Johannes Oerding kehrt bald mit neuem Album in die Arenen zurück

Johannes Oerding ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker – und gönnte sich 2024 zum ersten Mal seit 18 Jahren Karriere eine Auszeit. Nach den gefeierten Open Airs in letzten Sommer läuft er sich nun warm für die Arena Tour im April 2026 und die Veröffentlichung von "Hotel", das am 27. März veröffentlicht wird. Die ersten vier Songs "Hier Gehör Ich Hin", "Mehr Glück als Verstand", "Märchen aus Hollywood" und "Sonntag" kann man schon jetzt hören – sie sind Oerding at his best und zeigen, dass ihm die Pause gut tat.

Johannes Oerding war viele Jahre lang geradezu überpräsent auf Bühnen und im Fernsehen – als einer der erfolgreichsten Sänger und Songwriter im deutschsprachigen Raum und als TV-Host von "Sing Meinen Song" und "The Voice Of Germany". Immer charmant, immer präsent, musikalisch immer authentisch und überzeugend, fragte man sich manchmal, ob dieser Mann nicht eigentlich auch mal eine Pause braucht. Seit Ende 2023 wusste man: tut er. Der gemeinsame Song mit seinem Schweizer Kollege jan SEVEN dettwyler, "Kurz auf Stop", war vielleicht schon das erste Anzeichen, bis Oerding dann ganz offiziell sagte, er wollte 2024 mal Pause machen und zumindest die Karriere kurz auf Stopp setzen.

In einigen Interviews konkretisierte Oerding dann seine Beweggründe, unter anderem beim Radiosender SWR1, wo er sagte: "Ich bin einfach viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren, ich habe immer sehr fokussiert an meiner Musik gearbeitet. Und dann kam schon wieder das nächste Projekt." Nach dem Album käme dann die Tour, nach der Tour die Open Airs, dann wieder eine Fernsehshow und dann schon wieder ein Album. "Man war in so einem Hamsterrad drin", erklärte Oerding weiter. "Aber einem schönen Hamsterrad, wie ich finde. Nur jetzt ist, glaube ich, der Punkt gekommen, um sich wirklich mal hinzusetzen und auch hoffentlich auf andere Gedanken zu kommen. Respektive auf neue Gedanken zu kommen, weil man will sich ja auch nicht in seinen Songs wiederholen."

Inzwischen weiß man: Die Pause tat ihm gut. 2025 spielte er eine Reihe sehr mitreißender Open-Air-Konzerte, war im Fernsehen als Teil der Jury von Stefan Raabs "Chefsache ESC 2025" zu sehen – und nun stehen eine Arena-Tournee im April 2026 und das neue Album "Hotel" für 2026 an.

Zuerst kam daraus "Hier Gehör Ich Hin", eine beschwingte Uptempo-Nummer, die auf seine Auszeit Bezug zu nehmen scheint. So singt Oerding mit hörbarem Tatendrang: "Ich bin gerannt, ich bin gesprung'n und ich bin steh'n geblieben / Hab mich verbrannt, hab mich versung'n, hab dieses Lied geschrieben / Hab mich verbraucht, zu viel geraucht, mich zu oft selbst belogen / Nur um zu fühlen, wer ich bin." Im Chorus bestätigt er sich und seinen Fans: "Genau hier, nur hier, hier gehör ich hin."

In einer Pressemitteilung zur Single sagte Oerding über seine Pause: "Ich musste einfach raus und Abstand von Termindruck, Routinen und ständiger Präsenz gewinnen." In seiner Auszeit reiste er durch die USA, Mexiko, Neuseeland und Japan, traf Freunde, oder wählte bewusst für ein paar Tage und Wochen Stille und Einkehr. Musik habe er eine Weile gar nicht erst machen wollen. Er reiste sogar ganz bewusst ohne seine Gitarre. Aber dann habe er sich nach zwei Wochen gleich wieder eine neue gekauft. "Das war für mich ein total schöner Moment. Das war der Startschuss, bei dem ich gemerkt habe: Ich kann es noch, ich kann einfach noch einen Song schreiben, auch wenn ich es lange nicht mehr gemacht habe, von Anfang bis Ende, mit einem guten Text, bei dem ich wirklich mit jeder Zeile und jedem Wort zufrieden bin."

Inzwischen gibt es schon vier weitere Single-Vorboten: "Sonntag" ist eine Hymne für einen vergammelten Sonntag ohne Termine, den man im Idealfall am Meer verbringt. Auch hier hört man das Tiefenentspannte und das neu gewonnene Bewusstsein für das eigene Songwriter-Handwerk. Im Februar kam dann das ebenso stilvolle wie ergreifende Duett "Märchen aus Hollywood", in dem sich Sarah Connor und Johannes Oerding die Zeilen teilen. "Mehr Glück als Verstand", die aktuellste Single, wiederum klingt nach Country-Twang, Fernweh und Melancholie. Oerding singt darin melancholische Zeilen über diese euphorische Unbesiegbarkeit, die man als junger Mensch empfindet. Dieses Gefühl, niemals alt werden zu müssen.

Kaum wird das Album "Hotel" draußen sein, geht es für Oerding dann wieder auf andere Wesie on the road: Im April und Mai steht eine große Arena-Tour an, die ihn durch 15 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führt. Höhepunkt ist die große Heimspiel-Show am 20. Juni 2026 im Hamburger Volksparkstadion.







10.04.2026 Oberhausen

11.04.2026 Münster

14.04.2026 Frankfurt

15.04.2026 Zürich

17.04.2026 Wien

18.04.2026 München

21.04.2026 Magdeburg

22.04.2026 Halle

24.04.2026 Köln

25.04.2026 Hannover

26.04.2026 Erfurt

28.04.2026 Stuttgart

29.04.2026 Freiburg

01.05.2026 Leipzig

02.05.2026 Berlin

30.05.2026 Büsum Open Air 2026 - Legends at the Sea

06.06.2026 Cuxhaven

20.06.2026 Hamburg

25.06.2026 Echterlive Festival - Echternach

14.08.2026 Yellow Jockey Open Air - Bad Harzburg

21.08.2026 Bruchsal

22.08.2026 Bassum Open-Air

05.09.2026 VR Kaiserfestival - Koblenz

12.09.2026 Hamburg