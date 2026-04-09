Die Dreharbeiten mussten unterbrochen werden
Drama am Set von "Kommissar Rex": Serienstar entlaufen
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Manchmal sind es die unerwarteten Zwischenfälle, die für die besten Erinnerungen sorgen. Bei den Dreharbeiten zu "Kommissar Rex" ist der vierbeinige Hauptdarsteller einfach verschwunden und hat so für Stillstand am Set gesorgt - und ein unvergessliches Erlebnis für Schauspieler Max Brückner.
"Kommissar Rex" kehrt ab 13. April endlich mit neuen Folgen zurück und sorgt schon für spektakuläre Behind-the-Scenes-Momente. Normalerweise läuft an Serien-Sets alles nach Plan: eingespielte Teams, präzise Drehpläne. Doch mit einem tierischen Hauptdarsteller müssen Pläne manchmal auch über Bord geworfen werden. Denn selbst bei bester Vorbereitung kann es zu Momenten kommen, die niemand vorhersehen kann und so können dann auch Situationen entstehen, die sich im Gedächtnis einbrennen.
Wien sehen und sterben
Ungeplanter Drehstopp nach Panne
So erinnert sich Max Brückner, Darsteller von Chefinspektor Max Steiner, im Joyn-Interview an eine Szene, die so nicht im Drehbuch stand. Angesprochen auf seinen Lieblingsmoment der Dreharbeiten, muss Brückner nicht lange überlegen. "Einmal ist Rex abgehauen. Da habe ich die Tür aufgemacht und irgendwann ist er einfach weg und dann ging er und ging und ging und dann war er weg. Dann haben wir eine halbe Stunde gewartet, der hat da der Natur freien Lauf gelassen", erinnert sich der Schauspieler.
Eine kleine Panne mit großer Wirkung, denn ohne die Fellnase musste der Dreh erst einmal unterbrochen werden. Die Dreharbeiten wurden unterbrochen, das Team musste warten und hoffen, dass Kommissar Rex bald ans Set zurückkehren würden. Tatsächlich dauerte es rund 30 Minuten, bis der tierische Star eigenständig ans Set zurückkehrte. Erst dann konnte die Arbeit fortgesetzt werden.
So spontan geht es beim Dreh manchmal zu
Trotz solcher Zwischenfälle betont Brückner die Professionalität am Set und die beeindruckende Arbeit mit dem Tier. "Der ist super trainiert, tolle Tiertrainer:innen, die das ganz großartig mit ihm machen. Man muss sich halt immer darauf einstellen - von A nach B heißt nicht, dass er das im geraden Weg geht. Da liegt aber auch eine Chance drin, dass irgendwas passiert, was man nicht erwartet hat oder was nicht im Skript steht", so Brückner.
Diese Mischung aus Planung und Spontaneität macht den Reiz der Arbeit mit Tieren für den Schauspieler aus. Denn auch wenn vieles einstudiert ist, bleibt immer ein Rest Unberechenbarkeit - und genau daraus entstehen oft die authentischsten Momente.
Lust auf ein Wiedersehen mit "Kommissar Rex"?
"Kommissar Rex": Eine Serie mit Kultstatus
"Kommissar Rex" zählt seit Jahren zu den bekanntesten Krimiformaten im deutschsprachigen Raum, obwohl die Serie nur bis 2004 gedreht wurde. Sogar international hat sie sich durchgesetzt. Es gibt einen kanadischen sowie einen italienischen Ableger. Nun werden seit 2025 endlich neue Folgen gedreht und im April 2026 geht es dann mit der Ausstrahlung los. Im Mittelpunkt steht Polizeihund Rex, der gemeinsam mit seinen menschlichen Partner:innen Verbrechen aufklärt. Die besondere Dynamik zwischen Mensch und Tier ist dabei das Herzstück der Serie und hat ihr eine treue Fangemeinde eingebracht.
Über die Jahre hinweg wurde die Serie mehrfach neu interpretiert und mit unterschiedlichen Ermittlern besetzt. Nur eines blieb konstant: Rex als cleverer, instinktsicherer und manchmal auch eigensinniger Ermittler auf vier Pfoten. Wer die neuen Folgen nicht verpassen will, sollte ab 13. April immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 einschalten oder über den kostenlosen Joyn-Livestream schauen. Alle Folgen gibt es dann auch kostenlos zum Streamen auf Joyn.
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