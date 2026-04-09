Die Dreharbeiten mussten unterbrochen werden Drama am Set von "Kommissar Rex": Serienstar entlaufen Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von Annalena Graudenz Maximilian Brückner mit Rex bei der Premiere der ersten von sechs Folgen in Spielfilmlänge der SAT.1-Reihe. Bild: IMAGO/Future Image

Manchmal sind es die unerwarteten Zwischenfälle, die für die besten Erinnerungen sorgen. Bei den Dreharbeiten zu "Kommissar Rex" ist der vierbeinige Hauptdarsteller einfach verschwunden und hat so für Stillstand am Set gesorgt - und ein unvergessliches Erlebnis für Schauspieler Max Brückner.

"Kommissar Rex" kehrt ab 13. April endlich mit neuen Folgen zurück und sorgt schon für spektakuläre Behind-the-Scenes-Momente. Normalerweise läuft an Serien-Sets alles nach Plan: eingespielte Teams, präzise Drehpläne. Doch mit einem tierischen Hauptdarsteller müssen Pläne manchmal auch über Bord geworfen werden. Denn selbst bei bester Vorbereitung kann es zu Momenten kommen, die niemand vorhersehen kann und so können dann auch Situationen entstehen, die sich im Gedächtnis einbrennen.

Montag, 13.04. 20:15 Uhr • Kommissar Rex Wien sehen und sterben Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Ungeplanter Drehstopp nach Panne So erinnert sich Max Brückner, Darsteller von Chefinspektor Max Steiner, im Joyn-Interview an eine Szene, die so nicht im Drehbuch stand. Angesprochen auf seinen Lieblingsmoment der Dreharbeiten, muss Brückner nicht lange überlegen. "Einmal ist Rex abgehauen. Da habe ich die Tür aufgemacht und irgendwann ist er einfach weg und dann ging er und ging und ging und dann war er weg. Dann haben wir eine halbe Stunde gewartet, der hat da der Natur freien Lauf gelassen", erinnert sich der Schauspieler. Eine kleine Panne mit großer Wirkung, denn ohne die Fellnase musste der Dreh erst einmal unterbrochen werden. Die Dreharbeiten wurden unterbrochen, das Team musste warten und hoffen, dass Kommissar Rex bald ans Set zurückkehren würden. Tatsächlich dauerte es rund 30 Minuten, bis der tierische Star eigenständig ans Set zurückkehrte. Erst dann konnte die Arbeit fortgesetzt werden.

So spontan geht es beim Dreh manchmal zu Trotz solcher Zwischenfälle betont Brückner die Professionalität am Set und die beeindruckende Arbeit mit dem Tier. "Der ist super trainiert, tolle Tiertrainer:innen, die das ganz großartig mit ihm machen. Man muss sich halt immer darauf einstellen - von A nach B heißt nicht, dass er das im geraden Weg geht. Da liegt aber auch eine Chance drin, dass irgendwas passiert, was man nicht erwartet hat oder was nicht im Skript steht", so Brückner. Diese Mischung aus Planung und Spontaneität macht den Reiz der Arbeit mit Tieren für den Schauspieler aus. Denn auch wenn vieles einstudiert ist, bleibt immer ein Rest Unberechenbarkeit - und genau daraus entstehen oft die authentischsten Momente.

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