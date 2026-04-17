Seit 2012 offiziell ein Paar Doris Golpashin: Sie ist die Frau an der Seite von Klaas Heufer-Umlauf Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna T. Klaas Heufer-Umlauf (r.) und Lebensgefährtin Doris Golpashin (l.) gelten als Traumpaar. Bild: IMAGO / Horst Galuschka

Das Duo Joko und Klaas ist hierzulande ja wohl jedem ein Begriff. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass Klaas auch privat Teil eines Traumpaars ist.

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Zwar hat er kürzlich in seinem Podcast "Baywatch Berlin" die Namen des jüngsten Familienzuwachses verraten -zwei Katzen namens Alf und Bobby-, ansonsten aber hält sich Klaas, was sein Privatleben betrifft, eher bedeckt. Da seine Partnerin selbst auch der Öffentlichkeit steht, ist über sie einiges bekannt.

Das ist Doris Golpashin Doris Golpashin wurde 1980 in Wien geboren und ist somit drei Jahre älter als Klaas. Die Österreicherin moderierte schon als Teenagerin eine Radiosendung, später zog es sie auf Theaterbühnen, sie hat eine Ausbildung zur Schauspielerin sowie ein Studium für Drehbuch und Regie absolviert. Wo und wann Klaas und Doris sich kennenlernten, ist unklar. Es ist aber gut möglich, dass dies um 2011 herum passierte, denn da zog es Doris in den ProSieben-Kosmos: Sie übernahm die Backstage-Moderation von "The Voice of Germany". Seit 2012 sind die beiden jedenfalls offiziell ein Paar. Und Doris ist dem TV treu geblieben: Aktuell ist sie in der Neuauflage von "Kommissar Rex" zu sehen, die in ihrer Heimatstadt Wien gedreht wurde.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Hier kannst du direkt weiterlesen: Mehr zur Karriere von Doris Golpashin erfährst du in diesem Porträt.

Montag, 20.04. 20:15 Uhr • Kommissar Rex Laib und Leben Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Klaas stand bereits mit seiner Partnerin vor der Kamera Es gibt wohl nicht allzu viele Paare, die von sich behaupten können, dass sie gut zusammen arbeiten können. Für Klaas und seine Partnerin scheint das kein Problem zu sein: 2019 startete die Joyn-Serie "Check. Check" durch. Darin spielt Doris Sabine, die Jugendliebe von Klaas' Figur Jan. In einem Interview mit dem "Stern" wurde Klaas gefragt, ob es komisch für ihn gewesen sei, mit seiner Partnerin vor der Kamera zu stehen. Das sei jedoch im Gegenteil sogar schön gewesen, berichtete er: "Das machen wir auch nicht jeden Tag. Wir kennen uns natürlich sehr gut und das hilft eher, wenn man sich nicht auf eine fremde Person einstellen muss. Zudem ist sie eine fantastische Schauspielerin, das hilft mir beim Drehen auch."

Schau dir hier eine Folge "Check Check" mit den beiden an Ganze Folge Check Check Altlasten Verfügbar auf Joyn Folge vom 01.11.2023 • 25 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen