luan Gummich) den neuen Patienten in der Notaufnahme sieht, ist er völlig irritiert: Der Mann hat verblüffende Ähnlichkeit mit seinem verstorbenen besten Freund Tom. Für Mikko bedeutet diese Begegnung eine emotionale Konfrontation mit der Vergangenheit, schließlich konnte er sich nie wirklich von Tom verabschieden.
Karriere zwischen Musik und Film
Tilman Pörzgen wurde 1993 in Lüneburg geboren und sammelte bereits als Jugendlicher erste Bühnenerfahrungen am Theater Lüneburg. Seinen Durchbruch feierte er 2015 im Kino mit der Teenie-Komödie "Abschussfahrt - Vier ist einer zu voll", in der er den Außenseiter Paul spielt, der auf einer chaotischen Klassenfahrt nach Prag sein Loser-Image hinter sich lassen will. Parallel zum Kino war Pörzgen auch im Fernsehen zu sehen, unter anderem in der TV-Komödie "Super-Dad".
Nach seinem Ausstieg aus "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte", wo er von 2015 bis 2020 und 2026 erneut mitwirkte, übernahm Pörzgen Rollen in verschiedenen deutschen TV-Produktionen, darunter "Bettys Diagnose", "Großstadtrevier" und "Käthe und ich".
Tilman Pörzgen auf Joyn
Neben der Schauspielerei ist der 32-Jährige auch musikalisch aktiv, seine aktuelle Single heißt "Fallschirm". Zudem erschien 2018 seine EP "Auftakt". Über seine beiden Leidenschaften erklärte Pörzgen gegenüber "Bunte": "Für beides schlägt mein Herz enorm, ich denk', es kommt immer darauf an, in welcher Phase ich mich befinde. Wenn ich mich voll und ganz auf die Musik einlasse, bin ich in einem Tunnel und denk' an nichts anderes. Wenn ich aber beim Drehen bin, schlägt mein Herz auch für nichts anderes in dem Moment."
