Abschied nach neun Jahren "Großer Fehler": Fans empört über Prof. Dr. Maria Webers Serientod bei "In aller Freundschaft" Aktualisiert: Vor 38 Minuten von Sylvia Loth Maria Weber (Annett Renneberg, l.) und ihr Lebensgefährte Kai Hoffmann (Julian Weigend, r.) sind sich in Folge 1129, die am 10. März ausgestrahlt wird, so nahe wie nie zuvor. Bild: MDR / Saxonia Media / Sebastian Kiss

Seit Folge 1125 von "In aller Freundschaft" ist klar, dass Prof. Dr. Maria Weber unheilbar krank ist. Wird die Herzspezialistin der Sachsenklinik tatsächlich sterben? Was Schauspielerin Annett Renneberg selbst dazu sagt und wie die Fans auf die Nachricht reagieren.

Horror-Diagnose für Dr. Maria Weber: Ihr Hirnhauttumor ist unheilbar Der Schock sitzt tief: Neurochirurgin Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu) hat bei ihrer ehemaligen Kollegin Dr. Maria Weber einen unheilbaren Tumor diagnostiziert, der bereits den Hirnstamm infiltriert hat und inoperabel ist. Auch Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) ist in die Untersuchungen einbezogen und will noch an eine Möglichkeit der Heilung glauben. Insgeheim weiß er jedoch, dass Maria unheilbar erkrankt ist. Sie äußert ihm gegenüber den Wunsch, ihn in ihrer Patientenverfügung einzusetzen. Ihr Kollege und Freund soll nach ihrem Willen entscheiden können, wenn es ernst wird. Ilay fühlt sich überfordert, da er denkt, dass Marias Lebensgefährte Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) eigentlich der Richtige dafür wäre.

Folgenschwere Entscheidung Maria entscheidet sich gegen eine Behandlung. Sie will keine Chemotherapie machen und niemandem zur Last fallen. Darum verschweigt sie ihrem Partner Kai, dem Vater ihres vierjährigen Sohnes Emil, weiterhin ihre Erkrankung. Doch in den nächsten Folgen wird dieser immer misstrauischer und spürt, dass Maria etwas vor ihm verheimlicht. Nach dem tragischen Unfalltod seines sechsjährigen Sohnes, den er gemeinsam mit Gynäkologin Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) hatte, ist es der zweite schwere Schicksalsschlag für den Chirurgen.

Annett Renneberg und ARD bestätigen "In aller Freundschaft"-Aus Am 11. Februar verkündete Schauspielerin Annett Renneberg auf dem offiziellen Instagram-Account @annett.renneberg der beliebten ARD-Serie, ihren Ausstieg. "Es ist wirklich ernst. Es wird keine Heilung für Maria geben." Die Caption des Videos macht unmissverständlich klar, dass die 47-jährige Schauspielerin die erfolgreiche Krankenhaus-Serie verlassen und nur noch in wenigen Folgen als TV-Ärztin Prof. Dr. Maria Weber zu sehen sein wird.

Als die Produktion mich zu Beginn des vergangenen Jahres über das Ende meines Charakters informierte, war ich überrascht, habe die neue Situation aber schnell angenommen. Annett Renneberg

Die Produktion selbst erklärt zum Abschied von Maria Weber: "Langlaufende Serienformate wie 'In aller Freundschaft' unterliegen immer dynamischen Prozessen, um neue Geschichten zu ermöglichen. Das kann aus dramaturgischen Gründen auch eine so liebgewonnene Rolle wie jene der Prof. Maria Weber betreffen, von der wir uns schweren Herzens verabschieden. Die Figur durchlebte alle Auf und Abs, die ein komplexer Charakter bieten kann."

Fans gehen auf die Barrikaden Nach über neun Jahren heißt es nun Abschied nehmen von Herzspezialistin Prof. Dr. Maria Weber. Dass dieser nicht nur für Schauspielerin Annett Renneberg extrem schwierig ist, zeigen die Reaktionen auf Social Media. Die meisten Zuschauer:innen können die Entscheidung des MDR nicht nachvollziehen. So schreibt ein User: "Oh wie schade, gerade diese Schauspielerin und Rolle hat die Serie so unglaublich bereichert. Damit wird etwas sehr Wichtiges für mich fehlen." Ein weiterer Kommentar lautet: "Wie kann man als Redaktion nur so eine wichtige Rolle absetzen? Noch dazu eine Rolle, in der noch viel Entwicklungspotenzial stecken würde und die mit einer wunderbaren Schauspielerin besetzt ist! Eine Fehlentscheidung, unter der die Qualität der Serie leiden wird." Auch, dass sie nicht selbst entscheiden konnte, zu gehen, sondern aus dem Drehbuch gestrichen wurde, stößt manchen Fans übel auf, ihre Kommentare sprechen Bände: "Kann ich absolut nicht verstehen, warum man die Rolle von Maria rausschreibt. 😡 Ich halte es für einen großen Fehler. 😢 Ich habe das Statement von Annett Renneberg gelesen und bin trotzdem sauer auf die Redaktion, hättet ihr nicht warten können bis sie von alleine gehen möchte?" Oder: "Auf gut deutsch. Um wieder frischen Wind in die Serie bringen zu können, wurde sie gegangen. Es war nicht ihr persönlicher Wunsch auszusteigen. Ich kenne keine einzige Serie, in der es eine langjährige Beziehung gibt. Schon irgendwie komisch. Und traurig."