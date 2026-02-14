So stimmst du für deinen Favoriten ab "Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars": Wer wird Sieger in Folge 1? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Helena F. Ganze Folge Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars Scharfe Früchtchen im Backbattle: Kader Loth gegen Melody Haase Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.02.2026 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Melody Haase gegen Kader Loth - zwei Reality-Stars, zwei separate Küchen, eine Mission: Die beste Torte zum Motto "Scharfes Früchtchen" backen. Stimme ab, wer am Ende gewinnt!

Die neue SAT.1-Show ist da! Seit 11. Februar läuft jeden Mittwoch Abend "Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars" direkt im Anschluss an "Das große Promibacken" – und das Konzept ist genial: Zwei Reality-Stars treten in einem Battle um den besten Kuchen an, backen aber gleichzeitig an völlig unterschiedlichen Orten. Während sie konzentriert an ihren Meisterwerken arbeiten, kommentieren sie gegenseitig die Backkünste ihrer:s Gegner:in – bissig, charmant und mit einem Hauch Sarkasmus. Wer behält die Nerven? Bei wem endet es im Chaos? Und wer sichert sich am Ende den Sieg?

Wer soll gewinnen? So stimmst du ab: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung Bei anderen Shows gibt es oft eine Jury, die bestimmt, wer gewinnt. Bei "Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars" bist du die Jury! Stimm für deine:n Favorit:in ab und lass ihn oder sie gewinnen. So funktioniert es: Die kostenlose Joyn-App im Store deiner Wahl herunterladen

Joyn-App öffnen

Unter "Jetzt mitmachen" die Show "Kuchen oder Chaos" auswählen

Abstimmung für die jeweilige Folge anklicken: "Jetzt abstimmen"

Für deinen Reality-Star abstimmen

Fertig! Das Ergebnis findest du jede Woche hier. Sieh dir doch auch weitere Abstimmungen und Votings zu den Joyn-Formaten an.