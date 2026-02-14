zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

So stimmst du für deinen Favoriten ab

"Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars": Wer wird Sieger in Folge 1?

Aktualisiert:

von Helena F.
Ganze Folge
Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars

Scharfe Früchtchen im Backbattle: Kader Loth gegen Melody Haase

Verfügbar auf JoynFolge vom 11.02.2026 • 45 Min • Ab 12

Melody Haase gegen Kader Loth - zwei Reality-Stars, zwei separate Küchen, eine Mission: Die beste Torte zum Motto "Scharfes Früchtchen" backen. Stimme ab, wer am Ende gewinnt!

Die neue SAT.1-Show ist da! Seit 11. Februar läuft jeden Mittwoch Abend "Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars" direkt im Anschluss an "Das große Promibacken" – und das Konzept ist genial: Zwei Reality-Stars treten in einem Battle um den besten Kuchen an, backen aber gleichzeitig an völlig unterschiedlichen Orten. Während sie konzentriert an ihren Meisterwerken arbeiten, kommentieren sie gegenseitig die Backkünste ihrer:s Gegner:in – bissig, charmant und mit einem Hauch Sarkasmus. Wer behält die Nerven? Bei wem endet es im Chaos? Und wer sichert sich am Ende den Sieg?

Verpasst?

Wer soll gewinnen? So stimmst du ab: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Bei anderen Shows gibt es oft eine Jury, die bestimmt, wer gewinnt. Bei "Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars" bist du die Jury! Stimm für deine:n Favorit:in ab und lass ihn oder sie gewinnen.

So funktioniert es:

  • Die kostenlose Joyn-App im Store deiner Wahl herunterladen

  • Joyn-App öffnen

  • Unter "Jetzt mitmachen" die Show "Kuchen oder Chaos" auswählen

  • Abstimmung für die jeweilige Folge anklicken: "Jetzt abstimmen"

  • Für deinen Reality-Star abstimmen

  • Fertig!

Das Ergebnis findest du jede Woche hier. Sieh dir doch auch weitere Abstimmungen und Votings zu den Joyn-Formaten an.

Wer gewinnt die erste Folge?

In der Auftaktfolge treten Melody Haase und Kader Loth gegeneinander an. Das Motto: "Scharfes Früchtchen" – wer kriegt es gebacken, heiße Schärfe und süße Fruchtigkeit zu verbinden? Wer am Ende gewinnt, entscheiden die Zuschauer:innen. Stimme kostenlos in der Joyn-App ab, wessen Kreation den Sieg verdient hat!

Mehr zu den Reality-Stars gibt es auf Joyn:

Mehr entdecken

"Kuchen oder Chaos": Wer wird Sieger in Folge 1?