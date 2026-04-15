Wau oder wow? "Kommissar Rex" ist zurück: Fan-Reaktionen mit Kritik zur ersten Folge Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Nicola Schiller SAT.1-Frühstücksfernsehen Kommissar Rex ist zurück! Maximilian Brückner über Liebe auf den zweiten Blick Videoclip • 06:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kann das Comeback der Fernsehlegende an die goldenen Zeiten anknüpfen? Wir zeigen dir, was Kritiker:innen und Zuschauer:innen zum neuen "Kommissar Rex"-Abenteuer sagen.

"Kommissar Rex": Endlich zurück! Am 13. April gab es in SAT.1 wieder kriminalistische Ermittlerarbeit auf vier Pfoten. Zusammen mit seinem neuen Herrchen Max Steiner (Maximilian Brückner) kehrt Kommissar Rex endlich zurück auf die Bildschirme. In der ersten Folge "Wien sehen und sterben" werden die beiden zu einem gefährlichen Sondereinsatz gerufen. In einer Bar am Wiener Stephansdom sitzt ein zitternder Mann, denn unter ihm tickt eine Bombe. Rex' Schnüffeltest zeigt eindeutig: Der Sprengsatz ist echt. Ab hier übernimmt Rex' menschlicher Kollege. Ob die beiden die Katastrophe verhindern können? Wer die Folge gesehen hat, kennt die Antwort bereits. Aber keine Sorge, wenn du noch keine Zeit dazu hattest, bleibt dieser Artikel spoilerfrei.

Hier kannst du die erste Folge nachschauen Ganze Folge Kommissar Rex Wien sehen und sterben Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.04.2026 • 89 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das sagen TV-Expert:innen Kritiker Robert Penz etwa beschreibt das Comeback als gelungen: Neues Herrchen, moderne Optik, längere Folgen und Retro-Charme. Was er lobt: 🎡 Die Inszenierung der Stadt Wien: "Mehr als nur Kulisse und erneut dritte Hauptfigur", so beschreibt es Penz. Die Serie zeige die Hauptstadt von ihrer besten Seite und bewiese damit, dass "Kommissar Rex" schon immer ein Stück Österreich-Export war.

🎬 Der filmische Stil: Hochwertige Drohnenaufnahmen, innovative Kamerafahrten und einen atmosphärischen Musikeinsatz mit Tracks von U2 oder Coldplay machen die Serie "moderner und dynamischer", ohne das "Grundgefühl" zu verlieren.

🐶 Rex: "Sobald der Schäferhund ins Bild kommt, ist das vertraute Gefühl sofort wieder da. Er ist Fixpunkt, Publikumsliebling und Bindeglied zwischen alter und neuer Serie".

🌭Nostalgie-Faktor: Fans des Originals kommen schon in Folge eins voll auf ihre Kosten. Die bekannten Nuancen von "Kommissar Rex" sind auch im Reboot zu finden: "Humor, Running Gags und natürlich die legendäre Wurstsemmel".

Da geht noch mehr Doch der Kritiker sieht auch noch Optimierungsbedarf. Insbesondere geht er auf den neuen Hauptdarsteller ein: "Steiner ist besonnener, weniger impulsiv und insgesamt introvertierter als etwa Richard Moser. Allerdings fehlt Steiner in der ersten Folge noch etwas Profil. Er funktioniert, bleibt aber noch nicht nachhaltig hängen". Journalisten-Kollege Maximilian Haase ist scheinbar schon in Folge eins mit Rex' neuem Herrchen warm geworden. Er schreibt: "Maximilian Brückner erweist sich dabei als fantastische Besetzung - als eigenbrötlerischer Single, sorgender Vater und Hundepapa, aber auch als ironischer Ermittler, der bisweilen lieber auf eigene Faust handelt". Aber gut, das war ja auch der Anfang. In den fünf weiteren Folgen wird es für Zuschauer:innen und Kritiker:innen noch genug Zeit geben, sich mit den Neubesetzungen anzufreunden. Für einen überzeugenden Anfang haben Rex samt neuem Herrchen definitiv gesorgt, das finden auch die Fans.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Schon gewusst? Interessanterweise hatten die beiden Hauptdarsteller zu Drehbeginn leichte Startschwierigkeiten: Wieso "Kommissar Rex"-Star Maximilian Brückner und der Hund nicht sofort ein Dreamteam waren

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Das sagen die Fans Ein Blick auf die sozialen Netzwerke zeigt: Das Publikum scheint die Einschätzung der Kritiker zu teilen. Unter einem Post von SAT.1 heißt es zum Beispiel: "Das war so toll! Ziemlich nah am damaligen Original 😍"

"Muss ja mal sagen, ich feier den Soundtrack und die Musik der neuen Folgen schon sehr 😊✌🏼."

"War gar nicht schlecht. Super Szene als Rex den Platz abgeschnüffelt hat und die Kappe gefunden hat. Der Hund ist super, das Wiener Umfeld klasse wie eh und je. Die Wurstsemmeln fehlen noch. An Moser und Stocki kommen die Neuen noch nicht heran. Sie wirken noch etwas blass. Aber ich sehe Potential und freue mich auf weitere Folgen."

"Meeeeega 👍🏻 ❤️! Bitte gleich die nächste Staffel drehen. Aber warum gibt es keine Wurstsemmeln mehr?"

Wurstsemmeln für alle! Keine Sorge, alle, für die es bisher zu wenig Screentime für Rex' Leibspeise gab, kommen in der nächsten Folge auf ihre Kosten. Das Titelbild lässt es schon vermuten, der nächste Fall führt Rex und Max in eine Bäckerei. User:innen von Joyn PLUS+ können sich Folge zwei jetzt schon ansehen, alle anderen müssen sich noch eine Woche gedulden. Neue Folgen gibt es ab jetzt immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und live auf Joyn.

Schau dir hier die zweite Folge an Ganze Folge Kommissar Rex Laib und Leben Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.04.2026 • 89 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen