Neue Folgen
"Match My Ex"-Staffel 2: Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Was passiert, wenn ausgerechnet die Verflossenen ihre Ex-Partner:innen neu verkuppeln? Bei "Match My Ex" steht genau diese Frage im Zentrum - und Gefühlschaos ist garantiert. Jetzt startet die zweite Staffel der Joyn-Reality-Show.
"Match My Ex" startet in Staffel 2
Eine luxuriöse Villa in der Nähe von Athen, Sonne, Strand, Singles - und jede Menge alte und neue Emotionen: In der Reality-Show "Match My Ex" verkuppeln Ex-Partner:innen ihre Verflossenen. Kann das gutgehen? Oder flammen alte Gefühle wieder auf? Das ist die spannende Frage - und sie wird jetzt wieder beantwortet.
Am Freitag, 17. April, startet die zweite Staffel der Reality-Show "Match My Ex" exklusiv auf Joyn. Die neuen Abenteuer der Kandidat:innen gibt es immer wöchentlich in einer Doppelfolge zu sehen.
Wann läuft "Match My Ex" und wo kann man es sehen?
Insgesamt gibt es 24 neue Folgen von "Match My Ex", die du kostenlos auf Joyn streamen kannst. Hier findest alle Sendetermine im Überblick:
Folge 1 & 2: ab Freitag, 17. April 2026
Folge 3 & 4: ab Freitag, 24. April 2026
Folge 5 & 6: ab Freitag, 1. Mai 2026
Folge 7 & 8: ab Freitag, 8. Mai 2026
Folge 9 & 10: ab Freitag, 15. Mai 2026
Folge 11 & 12: ab Freitag, 22. Mai 2026
Folge 13 & 14: ab Freitag, 29. Mai 2026
Folge 15 & 16: ab Freitag, 5. Juni 2026
Folge 17 & 18: ab Freitag, 12. Juni 2026
Folge 19 & 20: ab Freitag, 19. Juni 2026
Folge 21 & 22: ab Freitag, 26. Juni 2026
Folge 23 & 24: ab Freitag, 3. Juli 2026
Wenn alte Lieben Amor spielen - das Konzept von "Match My Ex"
So funktioniert die Show: Vergangene Affären spielen Amor. Ausgerechnet die prominenten Ex-Partner:innen entscheiden, mit welchen Reality-Stars ihre einstigen Geliebten auf ein Date gehen und spannende Partner-Challenges bewältigen müssen.
Wer in der "X-Night" ohne Match bleibt, muss die Villa verlassen. Herzklopfen und Herzschmerz sind garantiert.
Du möchtest dich schonmal einstimmen?
Wer sind die Kandidat:innen in Staffel 2 bei "Match My Ex"?
Reality-Fans dürfen sich freuen: Mit dabei sind bekannte Gesichter aus der Welt der Reality-Shows - unter ihnen Emma Fernlund ("Das große Promibüßen") und Tim Kühnel ("Good Luck Guys") sowie Henna ("Forsthaus Rampensau Germany"). Das sind alle neuen Kandidat:innen von "Match My Ex" in der Übersicht.
"Match My Ex" - neue Folgen der Reality-Show ab Freitag, 17. April, kostenlos auf Joyn.
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