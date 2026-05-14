Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"
Strafe für Joko und Klaas: Sie müssen 100 Geburtstagswünsche aufnehmen - hier gibt's die Liste der Namen und Links zu allen Clips
Aktualisiert:von Edwin B.
Joko & Klaas gegen ProSieben
Finalspiel am Mittwoch: So kam es zur Strafaufgabe für Joko und Klaas
Videoclip • 20:35 Min • Ab 12
Von Adam bis Wiebke, Joko und Klaas gratulieren dir zum Geburtstag! Wegen der Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" bekam das unzertrennlichste Moderatoren-Duo Deutschlands eine witzige Strafe aufgebrummt: 100 Glückwünsche für die Fans! Ob dein Vorname vertreten ist, erfährst du hier.
Warum haben Joko & Klaas diese Strafe bekommen?
Du hast einen beliebten Vornamen? Dann ist die Chance groß, dass du von deinen Lieblingsentertainern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einen besonderen Geburtstagsgruß bekommst.
Trotz fünf gewonnener Spielrunden konnten Joko und Klaas die aktuelle Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" nicht für sich entscheiden. Im Finalspiel scheiterten sie knapp und mussten so die Strafe von Herrn ProSieben annehmen: 100 Geburtstagswünsche an die 100 beliebtesten Vornamen Deutschlands verteilen.
Auf Joyn kannst du die ganze Folge nachschauen!
Hier findest du die Geburtstagsgruß-Videos von Joko und Klaas
Du möchtest herausfinden, ob dein Name dabei ist? Oder du möchtest Freundinnen und Freunden mit einem der vorhandenen Vornamen einen individuellen Geburtstagsgruß schicken?
Dafür kannst du einfach auf Joyn nach dem gewünschten Namen suchen oder die Joko-&-Klaas-Seite auf Joyn durchstöbern:
Hier findest du alle Geburtstagsvideos auf Joyn
Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Joko & Klaas findest du ebenfalls eine Playlist mit den Geburtstagsgrüßen für die 100 beliebtesten Vornamen Deutschlands.
Eine Liste der 50 männlichen und 50 weiblichen Vornamen, die Joko und Klaas direkt angesprochen haben, siehst du im nächsten Absatz auf dieser Seite.
Ladies first! Hier findest du alle 50 Namen der Frauen
Diese weiblich gelesenen Vornamen haben ein Grußvideo von Joko und Klaas erhalten:
Aisha
Amelie
Anna
Antonia
Aurelia
Ayla
Chantal
Charlotte
Elena
Elif
Elisa
Ella
Emilia
Eva
Fatima
Fiona
Frieda
Gertrude
Gisela
Hannah
Helena
Ines
Isabella
Katrin
Kira
Laura
Leonie
Lilly
Livia
Luisa
Maja
Maria
Mathilda
Maya
Mia
Nele
Nora
Olivia
Olga
Patricia
Petra
Romy
Sabine
Sophia
Sophie
Tabea
Theresa
Ursula
Ute
Wiebke
Surprise for the Guys: Hier findest du alle 50 Namen der Männer
Diese männlich gelesenen Vornamen haben ein Grußvideo von Joko und Klaas erhalten:
Adam
Alexander
Ali
Anton
Benedikt
Bruno
David
Dennis
Dieter
Eduard
Emil
Felix
Frank
Fritz
Günther
Hamza
Helmut
Herbert
Hussein
Jakob
Jonas
Jonathan
Joseph
Leo
Levin
Liam
Linus
Louis
Luca
Lukas
Malik
Mats
Matteo
Maxim
Maximilian
Milan
Milo
Moritz
Nils
Noah
Omar
Oskar
Paul
Peter
Raphael
Rolf
Samuel
Simon
Theo
Toni
Umut
Hier findest du die Youtube-Playlist mit allen Geburtstagsvideos:
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