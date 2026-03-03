Die Österreichische Erfolgts-Realityshow "Match in Paradise" feiert am 3. März 2026 endlich seinen Deutschland-Start. Hier findest du alle Kandidat:innen der neuen Staffel - mit dabei sind unter anderem Giuliano Hediger und Germain Wolf.

"Match in Paradise" aus Österreich jetzt auch in Deutschland streamen "Match in Paradise" Staffel 3 kostenlos auf Joyn streamen

Liebe auf den ersten Swipe bei "Match in Paradise"? Heiße Singles haben sich vor dem Start von "Match in Paradise" per Foto gematcht und treffen jetzt unter der Sonne Kretas zum ersten Mal aufeinander. Ob ihr Swipe sie zur wahren Liebe führt? Das verraten wir dir natürlich nicht. Aber wir stellen dir schon mal den Start-Cast näher vor.

Giuliano Hediger: Der Schweizer startet solo durch Den 26-jährigen Giuliano Hediger kennen viele aus der Reality-Welt, wo er bisher meist an der Seite seiner Ex Ariel zu sehen war. Jetzt ist er zum ersten Mal alleine bei einer Dating-Show dabei. Der junge Schweizer hat bei "Match in Paradise" freie Bahn für Party, Drinks und Flirts. Doch ganz allein ist er am Ende doch nicht.

Francesca: Temperamentvoll - und Giulianos Ex Denn auch Giulianos Ex Francesca ist in der Villa. Die Schweizerin lässt generell keine Zweideutigkeiten zu. Wer ihr gefällt, soll das zeigen. Wer langweilt, hat verloren. Ob zwischen der brünetten Beauty und ihrem 26-jährigen Ex wieder Funken sprühen oder wirklich alles Geschichte ist?

Mara: Süßmaus mit bester Freundin im Gepäck Die Unternehmerin Mara aus der Schweiz bezeichnet sich selbst als "süße Maus". Unterschätzt werden sollte sie dabei aber nicht. Als feurige Latina weiß Mara nicht nur, was sie will. Sie holt es sich auch. Ihre beste Freundin Francesca ist ebenfalls in der Villa und gemeinsam wollen sie die Staffel so richtig aufmischen.

Yuri: Zurückhaltender Kampfsportler "Match in Paradise"-Teilnehmer Yuri lebt in Thailand und ist dort professioneller Muay Thai-Kämpfer. Nach zwei Jahren als Single sucht er jetzt auf Kreta nach echter Verbindung. Heißen Flirts gegenüber ist der 30-Jährige aber auch nicht abgeneigt. Dafür lässt der Kampfsportler gern seine Muskeln vor den Ladys spielen.

Adriana: Sie sucht treuen Single-Mann Die Wienerin Adriana bringt Loyalität, Feuer und ja, auch das ein oder andere Drama mit. Trotz ihres jungen Alters - Adriana ist 20 Jahre alt - hat sie schon ihre Erfahrungen gemacht. Deshalb sucht Adriana nach einem Mann, der zum einen ihr Temperament ausgleicht und zum anderen auf Zweigleisigkeit verzichtet.

Tugi: Wiener mit Vorliebe für Natürlichkeit Kein Fan des Singlelebens ist der Wiener Tugi. Er macht gerne den ersten Schritt, freut sich aber auch, wenn Frauen offensiv auf ihn zugehen. Was den Studenten bezaubern kann? Eine Frau, die möglichst wenig an ihrem Aussehen hat machen lassen.

Elias: Bruder Daniel als Vorbild Wer Elias zum ersten Mal sieht, reibt sich die Augen. Ist das nicht ...? Die Ähnlichkeit mit seinem Bruder Daniel, Finalist aus Staffel 2, ist frappierend. Ob er auch charakterlich seinem Bruder ähnelt oder doch seine ganz eigene Art mit in die Villa bringt, wird sich noch zeigen.

Manuel: KrappiWhatElse wagt sich ins TV Manuel aus Oberösterreich ist vielen aufgrund seines YouTube-Accounts "KrappiWhatElse" bekannt. Nach einigen Höhen und Tiefen meldet sich der Influencer nun zurück und startet im Reality-TV durch. Krappis Flirt-Rezept? Humor, Party und ein ganz eigener Schmäh.

Anna: Gefühlvoll, aber ohne Tränen Nach zwei Jahren Dating-Pause ist die Niederösterreicherin Anna wieder bereit für die Männerwelt. Groß, trainiert, tätowiert - so soll der Mann ihrer Träume sein. Anna verrät, dass sie eigentlich nie weint. Na, vielleicht kann ein Kandidat ihr ja zumindest Tränen des Glücks entlocken?

Jacky: Kompliziert und voller Leidenschaft Jacky wird von anderen oft als süß bezeichnet. Das mag sie allerdings so gar nicht. Die Brünette will es spicy, mit Feuer und Intensität. In Sachen Liebe bezeichnet sie sich selbst als kleines Paradoxon. Zu viel Nähe macht ihr Angst, zu wenig ist auch nicht gut. Aber wenn die Österreicherin sich mal verliebt, dann voll und ganz.

Germain Wolf kommt noch - im wahrsten Sinne Einen kleinen Spoiler in Ehren kann niemand verwehren. Der Berliner Reality-Star Germain Wolf, bekannt unter anderem aus "Good Luck Guys", stößt im Laufe der Staffel zur Gruppe bei "Match in Paradise" dazu. Seinen Spitznamen "der Wolf" hat sich Germain selbst gegeben. Bei "Match in Paradise" will er mal wieder auf die Jagd gehen. Ob ihm die Frauen wohl ins Netz gehen werden?