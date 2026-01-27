Back-Battle
"Kuchen oder Chaos": Diese Reality-Stars sind in Folge 1 dabei
Aktualisiert:von Chiara K.
Ab dem 11. Februar läuft jeden Mittwoch Abend die neue Show "Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars" direkt im Anschluss an "Das Promibacken". Was hinter der Sendung steckt und wer gegeneinander antreten wird, erfährst du hier.
Am 11. Februar um 23:00 Uhr geht es los!
Gleiches Motto, unterschiedlicher Ort
Ab 11. Februar treten zwei Reality-Stars in einem Battle gegeneinander an, um denselben Kuchen zu backen. Der Twist an der ganzen Geschichte: Sie backen zwar gleichzeitig, aber an unterschiedlichen Orten. Dabei kommentieren die Stars parallel natürlich die Backkünste ihres:r Gegner:in wie immer bissig, charmant und mit einem Hauch Sarkasmus. Wer schafft es, die Nerven zu behalten? Bei wem endet es in Chaos? Und wer kann sich am Ende den Sieg holen?
In der ersten Folge treten die Reality-Stars Kader Loth und Melody Haase gegeneinander an. Dass sie vor laufenden Kameras austeilen und sich in Spielen beweisen können, haben sie bereits in diversen Shows, wie "The Power" (Kader Loth), "Beauty and the Nerd" oder "Promis unter Palmen" (beide Melody Haase). Doch können sie auch am Backofen abliefern?
Reality-TV am Küchenherd?
Unter dem Motto "Scharfes Früchtchen" liefern sie sich ein explosives Backbattle. Zwischen scharfen Zutaten, spitzen Sprüchen und großen Egos eskaliert der Kampf um Teig, Timing und Temperament. Kader stichelt, während Melody kontert - süß und scharf zugleich. Wer am Ende gewinnt, entscheiden die Zuschauer:innen.
"Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars" ist jeden Mittwoch, ab dem 11. Februar um 23:00 Uhr in Sat.1 und im kostenlosen Joyn-Livestream zu sehen.
