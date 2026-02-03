Seit 25 Jahren lachen, leiden und fiebern die Zuschauer:innen von "In aller Freundschaft" mit Schwester Arzu mit. Schauspielerin Arzu Bazman hat für ihre Figur aber nicht nur Lob vom Publikum geerntet - im Gegenteil.

Arzu Bazman verrät, welche Reaktionen der Fans sie am meisten schätzt

Als junge Schwesternschülerin begann der Weg von Arzu Ritter in der Sachsenklinik. Das ist jetzt 25 Jahre her. Die "In aller Freundschaft"-Zuschauer:innen haben viel mit Arzu Bazman erlebt: Abenteuer, Heirat, Dramen - sie wurden Zeugen, wie Arzu und ihr Mann Dr. Philipp Brentano (gespielt von Thomas Koch) ihr erstes Kind kurz nach der Geburt verloren und die Ehe daran fast zerbrach. Sie erlebten gesundheitliche Rückschläge der Schwester, die ihren Job in der Sachsenklinik wegen der hohen Belastung bereits kündigen wollte.

Auch Philipps Tablettensucht und eine Affäre mit dem Kindermädchen brachte das Paar an seine Grenzen, ebenso wie Arzus Seitensprung mit einem Kollegen.