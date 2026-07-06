"In aller Freundschaft" legt aktuell eine Sommerpause ein. Doch Arzu Bazman kündigte bereits an, dass Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult demnächst einen Gastauftritt in der Serie hat. Außerdem spricht die Schauspielerin über ihre Rolle als Arzu Ritter.

Almuth Schult übernimmt Gastrolle

Bis zum 1. September zeigt die ARD laut aktueller Planung keine neuen Folgen von "In aller Freundschaft". Danach sorgt Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult in Folge 1147 "Eins gegen Eins" für prominente Verstärkung in der Sachsenklinik, wie Arzu Bazman gegenüber dem Nachrichtenportal "TAG24" erklärte. Für die Schauspielerin war der gemeinsame Dreh ein echtes Highlight: "Da durfte ich mit einem echten Fußball-Star drehen: Ex-National-Torhüterin Almuth Schult. Da ist tatsächlich Fan auf Fan getroffen. Ich war richtig aufgeregt, mit ihr zu drehen."

Almuth Schult zählt zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Frauenfußballs. Die 35-jährige wurde 2016 Olympiasiegerin, gewann mit dem VfL Wolfsburg als Stammtorhüterin mehrfach Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal, war U-20-Weltmeisterin, Europameisterin und Vize-Europameisterin. Derzeit ist sie als Fußball-Expertin für die ARD zu sehen.

Privat ist die ehemalige DFB-Torhüterin verheiratet, vierfache Mutter und lebt mit ihrer Familie im niedersächsischen Wendland. Welche Figur Schult bei "In aller Freundschaft" spielt, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.