Neue Folgen ab 9. April "Wilde Kerle"-Reunion bei "Lena Lorenz": Die ersten Infos zur neuen Staffel Veröffentlicht: Vor 8 Minuten von C3 Newsroom Judith Hoersch spielt in der ZDF-Reihe "Lena Lorenz" die Hauptrolle der beliebten Hebamme. Bild: ZDF und Jacqueline Krause-Burber

Die Geschichten rund um die einfühlsame Hebamme "Lena Lorenz" gehen in Kürze im ZDF in eine neue Staffel. Bei den Gastrollen gibt es dabei eine kuriose Gemeinsamkeit.

Am 9. April geht es mit "Lena Lorenz" weiter Streame die Serie um 19:25 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn

"Lena Lorenz": Kurioses Detail fällt bei den Gastrollen in der neuen Staffel auf Am 9. April ist es so weit: Dann meldet sich die ZDF-Reihe "Lena Lorenz" mit Judith Hoersch in der Hauptrolle zurück. Sechs neue Folgen rund um die einfühlsame Hebamme Lena sind jeweils am Donnerstag um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen. Es ist bereits die zwölfte Staffel der Reihe, die im vergangenen Jahr durchschnittlich rund vier Millionen Zuschauer:innen erreichte. Neben neuen spannenden Geschichten, gibt es auch wieder viele prominente Gast-Schauspier:innen, die in den neuen Folgen mitwirken. Diese sind Tom Beck, Mina Tander und Carla Hüttermann in Folge 1 ("Muttergefühle"), Fanny Altenburger und Lukas T. Sperber (Folge 2; "Loverboy"), Wolfgang Fierek und Miriam Fussenegger (Folge 3, „Klosterbaby“), Joanna Semmelrogge (Folge 5, "Auf Augenhöhe") sowie Rufus Beck, Jonathan Beck und Janina Fautz (Folge 6, "Wahlverwandtschaft").