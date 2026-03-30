Bürgerlicher Name So heißt der "Unter anderen Umständen"-Star Ralph Herforth wirklich Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Kerniger Typ für kantige Rollen: Ralph Herforth war in seiner 40-jährigen Karriere bisher an rund 180 Produktionen beteiligt. Bild: 2022 Getty Images/Sebastian Reuter

Seinen bürgerlichen Namen hat Ralph Herforth früh für seinen Schauspielerberuf abgelegt. Der würde auch für die kantigen, kraftvollen Rollen, in denen er brilliert, nicht so richtig passen. Seinen größten Kampf aber führt der Charakterdarsteller privat.

Sieh Ralph Herforth in "Unter anderen Umständen" im ZDF-Livestream auf Joyn Am 30. März um 20:15 Uhr zur Folge "Dominiks Geheimnis" einschalten!

Es war eher ein Zufall, dass Ralph Herforth bei der Schauspielerei landete. 1979 jobbte er als Assistent für Unterrichtsplanung in einem Salzburger Musical-Seminar. Da entdeckte ihn die österreichische Schauspielerin Susi Nicoletti. Die hat ein feines Näschen, denn sie unterrichtete als Musical-Lehrerin auch schon Oscar-Preisträger Christoph Waltz, Klaus Maria Brandauer sowie Ute Lemper oder Senta Berger. Und auch mit diesem kantig-attraktiven Typen aus Deutschland lag sie richtig: Ralph Herforth spielte in seiner inzwischen 40-jährigen Karriere in bislang 180 Kino- oder TV-Produktionen mit. Ob das als Ralph Schwachmeier auch möglich gewesen wäre? Unter diesem Namen kam der vielseitige Mime im Januar 1960 in Herford zur Welt, fünf Minuten vor seinem Zwillingsbruder Jürgen, der als Altenpfleger arbeitet. Regisseur Hans Neuenfels aber, 1984 Herforths Regisseur am Berliner Schillertheater, fand: "Schwachmeier, das ist doch kein Name! Lassen Sie sich was Neues einfallen." Ralph grübelte und besann sich seines Geburtsortes. So berichtete einst die "Westfälische Allgemeine".

Ein Regisseur riet zur Namensänderung: So heißt Ralph Herforth wirklich Als Ralph Herforth legte er eine starke Karriere hin. Er debütierte 1986 in einem Kurzfilm und etablierte sich schnell mit Episodenrollen in hochkarätigen Serien ("Tatort", "Der Alte"), TV-Filmen ("Der Venusmörder") sowie im Kinogeschäft. Gleich sein erster Kinofilm war eine internationale Produktion: In dem Thriller "Night Train to Venice" spielte er (als Neonazi) an der Seite von Superstar Hugh Grant. Es war eine erste von vielen starken Rollen. Er agierte im deutschen Kultfilm "Knockin' on Heaven's Door" von und mit Til Schweiger (1997), er war beim mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Regie-Debüt von Fatih Akin "Kurz und schmerzlos" dabei (1998), er spielte 2005 an der Seite von Charlize Theron in "Æon Flux" einen Killer und heizte 2008 als Fahrer durch den Action-Film "Speed Racer". In Serien spielte er lange lediglich Episodenrollen. 2006 aber wurde er als Matthias Hamm, der Partner von Kriminalhauptkommissarin Jana Winter (Natalia Wörner) in "Unter anderen Umständen", heimisch. Im Februar lief der 25. Fall ("Das Mädchen ohne Namen") und derzeit entstehen in Schleswig-Holstein und Hamburg zwei neue Fälle mit den Arbeitstiteln "Ein Stich ins Herz" und "Ein guter Mann".

Sieh Ralph Herforth in einer Mafia-Story Film ansehen Thriller Brüder auf Leben und Tod Verfügbar auf Joyn 92:28 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Diagnose Hirntumor: Ralph Herforth kämpft seit zwei Jahren Dass Ralph Herforth am Set ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Im vergangenen Dezember machte er öffentlich, dass bei ihm 2024 ein Glioblastom, ein aggressiver Gehirntumor, diagnostiziert worden sei. Seither kämpft er gegen die Krankheit und tut dies öffentlich, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Trotz Operation, Strahlen- und Chemotherapie und einer individuellen Immuntherapie ließ er sich nicht unterkriegen. Die Schauspielerei ist indes nicht mehr alles in seinem Berufsleben. Seit Jahren arbeitet er als Immobilienmakler und vermittelt besondere Objekte, von der Villa bis zum Bauwagen. Was als "Nebenbei"-Geschäft begann, bringt mittlerweile mehr Ertrag als die Schauspielerei, bestätigte er dem "Westfalen-Blatt". Privat lebt er selbst in einer "besonderen Immobilie", einem Haus am Gudelacksee im brandenburgischen Lindow (Mark). Hier lebt er mit seiner Ehefrau Zora Holt (50) und den gemeinsamen Kindern Levin (geboren 2011) und Mascha Marie (geboren 2013). Aus einer früheren Beziehung hat Herforth zwei weitere Söhne. Mit Zora Holt führte er lange eine turbulente Beziehung mit etlichen Trennungen und Versöhnungen. 2011 heirateten sie schließlich. Holt ist Schauspielerin und Drehbuchautorin und schrieb bereits sechs Bücher für "Unter anderen Umständen"-Episoden. Einen Zweitwohnsitz hat die Familie in Berlin-Schöneberg.

In dieser Komödie solltest du Ralph Herforth nicht verpassen Film ansehen Comedy Entführ' mich, Liebling Verfügbar auf Joyn 92:24 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Comedy und Thriller: Ralph Herforth auf Joyn Ralph Herforth ist 1,75 Meter groß, ist sportlich, betrieb früher Drachenfliegen und Kitesurfen, fährt gerne Motorrad. Er ist nicht nur in seinen Rollen kantig. Er habe schon immer "Probleme mit Autoritäten" gehabt, gab er zu, ging aber auch mit sich selbst stets kritisch ins Gericht. So gestand er, dass er "auch viel Schrott gedreht" habe. Dazu zählte er auch einen Auftritt im "Traumschiff", wie er dem "Westfalen-Blatt" gestand. Die Anfeindungen der betuchten zahlenden Gäste gegenüber den Schauspieler:innen, die Kost und Logis freihatten, seien bedrückend gewesen. Am Montag, 30. März, läuft ab 20:15 Uhr im ZDF und über den Livestream auf Joyn die Wiederholung des 22. "Unter anderen Umständen"-Falls "Dominiks Geheimnis". Bei Joyn kannst du Ralph Herforth darüber hinaus in der witzigen Friseur-Serie "Bis in die Spitzen" sehen. Außerdem gibt es die Comedy "Entführ' mich, Liebling" und den Thriller "Brüder auf Leben und Tod".