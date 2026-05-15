Show macht Pause
Programmänderung: Warum "Joko & Klaas gegen ProSieben" entfällt und wann die nächste Folge im TV und auf Joyn zu sehen ist
Veröffentlicht:von Edwin B.
Wer sich auf die nächste neue Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" freut, muss jetzt stark sein: Am kommenden Mittwoch macht die Show Pause! Warum der Sender das Programm ändert und wann das Entertainer-Duo zurückkehrt, erfährst du hier.
ProSieben-Programmänderung: Eishockey statt Joko & Klaas
Eigentlich läuft derzeit immer mittwochs eine neue Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Nicht so in der kommenden Woche, denn am 20. Mai 2026 pausiert die Show einmalig in der aktuellen Staffel.
Grund für die Pause ist ein anderes Programm-Highlight: ProSieben und Joyn übertragen die Eishockey-WM 2026 live aus der "Swiss Life Arena" in Zürich.
Anstatt des Moderatoren-Duos, das gegen den Sender antritt, gibt es das Top-Spiel USA gegen Deutschland zu sehen.
Ab 19:55 Uhr präsentiert der kürzlich bekanntgegebene "The Voice"-Moderator Matthias Killing das Match. Wie alle anderen von ProSieben gezeigten Begegnungen kannst du auch diese Partie im Livestream auf Joyn anschauen.
Letzte Folge verpasst? Auf Joyn findest du die Wiederholung!
Was zuletzt geschah: So war die "Viewer's Cut"-Folge
Die Pause kommt Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf vielleicht nicht so ungelegen, denn die beiden müssen sich noch von der Niederlage der letzten Ausgabe erholen.
In der gewonnenen Sendezeit aus Folge 2 hatte Joko einen Aufruf gestartet, dank dem die Zuschauer:innen den Schnitt "kapern" konnten. Das Ergebnis war ein herrliches TV-Chaos: Hier findest du die Highlights aus der dritten Folge.
Die als "Viewer's Cut" präsentierte Folge 3 endete mit einer Niederlage, weshalb Joko und Klaas eine aufwendige Strafe antreten mussten. Das Duo sprach für 50 männliche und 50 weibliche Vornamen einen Geburtstagsgruß ein.
Hast du einen beliebten Vornamen? Dann kannst du hier nachschauen, ob du unter den Geburtstagsgrüßen vertreten bist.
Das war die Strafe für Joko & Klaas
Nächste Folge kommt eine Woche später
Nach der kurzen Verschnaufpause geht es für Joko und Klaas in der darauffolgenden Woche wie gewohnt weiter mit dem Kampf um 15 Minuten Sendezeit.
Die nächste Folge läuft wieder ganz regulär am Mittwoch, 27. Mai, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Große Erwartungen an das deutsche Eishockey-Team
Nach den Olympischen Spielen hat der Druck auf die deutsche Eishockey-Mannschaft angezogen, doch nicht nur Matthias Killing zeigt sich optimistisch und ist sicher: "Die Deutschen werden die Welt überraschen!"
Um im Eishockey gegen eine Top-Nation mit NHL-Profis wie Matthew Tkachuk, den man sonst von den Florida Panthers kennt, anzukommen, brauche es laut Moderator die Mentalität der amtierenden DEL-Meister, den Eisbären aus Berlin.
Sport-Wochenende auf ProSieben und Joyn: Erst Eishockey, dann Handball
Neben der Eishockey-WM, bei der es bereits heute das Auftaktspiel Deutschland gegen Finnland zu sehen gibt, widmet sich ProSieben auch dem Handball.
"ran Handball" zeigt am Freitag, 15. Mai, ab 19 Uhr, das Spiel der deutschen Mannschaft gegen das Team aus dem Nachbarland Dänemark.
Zwei DHB-Stars haben sich bereits bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" aufgewärmt: Nationaltorwart David Späth und Rückraumspieler Miro Schluroff traten in Spiel 2 ("Vollwerfen") gegen die Entertainer an.
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