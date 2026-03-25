In Staffel 4 von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" warten auf Michael Manousakis und seine Morlocks wieder jede Menge Katastrophen inklusive reichlich Tempo und sorgen damit bei den Fans für rasante Unterhaltung.

Der Startschuss fällt am Donnerstag, 16. April 2026 um 20:15 Uhr bei Kabel Eins sowie im Kabel-Eins-Livestream hier auf Joyn. Und wer donnerstags um diese Uhrzeit lieber bei den anonymen Seifenkisten-Tunern oder anderswo unterwegs ist, kann sich im Nachgang alle Folgen von " Morlock Motors - Big Deals im Westerwald " rund um die Uhr in der Wiederholung reinziehen.

Rund ein halbes Jahr hatten Michael Manousakis und seine Morlocks Zeit, sich von der abenteuerlichen, lebensgefährlichen und schlussendlich ergebnislosen Expedition nach dem U-Boot-Schatz auf der einsamen griechischen Insel Syrna zu erholen. Frisch geschmiert und vollgetankt macht sich die Morlocks-Crew nun auf zu neuen Abenteuern rund um schwere Maschinen, fliegende Kisten und gigantischen Blechkisten auf vier oder mehr Rädern.

Westerwald, Kreta, Tennessee oder Köln - Morlocks sind überall zu Hause

Sechs neue Folgen bekommen die Fans von "Morlock Motors" frisch auf der silbernen Motorhaube serviert. Wie üblich führen die diversen Abenteuer der Kultschrauber:innen um den halben Erdball. Mitunter ruft die Familie von Michael Manousakis aus Kreta an, weil es im heimischen Olivenhain eine Katastrophe gibt und der Obermorlock kennt sich bekanntlich mit Katastrophen jeder Art aus.

Darüber hinaus stellt das Amt an seinem Heimatflughafen in Mendig fest, dass eine einsatzfähige Feuerwehr fehlt. Für so einen Fall gibt es doch bestimmt etwas Passendes auf dem Schrottplatz in Peterslahr? Michael Manousakis fackelt nicht lange und zaubert aus seinem eigenen Bestand ein Feuerwehrauto hervor. Nur an dem Begriff "einsatzfähig" scheiden sich die Geister.

In Tennessee gibt es ein Wiedersehen mit Julie-Cristie Neal. Dort will Michael auf einer Einkaufstour ausgemusterte Flugzeuge und Humvees erwerben. Nebenbei wird der "große Grieche" in den USA in einem Film mehr oder weniger freiwillig zum Actionhelden, fährt Autorennen und testet seine Schießfertigkeit - was man im Land der unbegrenzten Möglichkeiten eben so macht. Und in Köln auf dem Rosenmontagsumzug wird dem Chef-Morlock noch eine ganz besondere Ehre zuteil. Das und vieles mehr siehst du in der vierten Staffel von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" ab dem 16. April bei Kabel Eins sowie auf Joyn.