Alle Infos im Überblick "Match My Ex" 2026: Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen von Staffel 2 der Reality-Show Veröffentlicht: Vor 5 Minuten von Rebecca Arlt Bei "Match My Ex" verkuppeln ab 17. April 2026 Reality-Singles ihre Ex-Partner:innen Bild: Joyn/Renè Lohse

Mit "Match My Ex" startet am 17. April 2026 Staffel 2 der Reality-Show auf Joyn, die im vergangenen Jahr für reichlich Spannung und Drama gesorgt hat! Ex-Paare treffen in einer luxuriösen Villa auf alte Gefühle und neue Flirts. Hier gibt's alle wichtigen Infos zur zweiten Staffel.

Worum geht es bei "Match My Ex"? Das Konzept von "Match My Ex" bringt ordentlich Spannung. Ex-Partner:innen treffen in einer luxuriösen Villa bei Athen aufeinander. Dort entscheiden sie für ihre jeweiligen Exen, mit welchen Reality-Stars diese auf ein Date gehen und spannende Partner-Challenges bewältigen müssen. In der X‑Night entscheidet sich dann, wer bleibt und wer geht. Singles ohne Match müssen die Villa verlassen. Das Experiment kann für viele schneller enden als gedacht.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 2 In der zweiten Staffel von "Match My Ex" dürfen sich Reality-Fans auf viele bekannte Gesichter aus dem Reality-Kosmos freuen. Diese Reality-Stars wollen ihre:n Ex verkuppeln: Emma Fernlund ("Das große Promi-Büßen") und Tim Kühnel (Good Luck Guys")

Henna ("Forsthaus Rampensau Germany") und Leandro Fünfsinn ("Are You The One - Realitystars in Love")

Calvin Ogara ("Too Hot Too Handle Germany") und Christin Pawlowski

Sabrina Wlk ("Forsthaus Rampensau") und Daniel Fischer ("Match in Paradise")

Alan Wey ("Der Bachelor Schweiz") und Francesca Brinley (Match in Paradise")

Wann und wo läuft Staffel 2 von "Match My Ex"? Alle ganzen Folgen von Staffel 2 von "Match My Ex" kannst du kostenlos auf Joyn streamen. Start der brandneuen Staffel ist am Freitag, den 17. April 2026.