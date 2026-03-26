Ab 31. März "In aller Freundschaft"-Vorschau: Familie Heilmann bangt um Jakobs Leben Veröffentlicht: Vor 8 Minuten von Sylvia Loth Samira Steffens (Sarah Alles, mi.) ist endlich in der Klinik angekommen. Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, re.) und Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, li.) erzählen ihr alles über den OP-Verlauf. Bild: MDR / Saxonia Media / Sebastian Kiss

Nach der dramatischen Herztransplantation hängt Jakobs Leben weiter am seidenen Faden und Samira fürchtet, dass er nicht mehr aufwacht. Während seine Familie bangt, beginnt ein nervenaufreibendes Warten darauf, ob sein Körper das Spenderorgan annimmt.

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"In aller Freundschaft" Folge 1132: Rettung in letzter Sekunde Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) kann es kaum fassen: Es gibt ein Spenderherz für seinen Sohn Jakob (Karsten Kühn)! Er hatte die Hoffnung, innerhalb weniger Stunden ein geeignetes Herz zu finden, beinahe schon aufgegeben. Als Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) ihm erklärt, dass es sich um das Herz der vorgestern verstorbenen Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) handelt, ist er total perplex. Wie seine Kolleg:innen hat er nichts von der unheilbaren Krebserkrankung der Herzspezialistin gewusst. Dass ausgerechnet sie, posthum zur Lebensretterin seines Sohnes wird, verschlägt ihm die Sprache. Trotz des tragischen Todes überwiegt seine Freude, dass Jakob die Chance bekommt, weiterzuleben. Am liebsten möchte er die Operation selbst durchführen, doch sein Freund Martin lässt das nicht zu. Stattdessen operiert der Klinikleiter selbst. Als Anästhesistin ist Rolands Ehefrau, Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig), dabei. Während des Eingriffs kommt es zu Komplikationen. Zum Glück kann das Ärzte-Team Jakob durch die Herztransplantation in letzter Sekunde retten. Wird sein Körper das Spenderherz annehmen?

Dienstag, 31.03. 21:00 Uhr • In aller Freundschaft "Das Leben geht weiter" im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Herzrhythmusstörungen nach Herz-Transplantation Bereits kurz nach der OP kommt es zu Herzrhythmusstörungen. Jakobs Pupillenreaktion ist verzögert und die Panik bei seiner Partnerin Samira (Sarah Alles) und seiner Familie steigt, dass er es nicht schaffen könnte. Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) will Roland Heilmann Mut machen und erinnert ihn an einen Spruch seiner Oma, dass kein Herz verloren geht. Doch die Arrhythmien versetzen Mediziner:innen und Angehörige in große Sorgen - nun heißt es: Warten, ob Jakobs Körper sich für das Spenderorgan entscheidet. Es ist bereits die zweite Herztransplantation. Die erste erfolgte, als er ein Teenager war, und bereits diese schenkte ihm ein neues Leben. Wird es auch diesmal gelingen und sich damit Jakobs größter Wunsch, seine vor kurzem geborene Tochter Wilma aufwachsen zu sehen, erfüllen?

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Liebe auf den zweiten Blick Vor der Sachsenklinik kommt es zu einem absurden Unfall: Der Dresdner Assistenzarzt Enno Wehl (David Hugo Schmitz) stolpert und verletzt sich an der Hand, weil ihm Mogli, der bellende Hund der Tierheim-Mitarbeiterin Rena Molst (Lilly Charlotte Dreesen), Angst gemacht hat. Sie stürzt ebenfalls und bricht sich dabei unglücklich den Fuß, sodass sie operiert werden muss. Das bereitet ihr allerdings kaum Sorgen, die Angst um Mogli hingegen schon. Wo kann der kleine Hund nur hingelaufen sein? Außer zu Rena hat er bislang kein Vertrauen gefasst. Das soll sich jedoch bald ändern, als er Bopa, den kleinen Plüschaffen von Marias und Kai Hoffmanns (Julian Weigend) Sohn Emil, findet und seinem Besitzer zurückbringt. Kann Mogli dem vierjährigen Sohn helfen und ihn über den schweren Verlust seiner Mutter trösten? Kai ist zunächst wenig begeistert von dieser Idee. Wenig begeistert sind auch Enno und Rena voneinander, bevor sie erkennen, dass zwischen ihnen mehr Zuneigung als Abneigung ist. Um Rena zu beweisen, wie sehr er sie mag, überlegt sich Enno eine ganz besondere Geste ...