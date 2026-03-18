Seit Jahrzehnten erfolgreich Annett Renneberg: So sah der "In aller Freundschaft"-Star vor drei Jahrzehnten aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Wie sehr sich Annett Renneberg seit den 90er-Jahre verändert hat? Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Hein Hartmann / Geisler-Fotopress / IMAGO / United Archives

Von der drogenabhängigen Prostituierten bis zur renommierten Ärztin bei "In aller Freundschaft" - die Schauspielerin Annett Renneberg hat eine beeindruckende Bandbreite an Figuren verkörpert. Ein Blick zurück auf eine Karriere mit vielen Gesichtern.

Seit 2017 spielt Annett Renneberg die Hauptrolle Dr. Maria Weber in der Serie "In aller Freundschaft". Allerdings nicht mehr lange: Der Serientod der beliebten Ärztin steht bald bevor. Unzählige Fans trauern schon jetzt darum, dass sie künftig auf die facettenreiche Darstellerin verzichten müssen.

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Talent zwischen Musik und Bühne Annett Renneberg wurde März 1978 geboren. Sie wuchs in Ost-Berlin auf. Ihr ursprünglicher Berufswunsch war Opernsängerin. Schon während ihrer Schulzeit erhielt sie Unterricht in Klavier, Akkordeon und Gesang. Nach ihrem Abitur 1997 war geplant, Operngesang zu studieren. Doch dann kam Regisseur Peter Zadek auf sie zu und bot ihr eine Sprech- und Gesangsrolle bei den Salzburger Festspielen an.

Vom Gesang zur Schauspielkunst So entstand ihre Liebe zum Schauspiel. In den folgenden Jahren sang und spielte sie mit verschiedenen Künstlern. 1991 erhielt sie ihre erste Hauptrolle in dem Film "Die Brut der schönen Seele" von Regisseur Rainer Behrend - ein Jahr später wurde der Krimi im Fernsehen ausgestrahlt.

Annette Renneberg in einer Szene aus "Die Brut der schönen Seele" aus dem Jahr 1992. Daneben André Hennicke als Martin Farth. Bild: Imago Images / United Archives

Rollen-Reise Mit kürzeren Haaren, aber derselben Leidenschaft spielte sie 1996 "Maja" im gleichnamigen Fernsehfilm unter der Regie von Volker Maria Arend. Als drogenabhängige Prostituierte stellte sie in dieser Lovestory die Abgründe des gesellschaftlichen Lebens dar.

Annette Renneberg spielte in dem 1996 produzierten Film "Maja" eine drogensüchtige Prostituierte. Bild: Imago Images / United Archives

Vom wilden Look zur Seriosität In "Die Wölfe" (2009) wichen die langen Haare einem artigen Bob. Der Look änderte sich von wild zu gediegen. Im selben Jahr spielte sie im ZDF-Dokudrama "Der Mann aus der Pfalz" die Rolle der Büroleiterin von Bundeskanzler Helmut Kohl.

Annett Renneberg mit den Schauspielern Florian Stetter (li.) und Florian Lukas anlässlich eines Pressetermins zu dem ZDF-Doku-Drama "Die Wölfe". Bild: Imago / Metodi Popow

Ärztin mit Kult-Status Es folgten zahlreiche Engagements auf der Theaterbühne und im TV. Einer ihrer größten Meilensteine: die Rolle als Dr. Maria Weber bei "In aller Freundschaft". Seit 2017 spielt Annett Renneberg die Chirurgin in der Sachsenklinik. Das Publikum liebt die Ärztin. Doch Anfang 2026 gab die Schauspielerin ihr Aus bekannt. In Folge 1131 soll ihre Figur einen tragischen Serientod sterben.

Schauspielerin Sarah Masuch und Annett Renneberg (v.l.) haben 2017 zusammen bei "In aller Freundschaft" vor der Kamera gestanden. Bild: Imago / STAR-MEDIA

Abschieds-Schmerz Nach neun Jahren heißt es nun also für die Schauspielerin, von dieser Etappe ihrer Karriere Abschied zu nehmen. Sie selbst zeigt sich dankbar, den komplexen Charakter einen so langen Zeitraum spielen zu dürfen. Zwar habe sie die Dreifach-Belastung ihres Charakters aus Professur, Kind und Chefarztposten teils als zu viel empfunden. "Aber solche Dinge anzunehmen gehört zu meinem Beruf." Wo sie wohl als Nächstes zu sehen sein wird?