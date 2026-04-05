Star der beliebten Krimi-Serie Das hat Angela Lansbury nach "Mord ist ihr Hobby" gemacht Aktualisiert: 05.04.2026 • 12:35 Uhr von Christian Vock Angela Lansbury hat mit "Mord ist ihr Hobby" die 80er- und 90er-Jahre geprägt. Bild: 1993 Universal City Studios LLLP. All Rights Reserved.

Als scharfsinnige Jessica Fletcher wurde Dame Angela Lansbury zur Ikone der Krimiserie "Mord ist ihr Hobby". Doch diese Rolle war nur ein Kapitel einer außergewöhnlichen Karriere: Statt sich nach Jahrzehnten im Rampenlicht zurückzuziehen, startete die britische Schauspielerin noch einmal neu.

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"Mister Cellini, Sie haben uns gebeten, auf Sie zu warten." Mit diesem doch recht unspektakulären Satz steckte Angela Lansbury in der Krimi-Serie "Mord ist ihr Hobby" zum ersten Mal als ehemalige Englisch-Lehrerin Jessica Fletcher ihre Nase in Mordfälle aller Art und sollte sie erst zwölf Jahre später, 1996, wieder herausziehen. Doch obwohl Lansbury den meisten Zuschauer:innen wohl in dieser Rolle in Erinnerung geblieben sein dürfte, hatte die Britin mein Start bereits eine lange Karriere hinter sich. 1944 war die damals 19-jährige Lansbury zum ersten Mal in dem Kinofilm "Das Haus der Lady Alquist" (ein zweifacher Oscar-Gewinner) zu sehen. Nur zwei Jahre später gewann sie bereits einen Golden Globe Award als beste Nebendarstellerin für ihre Performance in "Das Bildnis des Dorian Grey". Es folgten viele weitere Auftritte in Kino- und TV-Filmen, Fernsehserien und immer wieder in Theaterstücken und Musicals. Doch wer glaubte, Lansbury würde nach "Mord ist ihr Hobby" mit 70 kürzertreten, täuschte sich. Diese Projekte zeigen, wie vielseitig Angela Lansbury nach ihrer Paraderolle blieb.

"Ein Hauch von Himmel" Angela Lansbury (m.) mit ihren Schauspielkolleginnen Roma Downey (l.) und Della Reese (r.) in "Ein Hauch von Himmel". Bild: Capital Pictures

Die US-Serie "Ein Hauch von Himmel" (in Englisch "Touched by an Angel") dreht sich um die drei Engel Tess (Della Reese), Monica (Roma Downey) und Andrew (John Dye), die von Gott auf die Erde geschickt werden. Dort sollen sie Menschen, die in Schwierigkeiten geraten sind, helfen - und ein bisschen Missionsarbeit leisten. Neun Jahre und Staffeln lang arbeiteten die Engel auf Erden und bekamen 1996 mit "Ein Wink des Himmels" sogar einen Ableger. Dass die Serie so erfolgreich war, mag auch an den zahlreichen Gastauftritten gelegen haben. Stars wie Muhammad Ali, Kirk Douglas, Kirsten Dunst oder Neil Patrick Harris gaben sich hier die Klinke in die Hand - und eben auch Angela Lansbury, die dort 2002 die Rolle der Lady Penelope Berrington spielte.

"The Blackwater Lightship" Angela Lansbury (r.) mit Dianne Wiest (l.) und Gina McKee (m.) in der idyllischen Umgebung von "The Blackwater Lightship". Bild: Capital Pictures

Zwei Jahre später konnte man Lansbury in dem Fernsehdrama "The Blackwater Lightship", der Verfilmung des Romans von Colm Tóibín, sehen. Mitte der 1990er-Jahre will der an AIDS erkrankte Declan (Keith McErlean) vor seinem Tod noch einmal seine ganze Familie sehen. Seine Schwester Helen (Gina McKee) will ihm diesen Wunsch erfüllen und trommelt die verstreuten Familienmitglieder zusammen, darunter Angela Lansbury als Großmutter Dora.

"Law & Order" In der Folge "Night" der Serie "Law & Order: Special Victims Unit" hatte Angela Lansbury (l.) einen Gastauftritt. Wie das wohl Dann Florek (r.) fand? Bild: imago images / Everett Collection

Wenn Angela etwas konnte, dann Krimi. Obwohl die US-Serie "Law & Order: Trial by Jury" nicht mit "Mord ist ihr Hobby" zu vergleichen ist. Hier ermittelt keine Hobbydetektivin, sondern Profis. Auch die Verbrechen sind deutlich realitätsnäher und damit auch härter, als es Jessica Fletcher gewohnt ist. Das lernte 2005 auch deren Alter Ego Angela Lansbury, als sie in der elften Folge die Eleanor Duvall spielte. Die Rolle übernahm sie im selben Jahr noch einmal, diesmal aber im "Law & Order"-Ableger "Law & Order: Special Victims Unit" (Staffel 6, Episode 20).

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"Eine zauberhafte Nanny" In "Eine zauberhafte Nanny" begeistert Angela Lansbury mit einem magischem Auftritt. Bild: United Archives

2005 war ohnehin ein sehr produktives Jahr für Angela Lansbury. Sie drehte nicht nur die beiden "Law & Order"-Folgen, sondern arbeitete auch als Sprecherin für die Doku-Serie "We Haven't Really Met Properly", lieh im Videospiel "Kingdom Hearts II" der Mrs. Potts ihre Stimme und spielte in dem Kinofilm "Eine zauberhafte Nanny" mit. Dort traf sie als Tante Lady Adelaide auf Stars wie Emma Thompson und Colin Firth.

"Mr. Poppers Pinguine" Angela Lansbury (r.) verteidigt ihr Restaurant in "Mr. Poppers Pinguine" vor einem gierigen Geschäftsmann, gespielt von Jim Carrey (l.). Bild: picture alliance / Captital Pictures

Sechs Jahre später war es bei Angela Lansbury wieder ruhiger geworden, dafür musste sie als Mrs. Van Gundy in dem Kinofilm "Mr. Poppers Pinguine" mit ganz anderen Herausforderungen kämpfen. Zum einen mit dem New Yorker Geschäftsmann Tom Popper (Jim Carrey), der unbedingt das Restaurant der alten Dame kaufen wollte. Zum anderen mit der wilden Story des Films, denn Popper erbt von seinem Vater, einem Arktisforscher, plötzlich sechs Pinguine, die er nun in seinem Appartement versorgen musste.

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"Der Grinch" Theater, Film, Musical, Fernsehen, Videospiel: Angela Lansbury hat in ihrer Karriere alle Facetten ihrer Schauspielkunst gezeigt. 2018 übernahm die damals 92-Jährige noch einmal die Synchronisation eines Animationsfilms. In der Neuverfilmung des berühmten Kinderbuchs "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" von 1957 sah, beziehungsweise hörte, man Lansbury als die Stimme der Bürgermeisterin McGerkle. Hier sind einige ihrer McGerkle-Sätze in einem Video zusammengefasst:



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"Glass Onion: A Knives Out Mystery" Die dreiteilige "Knives Out"-Film-Reihe mit Daniel Craig war ein ebenso spannender wie espritreicher Kino-Erfolg. Nicht nur, weil man hier sehen konnte, dass Craig mehr als "nur" 007 kann, vor allem aber, weil sie dem "Whodunit"-Genre neues Leben einhauchte. Im zweiten Teil der Reihe, "Glass Onion: A Knives Out Mystery", ist Angela Lansbury 2022 in ihrer letzten Filmrolle zu sehen, und die hätte man nicht besser wählen können. Zum einen, weil Lansbury hier noch einmal in einem Krimi mitwirkt, zum anderen, weil es so kurz vor ihrem Tod eine ganz besondere Rolle ist. Denn Angela Lansbury spielt sich selbst in einem Easter Egg! In einer Chat-Gruppe spielt sie mit anderen TV-Persönlichkeiten das Videospiel "Among Us". Auf Instagram wurde die Szene detailliert in einem Reel besprochen:

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Theaterproduktionen Angela Lansbury (l.) und Catherine Zeta-Jones (m.) bei einem ihrer glanzvollen Broadway-Auftritte. Bild: Gregorio T. Binuya / Everett Collection

Angela Lansbury mag in der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" als Jessica Fletcher zwar einem Millionenpublikum bekannt geworden sein, allerdings spielte die Britin mindestens genauso leidenschaftlich Theater. Vor "Mord ist ihr Hobby" stand Lansbury bereits auf der Bühne und lange danach auch. So spielte sie unter anderem am Broadway in "A Little Night Music" (2009 bis 2010) und in "Lettice and Lovage" (2016) oder im Londoner West End in "Blithe Spirit" (2014). Ihren letzte Theaterauftritt hatte Lansbury 2018 am Broadway in dem Stück "Ernst sein ist alles".